Rimini, settembre supera il 70% di occupazione alberghiera

Pernottamenti in crescita del 3-4% rispetto al 2025. A sostenere il mese eventi, fiere, congressi, collegamenti internazionali e il clima ancora estivo

A settembre 2026 l’occupazione alberghiera a Rimini supera il 70%, in crescita rispetto al 67% registrato nello stesso mese del 2025. È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio HBenchmark, che indicano anche un aumento dei pernottamenti stimato tra il 3 e il 4% rispetto allo scorso anno.

A sostenere l’andamento del mese è stato soprattutto il calendario degli eventi, con appuntamenti di forte richiamo turistico come il MotoGP, il Bike Festival, l’ITF Tennis e il Gran Premio Nuvolari. A questi si sono aggiunti il calendario congressuale e fieristico, con il ritorno della biennale TECNA.

Positivo anche l’andamento dei flussi internazionali, favorito dall’aumento dei collegamenti aerei diretti con Rimini. Il clima ancora estivo e le temperature miti hanno inoltre sostenuto la componente leisure, con una buona partecipazione anche a city tour e visite guidate