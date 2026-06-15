Rimini, Sgr Live si apre con il musical “In Musical by Collettivo 11”

Martedì sera all’Arena Francesca da Rimini uno spettacolo ambientato su un’isola greca

Sarà un musical fresco, coinvolgente e pieno di energia ad aprire domani sera la rassegna di musica dal vivo Sgr live.

Dalle 21.00 il palco dell’arena Francesca da Rimini si trasformerà domani sera in una splendida isola greca dove il mare, il sole e i ricordi del passato faranno da sfondo a una storia tutta da vivere.

‘In Musical by Collettivo 11’, proposto dalla compagnia From Kalokairi with Love, racconta di una giovane donna che sta per sposarsi e sente che, prima di iniziare una nuova vita, deve trovare una risposta che si porta dentro da sempre: capire davvero da dove viene e quale sia il suo posto nel mondo.

Accanto a lei c’è una madre forte, indipendente e fuori dagli schemi, che ha costruito la propria vita seguendo solo il cuore, senza mai guardarsi indietro.

L’arrivo inatteso di persone legate al passato riaprirà ricordi, emozioni e scelte mai del tutto dimenticate, trasformando i preparativi del matrimonio in qualcosa di molto più profondo.

Tra amicizie che resistono al tempo, vecchi amori, nuove possibilità e legami che cambiano forma, la storia diventa un viaggio divertente ed emozionante sull’amore, sulla libertà e sul significato di famiglia. Perché a volte il futuro inizia proprio quando trovi il coraggio di guardare davvero il tuo passato.

L’ingresso è gratuito.

A tutte le serate di SGR Live sarà presente un desk della Fondazione ISAL per informare sulla sua attività di ricerca, formazione e sostegno alle persone con dolore cronico.

La rassegna, giunta alla quinta edizione, è organizzata da Gruppo SGR con il supporto artistico di Federico Mecozzi e col patrocinio del Comune di Rimini.