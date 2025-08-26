Rimini Shopping Night: gran finale il 27 agosto

Ogni mercoledì sera il centro storico si anima con eventi, spettacoli, musei aperti e negozi protagonisti

La Rimini Shopping Night celebra la sua decima edizione con l’ultimo appuntamento mercoledì 27 agosto, trasformando il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto. Negozi aperti fino a tardi, spettacoli itineranti, musica, mercatini ed eventi per tutte le età animeranno le vie della città.

L’edizione 2025 si chiude con alcuni ultimi imperdibili appuntamenti culturali:

Ultime aperture serali straordinarie dei musei, che salutano il pubblico dopo un’estate di visite notturne. Ultimi giorni delle mostre del Cartoon Club e dei tour culturali, occasione unica per chi ancora non le ha viste. Gran finale anche per La Magnèda al Mercato Coperto e per i concerti e le esposizioni dell’Onda Indie Social Festival alla Vecchia Pescheria.

Coordinata da Cna Rimini con il patrocinio del Comune e il sostegno dell’Associazione Albergatori e di Assicoop Romagna Futura – Unipol, la manifestazione ha coinvolto oltre 200 attività commerciali e richiamato migliaia di visitatori ogni settimana.

La Rimini Shopping Night 2025 si conferma così una vera festa di comunità, capace di unire shopping, cultura e socialità, connettendo spiaggia e centro, tradizione e innovazione.