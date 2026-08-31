Rimini, settembre riparte con una settimana ricca di eventi

Dalla Festa de Borg alla Sagra Musicale Malatestiana, dal Festival della Cultura Sportiva alla Rimini Shopping Night

Settembre inizia a Rimini con una settimana ricca di iniziative: dalla Festa de Borg al Festival della Cultura Sportiva, dalla Sagra Musicale Malatestiana al ritorno ‘straordinario’ della Rimini shopping night per un ultimo mercoledì sera in centro storico, dal festival delle città Visibili fino al torneo di tennis W15 Rimini Cup.



Dal 4 al 6 settembre il suggestivo Borgo San Giuliano si anima con la ventitreesima edizione della Festa de Borg, appuntamento biennale tra i più amati dai riminesi. Il tema scelto per il 2026, "Il ritorno di Buffalo Bill, e' mond ma chesa nosta", prende spunto dalla tappa che fece a Rimini la carovana teatrale di Buffalo Bill con il suo Wild West Show nel 1906 e diventa l'occasione per riflettere sul rapporto tra identità locale e apertura al mondo. Le strade del borgo si trasformano in un viaggio simbolico tra i continenti, senza mai perdere il legame con l’anima autentica del quartiere. Per tre giorni, strade e piazze si animano con spettacoli, allestimenti scenografici, mostre, musica e gastronomia, mentre la nuova Piazza sull'Acqua accoglie alcuni dei momenti più spettacolari della manifestazione, tra cui lo spettacolo finale dei fuochi d’artificio di domenica 6 settembre alle ore 23.30.

Anche la musica occupa un ruolo centrale nella settimana grazie alla Sagra Musicale Malatestiana, che propone appuntamenti di interesse artistico e culturale. In particolare con la nuova sezione Illustri riminesi, dedicata alla riscoperta e alla valorizzazione del patrimonio musicale cittadino, attraverso esecuzioni dal vivo e momenti di narrazione, il percorso restituisce voce a personalità del passato. Venerdì 4 settembre il Teatro Galli ospita l'Ensemble Micrologus con un concerto dedicato alle musiche inedite emerse dal codice medievale San Gaudenzo III dell’Archivio di Stato di Rimini. Nel tardo pomeriggio della stessa giornata, una conferenza con il musicologo Francesco Zimei, approfondisce la straordinaria scoperta del manoscritto e il complesso lavoro di restauro e ricostruzione digitale che ne ha permesso la valorizzazione, mentre sabato mattina l’Auditorium del Conservatorio Maderna-Lettimi ospita un incontro di studio sul codice di San Gaudenzo: ‘Rimini e i Malatesta tra Trecento e Quattrocento’, con la partecipazione dell’Università di Studi di Trento e dell’Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro.

Sempre in Sala Ressi, domenica 6 settembre l'attenzione si sposta sulla figura del compositore riminese Mario Bianchelli, protagonista di un concerto-conferenza dedicato alla trascrizione moderna delle sue cantate, il cui manoscritto è conservato nella biblioteca Gambalunga. Ad eseguire musiche di Bianchelli, il gruppo specializzato in musica barocca ArsEmble.

Martedì 8 settembre sarà invece il Quartetto Doré a condurre il pubblico in un affascinante percorso musicale tra Mozart, Golijov e Dvořák per la sezione della Musica da Camera.

Tra il 3 e il 6 settembre Rimini ospita la quinta edizione del Festival della Cultura Sportiva, una manifestazione che racconta lo sport come esperienza educativa, inclusiva e capace di generare benessere. Incontri, dibattiti, attività all'aperto e testimonianze di campioni e protagonisti del mondo sportivo coinvolgono numerosi luoghi simbolo della città. Tra gli ospiti spiccano Luca Toni, Achille Polonara, Francesco Puppi, Laura Bragonzoni e molti altri protagonisti che offriranno al pubblico riflessioni sul valore sociale e culturale dello sport. Accanto agli incontri trovano spazio numerose attività pratiche, dalla corsa allo yoga, dal fitness alla meditazione, fino alle iniziative dedicate alle e-bike e alla solidarietà. Tra le novità più attese c'è la nuova Area Wellness di Piazzale Kennedy, pensata per promuovere il movimento all'aria aperta attraverso lezioni gratuite, allenamenti e spettacoli acrobatici.



Il 7 settembre prende il via una settimana di grande tennis internazionale femminile. Per il secondo anno consecutivo il Tennis Club Viserba ospita la W15 Rimini Cup, torneo internazionale femminile dell'ITF Women's World Tennis Tour che fino al 13 settembre porterà a Rimini alcune delle migliori promesse del tennis mondiale.

Con l'inizio di settembre, Rimini torna protagonista anche sul fronte congressuale con The Exchange by Italian Knowledge Leaders, il principale evento B2B italiano dedicato al mondo associativo, che porta a Rimini buyer internazionali e operatori della meeting industry per incontri professionali e attività di networking al Palacongressi, da lunedì 31 agosto a mercoledì 2 settembre.

La settimana sarà animata anche da numerose altre iniziative diffuse sul territorio.

In centro storico, lunedì 31 agosto, si conclude la rassegna di musica e intrattenimento all’Arena Francesca da Rimini di SGR Live, con Poetica & Rimini Classica - Bologna con i suoi orchestrali, che propone un omaggio alla grande tradizione musicale e letteraria bolognese attraverso le canzoni e gli autori che hanno segnato la storia della cultura italiana. Mentre il 4 settembre si tiene il concerto conclusivo della rassegna corale Voci nei Chiostri, ospitato alla Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice.

La settimana successiva si apre con il concerto finale della rassegna Concerti d'Estate della Banda Città di Rimini, previsto il 7 settembre alla Corte degli Agostiniani.

