Rimini, scende il debito: Comune estingue tre mutui del valore di 840.000 euro

Continua a scendere il debito del Comune di Rimini. La V Commissione Consigliare nella seduta di questa mattina (martedì 21 ottobre) ha espresso parere favorevole all’estinzione anticipata di tre mutui assunti dall’Amministrazione Comunale con assunti con Cassa Depositi e Prestiti per un valore complessivo di 840mila euro. L’operazione consente quindi di liberare risorse per le spese di parte corrente, destinate cioè a potenziare servizi assistenziali e scolastici, manutenzioni, cura del verde e patrimonio comunale. Questa estinzione anticipata di tre mutui permette così di andare a ridurre ulteriormente il debito complessivo del Comune di Rimini, già calato di un terzo dall’inizio del mandato amministrativo (ottobre 2021): al 31 dicembre prossimo, grazie a questa ultima contrazione, il debito residuo sarà di 43,1 milioni, con una riduzione di 30,5 milioni in quattro anni. “La scelta, intrapresa a inizio mandato, di chiudere quando possibile i mutui in essere permette di andare a recuperare risorse in spesa corrente – sottolinea l’assessore al Bilancio Juri Magrini – risparmiando su interessi e quota capitale, da utilizzare per coprire i servizi per i cittadini, a fronte di una domanda crescente. Una volontà che dà conto di un bilancio comunale che, pur in un periodo particolarmente complesso per i conti degli enti locali tra tagli continui e incertezze, si mantiene solido”.