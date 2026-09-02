Rimini, settembre tra motori, musica, sport e cultura

Dalla Festa de Borg al Gran Premio di San Marino, passando per Balamondo, Sagra Malatestiana e fiere: tutti gli appuntamenti del mese

Motori, musica, sport, cultura e fiere. Settembre porta a Rimini un calendario fitto di appuntamenti, con manifestazioni distribuite tra il centro storico, il lungomare, gli impianti sportivi e il quartiere fieristico. Un mese che parte dalla tradizione della Festa de Borg e arriva agli appuntamenti internazionali dedicati alle due ruote, alle auto d'epoca, alla musica e all'innovazione.

Dal 4 al 6 settembre torna nel Borgo San Giuliano la 23ª Festa de Borg, che trasformerà vie e piazzette dell'antico quartiere dei pescatori con spettacoli, mostre, allestimenti, aree tematiche e proposte gastronomiche. Il tema dell'edizione 2026, "Il ritorno di Buffalo Bill, e' mond ma chesa nosta", prende spunto dall'arrivo a Rimini, nel 1906, della carovana teatrale di Buffalo Bill e del suo Wild West Show, per raccontare il rapporto tra il borgo e il mondo.

Dal 10 al 12 settembre piazza Cavour ospiterà il Balamondo World Music Festival, ideato e diretto da Mirko Casadei. La Mirko Casadei POPular Folk Orchestra salirà sul palco insieme alla cantante britannica Sarah Jane Morris, al collettivo romano Orchestraccia ed Elio e le Storie Tese, in un incontro tra liscio romagnolo, musica popolare e sonorità differenti.

Il secondo fine settimana sarà invece quello dei motori. Dall'11 al 13 settembre il Misano World Circuit Marco Simoncelli ospiterà il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, mentre in città torneranno gli appuntamenti della Riders' Land Experience. Il 9 settembre il Moab Court di piazzale Kennedy farà da scenario al MotoGP FIBA 3x3, mentre l'11 settembre il lungomare Tintori ospiterà la Red Bull Riders' Night, tra musica, attività dedicate alle moto ed esibizioni di freestyle.

Dal 18 al 20 settembre arriverà a Marina Centro il Gran Premio Nuvolari, manifestazione internazionale di regolarità riservata alle auto d'epoca. Circa 300 equipaggi provenienti da tutto il mondo faranno tappa a Rimini durante un itinerario di oltre mille chilometri, con le vetture visibili in piazzale Fellini e lungo il percorso nel centro storico. Dal 25 al 27 settembre, invece, piazzale Fellini e Marina Centro saranno il punto di partenza della dodicesima Transitalia Marathon, manifestazione internazionale non competitiva dedicata al mototurismo offroad, accompagnata da Transitalia Expo con esposizioni, demo ride, incontri e workshop.

Settembre segna anche la ripartenza della stagione fieristica. Dal 22 al 25 settembre il quartiere fieristico ospiterà Tecna, il salone internazionale dedicato alle tecnologie e alle forniture per la ceramica e le superfici. Dal 23 al 25 settembre debutterà invece BEX - Beyond Exploration, expo-conference dedicata alla space economy e al commercial space flight, con imprese, università, start-up, istituzioni e centri di ricerca.

Lo sport sarà protagonista già dal 3 al 6 settembre con il Festival della Cultura Sportiva, che porterà in diversi luoghi della città incontri, testimonianze, lezioni, allenamenti e attività aperte al pubblico. Tra gli ospiti figurano Luca Toni, Achille Polonara, Giuseppe Pastore, Martina Baiardi e Francesco Puppi. Dal 7 al 13 settembre il Tennis Club Viserba ospiterà invece l'ITF Women's World Tennis Tour - W15 Rimini Cup, torneo internazionale femminile che vedrà in campo giovani atlete impegnate nella conquista di punti per la classifica mondiale. Dal 23 al 30 settembre tornerà poi la Wellness Week, con iniziative dedicate allo sport, al movimento all'aria aperta, all'alimentazione e al benessere. Nello stesso ultimo fine settimana del mese, dal 25 al 27 settembre, il Club Nautico Rimini ospiterà le competizioni nazionali Open Skiff e RS Aero.

La musica accompagnerà il mese con la 77ª Sagra Musicale Malatestiana. Il programma di settembre spazia dall'Ensemble Micrologus del 4 settembre al Quartetto Doré dell'8, dall'Accademia Bizantina con "Vivaldi in Love" il 13 alla Filarmonica Arturo Toscanini diretta da Robert Treviño il 24. Il 27 settembre saranno protagonisti i solisti e l'Orchestra dell'Accademia del Teatro alla Scala con pagine tratte da "L'elisir d'amore" di Donizetti. A chiudere il mese, il 30 settembre, sarà la performance immersiva "Regola" di NicoNote, ispirata alla figura e al pensiero di Hildegard von Bingen.

Sul fronte culturale, al Museo della Città prosegue per tutto settembre "Il codice della Passione. Bellini e Mantegna allo specchio", che mette a confronto la Pietà restaurata di Giovanni Bellini con il San Sebastiano di Andrea Mantegna. La mostra sarà accompagnata da percorsi guidati e visite speciali. Fino al 25 settembre continua anche Le città visibili, festival di teatro e musica con spettacoli dal vivo, concerti, circo contemporaneo, laboratori e installazioni. Dal 17 al 20 settembre torna Glory Days in Rimini, il festival dedicato alla musica di Bruce Springsteen, con concerti e incontri. Dal 21 al 27 settembre, infine, il Teatro degli Atti ospiterà la 24ª edizione de Le voci dell'anima, festival di teatro e danza dedicato quest'anno al tema "Nulla da perdere".

Un calendario che accompagna Rimini dalla fine dell'estate all'inizio dell'autunno, con grandi appuntamenti concentrati soprattutto nei fine settimana e una città che torna a muoversi tra il mare, il centro storico, i teatri, gli impianti sportivi e il quartiere fieristico.