Sempre in centro storico, dopo il grande successo degli appuntamenti estivi, la Rimini Shopping Night torna con una serata straordinaria. Mercoledì 2 settembre, negozi e musei resteranno aperti per offrire al pubblico una nuova occasione di vivere il cuore della città.

La settimana è arricchita inoltre dagli appuntamenti delle Città Visibili, il festival di teatro e musica che continua fino al 25 settembre. Tra gli eventi in programma figurano il concerto di Angelica Bove, gli spettacoli partecipativi di RI.FLESSI, la performance teatrale "Tortellini ucraini", l'incontro tra narrazione e musica firmato da Roberto Mercadini ed Emma Nolde, lo spettacolo "La futura classe dirigente" e, l'8 settembre, "Due di notte", intenso lavoro teatrale dedicato ai temi della comunicazione e della fragilità umana.

Al Parco degli Artisti di Vergiano il primo weekend di settembre è dedicato alla grande musica internazionale. Venerdì 4 settembre gli About Amy rendono omaggio ad Amy Winehouse con un concerto che ripropone i suoi brani più celebri e le atmosfere soul, jazz e funk che l'hanno resa un'icona della musica contemporanea. Sabato 5 settembre è la volta di Cristina Di Pietro, protagonista di un raffinato tributo a Whitney Houston accompagnata da musicisti d'eccezione. Domenica 6 settembre il weekend si chiude con l'energia dei The Hot Rods, che porteranno sul palco i grandi classici del rock'n'roll dagli anni Cinquanta agli anni Settanta per una serata all'insegna del divertimento e del ritmo.



A Corpolò, appena fuori dalla città, dal 3 al 6 settembre torna la Sagra del Tituccio, una delle feste di comunità più sentite del territorio. Per quattro giorni il paese celebra la propria identità con passeggiate tra le colline, incontri culturali, sport, musica dal vivo, mostre fotografiche, mercatini, attività per bambini e stand gastronomici. Un'occasione per riscoprire tradizioni, sapori e storie locali attraverso il coinvolgimento di associazioni, volontari e cittadini.



Venerdì 4 settembre, diverse sono le iniziative anche in spiaggia. Al Bagno Tiki 26, si conclude il ciclo La cultura nello sport, dedicato alla qualità della vita e al benessere, con la partecipazione di accademici,

professionisti della salute e rappresentanti del mondo sportivo. A Rivazzurra, bagno 110, si svolge la tradizionale Rievocazione della Pesca alla Tratta, un momento molto suggestivo che permette a cittadini e turisti di conoscere e partecipare a una delle più antiche tradizioni marinare riminesi.



Tra gli appuntamenti popolari dei Cento Giorni in festa, si segnala anche lo spettacolo di fuochi d'artificio in programma sabato 5 settembre a Rivazzurra (ore 22.30), mentre domenica 6 settembre Viserba ospita il Saraghina Tour, cicloturistica aperta a tutti che unisce sport, convivialità e valorizzazione del territorio.



A Miramare, dal 2 al 4 settembre si tiene il Festival della Didattica Creativa, un grande laboratorio a cielo aperto con attività gratuite dedicate soprattutto ai ragazzi, tra laboratori, workshop, sport, arte, tecnologia e momenti di condivisione. Per tre giorni, professionisti, artisti e artigiani guidano esperienze coinvolgenti per promuovere creatività, inclusione e apprendimento attraverso la pratica e la collaborazione. Tra gli eventi principali spiccano Cinema sotto le Stelle sulla spiaggia di Rimini Terme, con la proiezione del film ‘Solo Cose Belle’ e la presenza del regista e degli attori, e il Flash Mob per la Pace aperto a tutti, dal Parco Spina Verde fino al Parco del Mare.



A completare il programma contribuiscono le attività delle Oasi Climatiche Inclusive a Santa Giustina, le attività sportive al mare, le esperienze di SUP all'alba e gli ultimi appuntamenti con i mercatini estivi diffusi e i tradizionali mercati serali dal centro storico alla costa.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:





IN EVIDENZA

31 agosto, 1 - 2 settembre 2026

Palacongressi di Rimini

The Exchange by Italian Knowledge Leaders 2026

Il principale evento B2B italiano dedicato al mondo associativo e alla meeting industry approda a Rimini per la sua quarta edizione, riunendo Convention Bureau, centri congressi, PCO, hotel congressuali e una selezione di buyer associativi internazionali. L'evento rappresenta un'importante occasione di incontro, confronto e sviluppo di nuove collaborazioni nel settore congressuale e associativo, attraverso appuntamenti B2B, sessioni di approfondimento, tavoli di lavoro e attività di networking. Un appuntamento che conferma il ruolo di Rimini tra le principali destinazioni congressuali italiane ed europee. Evento riservato agli operatori accreditati.

Info: www.conventionbureauitalia.com/eventi/italian-knowledge-leaders-the-exchange-2026

dal 3 al 6 settembre 2026

Rimini, sedi varie

Festival della Cultura Sportiva

La quinta edizione del Festival della Cultura Sportiva racconta lo sport come strumento di benessere, inclusione e crescita personale attraverso incontri, dibattiti e attività aperte al pubblico. Tra gli ospiti più attesi figurano Luca Toni, campione del mondo con la Nazionale italiana, e Achille Polonara, protagonista del basket italiano, affiancati da atleti, giornalisti ed esperti del settore.

Ideato e organizzato dall’associazione culturale Sportellate, in collaborazione con Shark Sport Events e con il supporto della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, il Festival coinvolge diverse location della città con incontri, dibattiti e momenti di confronto dedicati alle molteplici espressioni della cultura sportiva.

Accanto agli incontri, il Festival propone anche un ricco programma di attività sportive diffuse tra Piazzale Kennedy e il Moab Court, in programma nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 settembre.

