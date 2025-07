"Rimini, serve più verde, stop palazzi al posto delle villette": ambientalisti a confronto con l'assessora

L'incontro tra l'assessora Anna Montini e i rappresentanti delle associazioni ambientaliste

Ieri (martedì 24 giugno) una delegazione delle associazioni ambientaliste di Rimini ha incontrato l'assessore Anna Montini per fare il punto sul patrimonio verde della città.



Per gli ambientalisti, è necessario ogni anno mettere a bilancio le risorse necessarie per potenziare il verde cittadino, una priorità in tempi di cambiamento climatico."Diamo atto ad Anna Montini del positivo lavoro di ripiantumazione di alberi fatto in questi anni su molte vie per sostituire le tante piante venute meno in passato, ma questo non basta più. La necessità di garantire sicurezza a cittadini e turisti, togliendo ogni anno le piante valutate a rischio, impone di mettere in campo nuove risorse, adeguate per ripopolare di verde le vie che si stanno svuotando".



Le associazioni hanno poi illustrato con chiarezza le loro proposte e richieste, che erano comunque già state inviate in sintesi al sindaco ed agli assessori competenti in una lettera precedente all'incontro.



Tra i temi dibattuti, anche quello sulla speculazione edilizia. Le associazioni ambientaliste hanno evidenziato la trasformazione, a Rimini,"di ville e case con giardino in mega condomini senza più traccia di verde e con completa impermeabilizzazione delle aree di proprietà". Gli ambientalisti citano l'esempio di viale Rimembranze e la costruzione di una palazzina al posto di una villetta immersa nel verde. "È stata anche fatta richiesta di taglio dei platani pubblici sulla via".



"Trattandosi di un tema complesso che riguarda l'Urbanistica e l'Edilizia privata e coinvolge le norme del Rue vigente abbiamo concordato , su proposta dell'Assessora Anna Montini, uno specifico incontro da tenersi entro metà Luglio, che coinvolga gli assessorati Ambiente e Urbanistica, con partecipazione quindi anche dell'assessora Valentina Ridolfi", chiosano le associazioni.