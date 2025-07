Novafeltria, crudeltà senza confini: cuccioli di gatto lanciati da auto in corsa e abbandonati

Fortunatamente nessuna tragica conseguenza per i piccoli felini, salvati da Cuori Randagi e Enpa

Un nuovo, triste episodio di crudeltà contro gli animali scuote la comunità della Valmarecchia. Giovedì scorso (19 giugno), i volontari dell’associazione Cuori Randagi sono intervenuti ai confini tra Talamello e Novafeltria, dopo la segnalazione di alcuni cittadini che avevano notato due gattini abbandonati in un fosso a bordo strada.

Grazie alla collaborazione tra Cuori Randagi e Enpa, i due micini, di appena un mese di vita, sono stati recuperati e messi in sicurezza. A confermare la gravità della situazione è stata la successiva visita presso il Centro Veterinario Valmarecchia, dove i veterinari hanno riscontrato sui piccoli evidenti traumi compatibili con un lancio violento dalla carreggiata, probabilmente da un’auto in corsa.

“È desolante dover constatare che oltre alle emergenze quotidiane legate al randagismo e alla mancata sterilizzazione dei gatti di proprietà, che già alimentano il numero di cuccioli destinati a morire di stenti o preda di animali selvatici, vi siano esseri umani capaci di gesti vili e barbari come questi,” ha commentato con amarezza Tatiana Nigro, presidente di Cuori Randagi.

La vicenda, per quanto dolorosa, evidenzia anche il valore della partecipazione civica: “Senza la segnalazione di quei cittadini che hanno scelto di non voltarsi dall’altra parte, la nostra associazione non avrebbe potuto intervenire in tempo per salvare questi due scriccioli,” ha aggiunto Nigro, sottolineando l’importanza della collaborazione tra cittadini e volontariato per contrastare fenomeni di tale crudeltà.