Il programma va dal fitness alla meditazione, dalla pallacanestro alla corsa, dal ciclismo allo yoga, passando per discipline artistiche e acrobatiche, offrendo occasioni concrete per vivere i valori dello sport attraverso il movimento e la partecipazione attiva.

Tra le principali novità dell’edizione 2026 spicca l’inaugurazione della nuova Area Wellness di Piazzale Kennedy, uno spazio dedicato all’attività fisica all’aria aperta con lezioni gratuite, allenamenti, mobility flow, pole dance e spettacoli acrobatici guidati da trainer e professionisti del settore. La manifestazione si conclude domenica 6 settembre con una giornata dedicata alla partecipazione e alla scoperta del territorio. In programma la Camminata Culturale, la Community Charity Run a sostegno dell’Associazione Giacomo Sintini, con la partecipazione di Francesco Puppi e Marco Zanni, e la BeBike Experience, iniziativa dedicata al mondo delle e-bike.

I principali appuntamenti del Festival si inseriscono in un programma diffuso che coinvolgerà diversi luoghi simbolo della città, con l'obiettivo di avvicinare pubblici differenti al racconto dello sport e alla sua capacità di generare benessere, inclusione, crescita personale e spirito di comunità.

Info: www.festivaldellaculturasportiva.it

da giovedì 3 a domenica 6 settembre 2026

Corpolò di Rimini

Sagra del Tituccio

Corpolò ospita la XXIV Sagra del Tituccio, quattro giorni di festa che celebrano l’identità del paese attraverso sport, musica, cultura, motori, tradizioni e gastronomia. Organizzata dall’associazione Officine Tituccio con il supporto di numerose realtà locali, la manifestazione coinvolge associazioni, volontari, imprese e istituzioni in un grande evento comunitario.

Il programma si apre con la “Titucciata”, una passeggiata tra le colline accompagnata da racconti, musica con Filippo Malatesta e una cena in vigna. Nei giorni successivi spazio al calcio giovanile, incontri sullo sport, concerti, dj set, mostre fotografiche dedicate alla storia di Corpolò, mercatini artigianali, attività per bambini e iniziative culturali. Tra gli appuntamenti più attesi figurano la consegna del Tituccio d’Oro, la motoconcentrazione delle storiche Moto Guzzi “Galletto”, i festeggiamenti per il 30° anniversario degli Scout Agesci Rimini 8 e lo spettacolo teatrale di Marco Pier Giulio Magnani, volto conduttore dell’intera manifestazione.

Ad accompagnare la festa saranno stand gastronomici, prodotti tipici, vini del territorio, musica dal vivo e intrattenimento per tutte le età, confermando la Sagra del Tituccio come uno dei principali momenti di incontro e valorizzazione della comunità di Corpolò.

Info: www.facebook.com/sagradeltituccio

da venerdì 4 a domenica 6 settembre 2026

Rimini, Borgo San Giuliano

23° Festa de Borg

Il ritorno di Buffalo Bill, e’ mond ma chesa nosta

Il Borgo San Giuliano si apre alla città nell'atteso appuntamento biennale. Non è una fiera, non è una sagra... è la Festa de Borg. Ogni edizione un tema originale da cui dipendono gli allestimenti e gli spettacoli per le viuzze dell'antico borgo, stand gastronomici e grandi spettacoli nella nuova piazza sull'acqua prospiciente il ponte di Tiberio.

Il tema del 2026, “Il ritorno di Buffalo Bill, e' mond ma chesa nosta”, prende spunto dalla storica tappa riminese del Wild West Show nel 1906 e diventa l'occasione per raccontare il rapporto tra identità locale e apertura al mondo. Per tre giorni il borgo propone un viaggio simbolico attraverso culture e continenti, con eventi diffusi e grandi spettacoli nella Piazza sull'Acqua accanto al Ponte di Tiberio.

Torna anche la tradizionale Grande Lotteria della Festa de Borg, con 18 premi in palio e un montepremi complessivo di oltre 30 mila euro. I biglietti da 2,50 € ciascuno, sono suddivisi in 4 serie– identificata da una lettera. Le lettere non sono a caso: per tradizione, le quattro serie compongono la scritta B – O – R – G. L’invito è quello di acquistare almeno un biglietto per ogni serie, componendo una personale combinazione fortunata de BORG. Novità 2026: I biglietti non estratti potranno essere utilizzati per godere di uno sconto di pari importo per l’acquisto di un biglietto intero presso il Cinema Tiberio di Rimini. ESTRAZIONE lunedì 7 settembre ore 21, Cinema Tiberio.

Ingresso libero. Info: www.societadeborg.it

venerdì 4 settembre 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Ensemble Micrologus

Sagra Musicale Malatestiana - Progetti speciali

L’ensemble Micrologus, fondato nel 1984, è tra i gruppi più autorevoli nella riscoperta della musica medievale e continua, dopo oltre quarant’anni di attività, a proporre nuove interpretazioni basate su rigorose ricerche storiche e tradizioni orali. Il concerto “Soave odor per l’universo spande” presenta inediti dal canzoniere “San Gaudenzo III” dell’Archivio di Stato di Rimini, offrendo uno sguardo originale sulla produzione musicale locale tra Trecento e Quattrocento.

Attraverso questi brani emerge una Rimini malatestiana vivace e culturalmente connessa ai grandi centri europei, ma capace di sviluppare uno stile melodico autonomo e profondamente legato alla cantabilità italiana. La musica si rivela così non solo espressione artistica, ma anche strumento di prestigio e identità politica della corte dei Malatesta.

