Rimini, scontro frontale nel sottopassaggio: traffico in tilt in via Graziani

Non risultano feriti gravi

Incidente stradale questo pomeriggio (sabato 7 febbraio), intorno alle 17.50, in via Ferdinando Graziani a Rimini. Una Lancia Ypsilon e una Volkswagen, per cause in corso di accertamento, sono state protagoniste di un frontale nel sottopassaggio, come segnala un nostro lettore. L'incidente è avvenuto in zona Grattacielo di Rimini e ha provocato rallentamenti al traffico. Non risultano ferite gravi agli automobilisti coinvolti. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con ambulanza.