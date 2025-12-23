Altarimini

Rimini, segnalazione di una cittadina: oggetti abbandonati sotto il ponte di via della Fiera

Oggetti abbandonati sotto il ponte di via della Fiera a Rimini, vicino al laghetto.

23 dicembre 2025 10:05
Rimini, segnalazione di una cittadina: oggetti abbandonati sotto il ponte di via della Fiera -
Rimini
Le Vostre Segnalazioni
Una cittadina ha contattato la nostra redazione per segnalare una situazione di possibile degrado sotto il ponte di via della Fiera, a Rimini, a fianco del laghetto. Da alcuni giorni, come mostrano anche le foto inviate, sarebbero presenti diversi oggetti abbandonati nell'area. Secondo quanto riferito, poco più avanti rispetto al punto segnalato si troverebbe anche un pneumatico utilizzato per tenere fermi alcuni indumenti, lasciati sul posto. Una situazione che desta preoccupazione sia per il decoro urbano sia per l'igiene e la sicurezza dell'area, frequentata da cittadini e persone di passaggio. La segnalazione è stata inoltrata affinché le autorità competenti possano verificare quanto accaduto e valutare un eventuale intervento di pulizia o controllo della zona.