Il programma, realizzato in collaborazione con il progetto ERC Advanced LAUDARE, restituisce al pubblico un patrimonio sonoro prezioso, riportato alla luce grazie alla ricerca musicologica contemporanea.

Ore 21. Ingresso a pagamento Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/2026/ensemble-micrologus

venerdì 4 settembre 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Francesco Zimei - Il codice di San Gaudenzo dell’Archivio di Stato di Rimini

Sagra Musicale Malatestiana - Progetti speciali

Tra i progetti speciali della Sagra Musicale Malatestiana trova spazio il recupero del Codice di San Gaudenzo, importante testimonianza della musica profana tra Trecento e Quattrocento conservata presso l’Archivio di Stato di Rimini. Le 176 strisce di pergamena, ricavate in età moderna da un manoscritto medievale e riutilizzate per rinforzare la legatura di un registro, sono state restaurate, fotografate e ricomposte virtualmente grazie al lavoro dell’Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro e del gruppo di ricerca LAUDARE dell’Università di Trento, diretto dal musicologo Francesco Zimei. L’intervento ha permesso di ricostruire 48 delle 110 carte originarie e di individuare 85 composizioni, tra cui 16 testimonianze uniche.

La restituzione virtuale della parte di codice smembrata e un ampio studio critico sono oggetto dei due volumi in preparazione che vedranno presto la luce nella collana Ars Renovata della Libreria Musicale Italiana. Il concerto dell’ensemble Micrologus esegue per la prima volta in epoca moderna alcune delle musiche riportate alla luce.

Ore 18. Ingresso gratuito senza prenotazione.

Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/2026/francesco-zimei

domenica 6 settembre 2026

Sala Ressi, Teatro Galli – Rimini

ArsEmble - Mario Bianchelli (Rimini 1669-1730). Cantate & Arie

Sagra Musicale Malatestiana – Concerti/Conferenze

Il concerto è dedicato alla trascrizione moderna delle cantate del musicista riminese Mario Bianchelli, il cui manoscritto è conservato nella biblioteca Gambalunga.

Il lavoro di edizione moderna di questo pregevole codice è stato realizzato da Maria Elena Ceccarelli.

Già la Tactus ha pubblicato il CD con alcuni brani estrapolati dal manoscritto; con la pubblicazione della partitura si rende fruibile a musicisti e studiosi un corpus di musiche di grande valore musicale.

La serata prevede la presentazione del volume pubblicato dalla Da Vinci (nota casa editrice musicale di Osaka), opera che si colloca all’interno di una collana editoriale dedicata al periodo barocco.

A seguire un breve momento musicale curato dal gruppo specializzato in musica barocca ArsEmble, che eseguirà musiche di Bianchelli.

Ore 21. Ingresso a pagamento. Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/2026/arsemble

7 - 13 settembre 2026

TC Viserba, via Paolo Marconi, 78 - Rimini Viserba

ITF Women’s World Tennis Tour

W15 Rimini Cup - Torneo internazionale femminile

Viserba ospita una settimana di grande tennis internazionale femminile, un appuntamento che porta sulla Riviera alcune tra le migliori protagoniste del circuito. Per sette giorni il pubblico potrà assistere a incontri di alto livello, dalle qualificazioni fino alla grande finale di domenica 13 settembre, vivendo da vicino l'emozione del tennis professionistico.

Il torneo Itf Women’s Tour del Tennis Club Viserba è ormai un punto di riferimento nel calendario internazionale, soprattutto per le giovani tenniste che cercano un posto nel Circuito. Va ricordato che la prima edizione della “Rimini Cup” fu vinta da Jasmine Paolini che poi è diventata una giocatrice top del circuito Wta.

Il torneo mette in palio un montepremi di 15.000 dollari e preziosi punti per la classifica mondiale, richiamando professionisti da diversi paesi.

Le gare iniziano lunedì 7 settembre alle ore 10 con le qualificazioni al torneo e da martedì 8, sempre dalle 10, sarà possibile assistere gratuitamente al primo turno del tabellone principale di singolare (16 incontri complessivi), fino ad arrivare alla finale del torneo di doppio sabato 12 settembre, e al Grande Finale del torneo di singolare domenica 13 settembre alle ore 18. A seguire, premiazione ufficiale e serata conclusiva con DJ set aperta al pubblico.

Info: 0541 738584 https://ctviserba.it/

martedì 8 settembre 2026

Sala Ressi, Teatro Galli, piazza Cavour 22 - Rimini centro storico

Quartetto Doré - Oltre gli orizzonti: da Vienna al Nuovo Mondo

Sagra Musicale Malatestiana - Musica da Camera

Un viaggio musicale fatto di luci e ombre, tenebre e rinascita, attraverso un programma che unisce eleganza classica e suggestioni moderne.

L'apertura del concerto è affidata al Quartetto n. 14 in sol maggiore K. 387 di Wolfgang Amadeus Mozart, composto a Vienna nel 1782 e soprannominato "Primavera" per la sua trasparenza e freschezza melodica. Si tratta della prima opera dedicata a Joseph Haydn, in cui Mozart fonde magistralmente il rigore contrappuntistico derivato da Bach con l'eleganza dello stile galante.

Al centro del concerto, Tenebrae di Osvaldo Golijov offre una meditazione contemporanea sulla dualità tra bellezza e dolore. Ispirato dal contrasto tra la violenza mediorientale e la visione della Terra come un "piccolo punto blu" nello spazio, il brano trasforma i melismi barocchi di François Couperin in loop ipnotici, creando una trama sonora sospesa, e descritta dal compositore argentino come “musica che suona come un’astronave in orbita senza toccare mai terra”.

Il concerto si conclude con il celebre Quartetto n. 12 in fa maggiore op. 96, "Americano" di Antonín Dvořák. Scritto nell'estate del 1893 durante un sereno soggiorno a Spillville, nell'Iowa, il brano è una sintesi perfetta tra la nostalgia per la patria boema e il fascino per i paesaggi e le tradizioni popolari del Nuovo Mondo.

