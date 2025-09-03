Rimini Shopping Night, edizione speciale il 3 settembre

Una serata fuori calendario celebra i dieci anni della manifestazione tra shopping, cultura e socialità

La Rimini Shopping Night non è solo un evento, ma una vera e propria tradizione che, anno dopo anno, ha saputo conquistare il cuore di cittadini e turisti. Per celebrare il grande successo di queste dieci edizioni, i commercianti e gli organizzatori hanno deciso di aggiungere un appuntamento speciale, fuori calendario, che si terrà mercoledì 3 settembre.

Con un format che unisce shopping, socialità e cultura, la Rimini Shopping Night si conferma come una festa di comunità che rafforza il legame tra cittadini e turisti, celebrando il commercio locale e dando valore al centro storico. Tutto ciò grazie all’impegno delle attività commerciali che hanno aderito all’organizzazione, ognuna aggiungendo un tassello coinvolgente che ha reso unico l’appuntamento del mercoledì sera in centro storico.

La Rimini Shopping Night, che da anni anima il centro storico ogni mercoledì sera, torna con una serata che promette di essere ancora più speciale. Il centro si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto.

Un’occasione per scoprire Rimini sotto una nuova luce, dove shopping e cultura si intrecciano per dare vita a un evento che coinvolge ogni angolo della città.

Coordinata da CNA Rimini con il patrocinio del Comune di Rimini, il sostegno dell’Associazione Albergatori e di Assicoop Romagna Futura – Unipol, l’edizione 2025 ha coinvolto migliaia di visitatori ogni settimana, consolidandosi come un evento che si rinnova e cresce, portando sempre più attenzione al commercio locale e alla cultura.

Quest’anno, con l’aggiunta di una data speciale fuori calendario, si dà ulteriore valore alla manifestazione, confermando che la Rimini Shopping Night è molto più di un semplice evento: è un simbolo di come la città sa reinventarsi, mescolando tradizione e innovazione per offrire a tutti un’esperienza indimenticabile.