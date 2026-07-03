Rimini, sempre meno badanti e sempre più "attempate": in dieci anni persi centinaia di assistenti familiari

L'allarme della Cisl Romagna: il territorio riminese regge meglio rispetto al resto della regione, ma l'età media delle lavoratrici cresce e il rapporto con gli anziani da assistere peggiora

Anche a Rimini il numero delle badanti è in calo, sebbene con un ritmo meno drammatico rispetto al resto della Romagna. È quanto emerge da un'elaborazione dell'Osservatorio Cisl Romagna sulle assistenti familiari regolarmente occupate, che ha analizzato il periodo 2016-2025 con proiezioni fino al 2036.

Nel Riminese la flessione delle assistenti familiari si è fermata all'8,3%, la percentuale più contenuta tra le tre province romagnole (contro il -19% di Ravenna e il -14,9% di Forlì-Cesena). Un dato che sembrerebbe confortante, se non fosse accompagnato da un altro fenomeno preoccupante: l'invecchiamento delle stesse badanti.

A Rimini le lavoratrici over 60 sono infatti aumentate di quasi il 77%, la crescita più alta registrata in Romagna. Oggi, secondo i dati Cisl, oltre quattro badanti su dieci nel territorio riminese hanno superato i 60 anni. Un'inversione demografica che riguarda tutta la categoria: nel complesso della Romagna le under 50 sono quasi dimezzate, mentre le over 60 sono cresciute del 70%.

Le proiezioni per Rimini non lasciano spazio all'ottimismo: entro il 2036 le assistenti familiari nella provincia scenderebbero a 3.963, e tra vent'anni le over 60 arriverebbero a superare i due terzi del totale delle badanti attive.

A peggiorare ulteriormente il quadro è il rapporto tra badanti e anziani over 80, che nel Riminese segue un andamento simile a quello registrato a Ravenna e Forlì-Cesena: la copertura assistenziale privata è destinata a dimezzarsi in meno di vent'anni, mentre la popolazione anziana continua a crescere.

Un doppio nodo, dunque, per il welfare familiare riminese: meno mani disponibili per l'assistenza e lavoratrici sempre più anziane, in un territorio dove la domanda di cura non accenna a diminuire.