Ore 21. Ingresso a pagamento. Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/2026/quartetto-dore

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

fino al 25 settembre 2026

Sedi varie – Rimini

Le città visibili

Rassegna teatrale e musicale a cura di Tamara Balducci

Festival di Teatro e Musica a cura di Tamara Balducci (XIV Edizione), che ospita artisti del panorama nazionale, portando delle serate di spettacolo dal vivo sia in luoghi ad esso dedicati, sia in spazi non convenzionali. Un programma diffuso con 22 spettacoli, 2 produzioni internazionali, concerti, circo contemporaneo, laboratori aperti alla cittadinanza e installazioni.

Un percorso che mette in dialogo artisti e compagnie affermate, nuove realtà e giovani talenti, valorizzando luoghi, linguaggi e forme espressive diverse. Gli appuntamenti della settimana:

>2 settembre ore 21

Ex Cinema Astoria

Gli stupidi sogni di Morgan

Spettacolo vincitore di Beyond Zeta 2025 e del bando L’Italia dei Visionari, che racconta con ironia e tenerezza la storia di un sognatore che rincorre il proprio desiderio di successo tra realtà, fantasia e illusioni televisive. L’incontro con il suo idolo, Padre Gregorio, dà il via a un percorso surreale che alterna comicità, musica dal vivo e momenti di profonda malinconia. Una commedia emozionante che riflette sul significato dei sogni, del successo e sul bisogno universale di sentirsi visti e riconosciuti.

>3 settembre ore 21

Ex Cinema Astoria

Angelica Bove in concerto

Angelica Bove, giovane cantautrice romana classe 2003, ha conquistato pubblico e critica grazie a una voce intensa e profonda, affermandosi attraverso i social e le cover pubblicate su TikTok.

Con una musica che racconta emozioni autentiche senza filtri, nel 2025 vince Sanremo Giovani con Mattone e nel 2026 si distingue al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte, conquistando il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”.

Tra i nuovi talenti più promettenti della scena italiana, nel 2026 pubblica l’album TANA e raggiunge importanti risultati nelle classifiche Spotify italiane e internazionali.

>4 settembre ore 20

Spazio pubblico autogestito - Grotta Rossa

Tortellini ucraini

Come un pupazzo provò a salvare la televisione italiana

Uno spettacolo di Gloria Giacopini che, a partire dalla relazione tra la protagonista, la nonna e la sua badante ucraina, racconta incontri, cura e legami capaci di superare differenze culturali e stereotipi.

Attraverso storie personali, video e condivisione del cibo, lo spettacolo invita il pubblico a riflettere sui pregiudizi e sull’importanza della conoscenza reciproca, trasformando la tavola in un luogo di ascolto, dialogo e inclusione.

Un’esperienza teatrale partecipativa ed emozionante, dove il racconto e la cena diventano strumenti per avvicinare persone e culture. Nel costo dello spettacolo è inclusa la cena

>4 settembre, ore 21

Ex Cinema Astoria

RI.FLESSI

Ognuno ha una storia da raccontare

Una restituzione teatrale nata dai laboratori del festival e dal progetto partecipativo Ritorno all’Astoria, che porta in scena le storie autentiche di otto persone comuni. Diviso in due spettacoli, Volume I e Volume II, l’evento dà voce ai racconti scritti e interpretati dai partecipanti, trasformando esperienze personali in un intenso momento di condivisione, ascolto e incontro con il pubblico.

Un progetto che celebra il valore delle parole, della memoria e del racconto come strumenti di relazione e partecipazione collettiva.

>5 settembre ore 21

Teatro degli Atti

Tu che ti senti ai fianchi l’uragano

Uno spettacolo di e con Roberto Mercadini ed Emma Nolde.

Uno spettacolo unico che intreccia poesia, musica e narrazione in un dialogo emozionante sulla fragilità umana, l’empatia e il modo in cui guardiamo il mondo. Tra versi, canzoni e racconti, i due artisti mettono in relazione autori e linguaggi di epoche diverse, creando un percorso ricco di ironia, riflessione e suggestioni emotive. Un incontro inedito tra parola e musica che celebra la capacità dell’arte di aiutarci a comprendere noi stessi e gli altri.

>6 settembre ore 21

Ex Cinema Astoria

La futura classe dirigente

Uno spettacolo di Caterina Marino, che dà voce a bambine e bambini tra i 6 e i 13 anni, chiamati a immaginare il futuro di fronte alle grandi sfide del nostro tempo, dal cambiamento climatico alle trasformazioni sociali.

Attraverso le loro riflessioni emerge uno sguardo sincero e sorprendente sul mondo degli adulti, tra incomprensioni, paure e possibilità di cambiamento.

Uno spettacolo intenso e attuale che invita a guardare al domani con responsabilità, ascoltando chi sarà chiamato a viverlo.

>8 settembre ore 21

Ex Cinema Astoria

Due di notte

Spettacolo di Teatro Patalò che racconta il disperato tentativo di un uomo di comunicare il proprio dolore a un amico accorso in suo aiuto, in un dialogo sospeso tra incomprensione, fragilità e bisogno di ascolto. Tra momenti comici e drammatici, l’incomunicabilità diventa il cuore della narrazione, ribaltando progressivamente ciò che inizialmente sembra evidente.

Un intenso confronto tra due persone che riflette sulla difficoltà di esprimere sé stessi e di comprendere davvero l’altro.

