Una locanda dedicata al Passatore: a fine estate apre nuova trattoria in centro a Santarcangelo

Il Brigante apre in via Marini: i titolari sono Nicola Calò, Enrico Giovannini e Michele Balducci

Prende forma l’identità de “Il Brigante”, la nuova locanda di Santarcangelo di Romagna. Nel nuovo locale di via Marini, dedicato alla figura leggendaria di Francesco Pelloni, per tutti il “Passatore”, nei giorni scorsi è stata disegnata l’insegna ufficiale.

Negli anni dell’intelligenza artificiale e della grafica digitale, a creare l’insegna calligrafica de “Il Brigante” è stato il celebre artista Carlo Destefani, uno dei pochi “creator” italiani che ancora oggi tratteggia le insegne rigorosamente a mano.

Tra le particolarità della scritta il singolare “font” della lettera “G” che ricorda il celebre anello del Brigante, ovvero il monile che venne ricavato dalla fusione di due orecchini che il Passatore perse durante la sua fuga trafelata. Proprio a questo gioiello si ispira il marchio della trattoria la cui lettera “G”, come detto, evoca l’anello stesso simbolo di un legame profondo con quella storia e le sue radici.

Intanto, i tre nuovi titolari - Nicola Calò ed Enrico Giovannini, già proprietari di due prestigiosi ristoranti a Bellaria (il “Bell’Aria” e “L’Alice”) e Michele Balducci souchef del “Quartopiano” - hanno ormai ultimato il restyling del locale che dovrebbe inaugurare tra fine agosto ed inizio settembre.

"Il nuovo Brigante, al civico 7-13 di via Marini, sarà una trattoria di carne intimamente connessa con la sua storia. Fu in quel luogo, infatti, che il Passatore trovò rifugio mentre era inseguito dai gendarmi. E sempre lì Francesca Ricci si rifiutò di nascondere la refurtiva, nonostante la ricompensa offerta dal furfante. Un luogo intriso di storia e di misteri che tornerà ad accendersi, fra un paio di mesi, con una nuova insegna e un obiettivo ambizioso: Far rivivere le gesta leggendarie del mitico Francesco Pelloni”, spiegano i titolari.