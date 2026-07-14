Rimini Shopping Night, gli appuntamenti di mercoledì 15 luglio

Negozi aperti fino a tardi, eventi diffusi in centro storico e alle 21 l'incontro con Riccardo Luna all'Arena Francesca da Rimini

Torna mercoledì 15 luglio la Rimini Shopping Night, promossa da CNA Rimini con il patrocinio del Comune per valorizzare il centro storico e sostenere il commercio locale. Negozi aperti fino a tardi, musica e iniziative animeranno le vie cittadine per tutta la serata.

Tra gli eventi clou, alle 21.00 il giornalista Riccardo Luna presenta all'Arena Francesca da Rimini "L'innovazione cambia il mondo. Ma siamo davvero pronti a comprenderla?". In programma anche lo spettacolo immersivo "Cuore di porco" alla Corte degli Agostiniani, la rassegna cinema-città a Santa Maria ad Nives, concerti e dj set nel Borgo San Giuliano, mercatini in piazza Tre Martiri e Cavour, street food al Mercato Coperto, visite guidate e musei con apertura serale gratuita per under 30.

Un mercoledì sera all'insegna di shopping, cultura e socialità nel cuore di Rimini.