Info e prenotazioni: www.lecittavisibili.com

fino al 31 agosto 2026

Area Settebello, via Roma, 70 – Rimini

a7b - Area Eventi Settebello

L'estate dell'Area Settebello a7b FOOD&LIVE entra nel vivo a Rimini con una nuova settimana di appuntamenti che unisce spettacolo, musica dal vivo, teatro e riflessione culturale. Gli appuntamenti della settimana:

>Lunedì 31 agosto, ore 21.00 - Game Night: serata di giochi da tavolo all’aperto a cura di The Rainbow Players.

Ingresso libero Info: https://www.facebook.com/areasettebello

lunedì 31 agosto 2026

Arena Francesca da Rimini - centro storico

SGR Live: Musica e intrattenimento all'Arena Francesca da Rimini

Poetica & Rimini Classica - Bologna con i suoi orchestrali

Bologna, non ha solamente dato i natali ai più importanti nomi della canzone italiana, ma con la sua “centralità” ha aperto le porte ad altri grandi artisti che proprio in questa città hanno trovato mezzi e ispirazione per scrivere pagine fondamentali della discografia e della letteratura italiana.

Un viaggio quindi nella scena bolognese, dagli anni '70 ad oggi, partendo dai bolognesi Dalla, Carboni, passando per Guccini, Vasco, Bersani, Cremonini, ma anche Roversi, Benni, Freak Antoni... e altri ancora.

Ore 21. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/GruppoSGR?locale=it_IT

mercoledì 2 settembre 2026

Centro storico – Rimini

Rimini Shopping Night

Appuntamento extra in centro storico con negozi aperti fino a tardi, ancora una serata all’insegna dello shopping, food, musica, mercatini, arte, eventi e cultura.

Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali del centro storico.

Un’occasione per vivere la città nelle sere d’estate e visitare le bellezze artistiche con l'apertura serale dei Musei (ore 21 – 23). L’evento è coordinato da Cna Rimini.

Info: www.facebook.com/riminishoppingnight





dal 2 al 4 settembre 2026

Sedi varie - Rimini Miramare

Festival della Didattica Creativa

Cinema sotto le stelle (Solo cose belle), laboratori, workshop

Per tre giorni Miramare si trasforma in un laboratorio a cielo aperto con attività gratuite dedicate in particolare ai ragazzi dai 10 ai 14 anni. Tra la scuola primaria Di Duccio, il Parco Spina Verde, la Casina CiViVo e la spiaggia di Rimini Terme sono in programma laboratori ed esperienze di arte, tecnologia, sport, natura, fotografia, teatro, cucina, artigianato e sostenibilità, oltre a giochi e momenti di aggregazione, con un'area buffet, giochi da tavolo e un mercatino dove saranno esposte le creazioni dei ragazzi e oggetti vintage.

Tra gli appuntamenti principali, il 3 settembre alle ore 21, sulla spiaggia di Rimini Terme, si tiene Cinema sotto le stelle, con la proiezione gratuita del film ‘Solo Cose Belle’, una pellicola che racconta una storia di inclusione, solidarietà e valorizzazione delle diversità. A rendere l'evento più speciale sarà la presenza del regista e degli attori del film, che introdurranno la proiezione e condivideranno con il pubblico curiosità e riflessioni sul percorso creativo e sui temi affrontati dall'opera.

L’altro appuntamento aperto a tutti da segnalare è il Flash Mob per la Pace, che si svolge il 4 settembre dalle 18 alle 18.30 dal Parco Spina Verde al Parco del Mare di Miramare.

Ingresso gratuito. Info: https://festivalcreattivita.netlify.app/ - www.facebook.com/centrofamiglierimini/

venerdì 4 settembre 2026

Rimini, Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice

Voci nei Chiostri

Concerti corali nei Chiostri, nei Cortili e nelle Chiese promossa da Aerco

Rassegna promossa da AERCO - Associazione Emiliano-Romagnola Cori (Direttore Artistico: M° Roberto Penta) che da oltre vent’anni porta il canto corale nei luoghi più suggestivi del territorio regionale.

Da giugno a settembre, chiese, chiostri e spazi monumentali della città di Rimini e della sua provincia ospitano nove concerti che vedono protagonisti alcuni tra i più significativi cori del territorio romagnolo, offrendo al pubblico un ricco percorso musicale tra spiritualità, cultura, tradizione e contemporaneità.

La rassegna si conclude il 4 settembre alla Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice con il concerto “Note in Crescendo” del coro Le Allegre Note diretto da Fabio Pecci, suggellando un percorso musicale che avrà accompagnato l’estate riminese attraverso luoghi di straordinario valore storico e culturale.

Ore 21. Ingresso libero. Info: www.vocineichiostri.it

venerdì 4 settembre 2026

Bagno Tiki 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A – Rimini

La cultura nello sport

Un ciclo di incontri dedicati alla cultura dell'esercizio fisico all'aria aperta, al benessere e al wellness, promosso dal Team Elen Souza Personal Trainer, insieme al fotografo Giorgio Salvatori.

Al Bagno Tiki 26, professionisti, medici, accademici e protagonisti del mondo sportivo si confrontano su temi di grande attualità, offrendo al pubblico spunti di riflessione e strumenti concreti per migliorare il proprio stile di vita.

La rassegna si conclude il 4 settembre con l'incontro "L'importanza della qualità della vita", che affronta il tema del benessere da una prospettiva multidisciplinare. Intervengono la professoressa Laura Bragonzoni, docente del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell'Università di Bologna, il dottor Giulio Senesi, dottorando dello stesso dipartimento, il dottor Carlo Biagetti, direttore dell'Unità Operativa di Malattie Infettive dell'Ospedale Infermi di Rimini, e Gianluca Brasini, direttore Corporate del Gruppo Maggioli, consigliere esecutivo di IEG ed ex assessore allo sport del Comune di Rimini.

