Rimini, scuole aperte regolarmente il 7 gennaio
Lo comunica l'amministrazione comunale
06 gennaio 2026 15:16
Domani, mercoledì 7 gennaio 2026, le scuole sul territorio comunale di Rimini saranno regolarmente aperte. Lo comunica l'amministrazione comunale.
La situazione sarà costantemente monitorata dagli uffici competenti nelle prossime ore e soprattutto nelle ore notturne.
Nel caso di peggioramento delle condizioni meteo si procederà alle valutazioni del caso, evidenziano da palazzo Garampi. Ma dopo l'intensificazione nel primo pomeriggio, nelle prossime ore le nevicate lasceranno spazio, sulla costa, a pioggia-mista neve, a causa dei venti di bora, che soffieranno in luogo dei più freddi venti di maestrale.