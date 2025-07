Rimini, scoperto spacciatore in zona porto: aveva hashish e marijuana

L'uomo è stato arrestato dalla Polizia Locale, sequestrati 20 grammi di droga

Ieri sera (venerdì 20 giugno) un cittadino di nazionalità straniera è stato arrestato in zona porto di Rimini. L'uomo è stato fermato dalla Polizia Locale con hashish e marijuana già divisa in dosi, pronta per lo spaccio, per un totale di 20 grammi. L'arresto è scattato per le ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.