L'iniziativa si avvale della collaborazione del Festival della Cultura Sportiva (in programma a Rimini dal 3 al 6 settembre) e del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell'Università di Bologna. Gode inoltre del patrocinio del Comune di Rimini, della Regione Emilia-Romagna e dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Ha da poco ottenuto quello dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Rimini.

Ore 18. Ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/elensouzapersonaltrainer/



venerdì 4 settembre 2026

spiaggia di Rimini, bagno Emilio 110, Rivazzurra

Rievocazione della pesca storica: la Tratta

Dimostrazione della tradizione marinara riminese

In nome della salvaguardia delle tradizioni locali, sulla spiaggia riminese ogni anno viene riproposta una esibizione pratica dell'antica tecnica di pesca, dall'Associazione 'Rimini per tutti onlus', a cui tutti possono partecipare per rivivere l'antica tradizione della pesca.

Sulla spiaggia di Rivazzurra andrà in scena la rievocazione della "Pesca alla Tratta", l'antica tecnica di pesca praticata dai pescatori riminesi fino alla metà del secolo scorso. Un momento di storia, cultura e identità locale che permette a cittadini e turisti di assistere a una dimostrazione autentica delle antiche usanze del mare.

L'evento prenderà il via alle ore 11.00 con la calata delle reti in mare. I partecipanti potranno osservare da vicino tutte le fasi di questa spettacolare tecnica di pesca: dalla stesura della rete fino al lento e suggestivo recupero effettuato direttamente dalla battigia, proprio come avveniva un tempo, e a cui tutti possono partecipare.

Al termine della dimostrazione, si terrà un momento conviviale aperto a tutti con piadina e sardoncini.

Ingresso libero.

venerdì 4 settembre 2026

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

“About Amy” – Tributo a Amy Winehouse

Amy Winehouse e la carica live dei suoi concerti e di quel sound unico che univa brillantemente funk, soul, jazz e reggae, interpretata dall’energia dagli About Amy.

Da Valerie a Rehab, da Mister Magic a Back to Black, una serata dedicate al live at Porchester Hall del 2007, insieme alle sue più famose cover e tutte le sue hit di successo.

La carica e il sostegno ritmico della batteria di Tommaso Taddei e del basso di Rodolfo Valdifiori, la magia del sax di Alessandro Pagliarani, la sinuosità della tromba di Andrea Guerrini, il blues della chitarra di Claudio Olivieri, le mille note delle tastiere e dei cori di Michele Tani e la voce calda, espressiva e avvolgente di Giada D’Auria.

Questi sono gli About Amy, un concentrato di energia pura, groove e stile

Ingresso 8 €, biglietti in prevendita liveticket o acquistabili direttamente al Parco.

Posti limitati, prenotazione consigliatissima (335 1207464 WhatsApp).

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini/



sabato 5 settembre

Bagni 112-113 di Rivazzurra

Spettacolo di Fuochi d'artificio

dalle ore 22.30 circa





sabato 5 settembre 2026

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Whitney - Cristina Di Pietro canta Whitney Houston

Una serata di pura magia, in omaggio a un’artista indimenticabile interpretata da una delle voci più preziose del nostro territorio (e non solo!) e da una formazione di musicisti d’eccezione.

Con: Cristina Di Pietro (voce), Alessandro Pagliarani (sax), Aldo Maria Zangheri (viola), Mattia Guerra (pianoforte ed arrangiamenti).

Ingresso 13 €, biglietti in prevendita liveticket o acquistabili direttamente al Parco.

Posti limitati, prenotazione consigliatissima (335 1207464 WhatsApp).

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini/

domenica 6 settembre 2026

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

The Hot Rods – In Rock We Trust

Rock’n’Roll anni ‘50-‘60-‘70, dai classici di Elvis, Chuck Berry, Jerry Lee per arrivare agli Stones, CCR, Ramones, Clash… e tanto altro.

Una serata di festa, allegria e tanto ritmo, nella cornice verde del Parco degli Artisti, con una band dall’energia travolgente. Uno spettacolo dal divertimento assicurato.

Ore 21.00 Ingresso a offerta libera Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini/



domenica 6 settembre 2026

Piazza Pascoli - Viserba di Rimini

Saraghina Tour - Cicloturistica di Viserba

Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

Torna Saraghina Tour, la cicloturistica di Viserba proposta dal Comitato Turistico in collaborazione con Bike Team Viserba.

Partenza e arrivo nel cuore di piazza Pascoli, dove è possibile gustare piada, birra e pesce cotto al momento.

Orario: Partenza e iscrizioni dalle ore 7 alle ore 8.30; Arrivo alle ore 11

Costo di iscrizione 10 €. Info: 333 3887765 www.facebook.com/comitatoturisticoviserba

lunedì 7 settembre 2026

Corte degli Agostiniani, via Cairoli – Rimini centro storico

Concerti d'Estate 2026

La Filarmonica Banda Città di Rimini – APS, in collaborazione con il Comune di Rimini, propone la rassegna “Concerti d’Estate 2026”, una serie di appuntamenti musicali con la Banda Città di Rimini, diretta dal M° Jader Abbondanza.

Ultimo concerto lunedì 7 settembre all’Arena degli Agostiniani di Rimini, con la Banda Città di Rimini. Sarà una serata speciale, un "solo Banda" ricco di energia, ritmo e passione, pensato per ripercorrere le più belle atmosfere di questa stagione.

Ore 21.15 Ingresso libero. Info: 331 646 8363 www.facebook.com/bandacittadirimini/

fino al 9 settembre 2026

Parco Gianni Rodari – Santa Giustina – Rimini

Attività alle Oasi Climatiche Inclusive

Le oasi climatiche prevedono non solo condizioni di benessere climatico, ma anche l’animazione per coinvolgere le persone, in particolare quelle più fragili, tramite attività culturali, ricreative e sociali organizzate in collaborazione con il Terzo Settore.

