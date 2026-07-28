Rimini, sei denunce per gioco d'azzardo: sorpresi in viale Vespucci a "spennare turisti"

Il gioco delle tre campanelle nel mirino degli agenti della Polizia Locale

Continua l'attività di contrasto della Polizia Locale a chi, sui viali del lungomare, mette in scena il gioco delle tre palline per truffare incauti turisti. L'organizzazione è studiata a puntino: c'è chi si mescola ai passanti per fingersi turisti e fare le prime giocate (vincenti), c'è invece chi fa da palo. Ieri sera (28 luglio) a Marina Centro si è registrato l'ennesimo intervento degli agenti della Polizia Locale, che hanno identificato sei persone, poi denunciate per concorso in gioco d'azzardo. Il materiale utilizzato per allestire la posizione di gioco è stato sequestrato, così 400 euro.



Nel dettaglio, l'intervento è scattato alle 19:30 in viale Vespucci, all'altezza tra via Misurata e via Derna, dopo una segnalazione arrivata alla Centrale Radio operativa, che ha avvisato una pattuglia della squadra di polizia giudiziaria già presente sul posto. Gli agenti, in abiti civili e impegnati in zona nei servizi di contrasto allo spaccio e alle altre attività illecite, sono intervenuti tempestivamente sorprendendo un'intera batteria di persone che proponeva il gioco ai passanti lungo la passeggiata. Tutti i componenti del gruppo, sei in totale, tre uomini e tre donne con un'età compresa tra i 46 e i 56 anni, sono stati fermati, identificati e sottoposti a foto segnalamento presso il Comando della polizia locale. Nessuno di loro era già stato controllato nel corso di quest'anno per la stessa attività, ma dai riscontri effettuati sono emersi precedenti specifici per gioco d'azzardo risalenti all'anno scorso.