Al Parco Gianni Rodari - Santa Giustina:

>4 settembre | ore 19.00

Turbe da Passeggio e Open Mic Turbato

Performance e open mic organizzati con il coinvolgimento di giovani artisti e musicisti del territorio.

A cura di: EduAction e Spazio Giovani Sosta e Turbe Giovanili APS.

>9 settembre | ore 19.00

AperiBook Party

Secondo appuntamento dedicato alla lettura condivisa, ai libri e alla socialità in un contesto informale.

A cura di: EduAction e Spazio Giovani Sosta.

Programma completo su: https://info.comune.rimini.it/oasiclimatiche/attivita

Ingresso libero

Tutti i lunedì, giovedì e sabati fino al 31 agosto 2026

Bagno Tiki 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A – Rimini

SunRise e SunSet Flow

'Io mi alleno al mare': ginnastica sulla spiaggia all'alba e al tramonto

Un momento dedicato al movimento, al benessere e all’energia, da vivere direttamente sulla spiaggia.

Le lezioni si svolgono in diversi giorni della settimana, all'alba o al tramonto, per iniziare o concludere la giornata con una pratica all’aria aperta, accompagnati dal suono del mare e dall’atmosfera della Riviera. Programma settimanale:

Lunedì ore 19:30Sunrise Flow, una pratica dinamica e rigenerante nella luce dell’alba che unisce respiro e movimento per risvegliare il corpo, attivare l’energia

Giovedì ore 7:00 e Sabato ore 7:00 Sunset Flow, una pratica che combina allungamenti, mobilità e respirazione consapevole per rilassare corpo e mente nell'atmosfera unica del tramonto sul mare.

Info: 348 0981594





ogni sabato mattina fino al 12 settembre 2026

Rimini

SUP all’alba

nelle prime ore del mattino, quando il mare è calmo e la spiaggia silenziosa, guidati da istruttori esperti, anche i principianti possono vivere la pagaiata in sicurezza, lasciandosi accompagnare in

un momento di quiete e contatto diretto con il mare nel suo risveglio.

A cura di VisitRimini.

Ore 5.00 Info: 0541.53399 www.visitrimini.com/esperienze/343054-alba-in-mare-vivi-la-magia-del-sup-sulla-riviera-adriatica/





MERCATI E MERCATINI ESTIVI



Tutti i venerdì fino al 4 settembre 2026

Rimini, Piazza Cavour

Venerdì sera in centro

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo.

Non manca lo spazio 'I venerdì d'Arte’, a cura dell'associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli.

L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.

Orario: dalle ore 18.00 Ingresso libero Info: 0541 781108 www.cocap.it/it/mercati

fino all’11 settembre 2026

Rimini

Mercatini estivi e Sagre locali

Cento giorni in festa





Marina centro:

Sagra estiva di artigianato artistico

Rimini, viale Vespucci

Ogni giovedì dalle 18 alle 24 - dal 4 giugno al 10 settembre 2026

Con musica e intrattenimento

Torre Pedrera:

'Mercatorre', mostra mercato dell'artigianato e dell'antiquariato locale

via Tolmetta (e parte di via Brava fino a via Harar)

Ogni lunedì dalle 19.00 alle 23.00 - dal 1° giugno al 14 settembre 2026

'Mercamare' mostra mercato dell'artigianato e dell'antiquariato locale

Lungomare, via San Salvador

Ogni venerdì dalle 19.00 alle 23.00 - dal 5 giugno al 4 settembre 2026

Mercabimbi, il mercatino dei bambini

piazza Sacchini

22 giugno - 13 luglio e 24 agosto 2026

Viserba:

'Mercatino degli Artigiani'

Piazza Pascoli

Ogni martedì dalle 18 alle 23.30 - dal 2 giugno all'8 settembre 2026

Viserbella:

'Viserbella Street Market'

via Porto Palos tra i bagni 43 e 47

Tutti i giovedì dalle 20.00 alle 24 - dal 28 maggio all'10 settembre 2026

Rivabella:

Mostra dell'artigianato 'Hand Made. Con le Mani’

piazzale Adamello

Ogni venerdì dalle 18 alle 23,30 – dal 12 giugno al 4 settembre 2026

Marebello:

Mercatino di artigianato e collezionismo

Ex Colonia Enel

Ogni mercoledì dalle 17 alle 24 - dal 17 giugno al 9 settembre 2026

Rivazzurra:

Art'Ingenio - Fiera dell'artigianato e collezionismo

Mostra mercato dell'artigianato, hobbistica e collezionismo

viale Mantova

Ogni lunedì dalle 17 alle 24 - dall'8 giugno fino al 7 settembre 2026 e dal 30 maggio al 1° giugno

Bancarelle al mare - Sagra dei mestieri

Mostra mercato dell'artigianato, hobbistica e collezionismo

Ex Colonia Enel

Ogni venerdì dalle 17 alle 24 – dal 19 giugno fino all'11 settembre 2026

Miramare:

'Fiera mercato artigianale di Miramare'

Lungomare Spadazzi

Ogni martedì dalle 16.30 alle 23.30 - dal 2 giugno all'8 settembre 2026

con musica e intrattenimento dalle 21 alle 23

'La Fiera di Miramare', mercatino tradizionale

viale Oliveti - lato mare

Ogni giovedì dalle 17 alle 24 - dal 4 giugno al 10 settembre 2026

'Festa dei Balocchi', mercatino dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni di giochi appartenenti alla loro infanzia

viale Oliveti - lato mare

Ogni lunedì dalle ore 18 - dal 15 giugno al 31 agosto 2026







