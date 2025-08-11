Rimini Shopping Night, il centro storico si accende di luci e creatività

Mercoledì 13 agosto settima serata tra shopping, spettacoli e cultura per sostenere il commercio locale e valorizzare il territorio

Il centro storico di Rimini torna a brillare mercoledì 13 agosto con la settima serata della Rimini Shopping Night, l'iniziativa che unisce shopping, spettacolo e cultura in un’esperienza immersiva che valorizza il territorio e, soprattutto, sostiene concretamente il commercio locale e i suoi protagonisti.

Promossa dai commercianti del centro, coordinata da CNA Rimini, con il patrocinio del Comune di Rimini, il sostegno di Federalberghi Rimini e la sponsorizzazione di Assicoop Romagna Futura – Unipol, la serata si conferma un modello vincente di rigenerazione urbana, capace di rilanciare l’economia cittadina e dare visibilità alle attività imprenditoriali che ogni giorno animano il centro storico con passione e dedizione.

Durante la serata, i negozi rimarranno aperti fino a tardi, trasformandosi in spazi creativi con vetrine tematiche, degustazioni, offerte speciali e installazioni artistiche. Un'occasione preziosa per attirare visitatori, fidelizzare clienti e far conoscere il valore aggiunto del commercio di prossimità: qualità, competenza e relazione umana.

Accanto allo shopping, un ricco programma di eventi animerà le vie del centro con musica dal vivo, artisti di strada, dj set e performance che renderanno la città un grande palcoscenico a cielo aperto. E non manca l’anima culturale della serata: musei, mostre e luoghi storici aprono le porte ai visitatori, contribuendo a un’offerta completa che coniuga intrattenimento e bellezza.

Tra gli appuntamenti di punta l’Onda Indie Social Festival alla Vecchia Pescheria: una vetrina musicale per la scena indie italiana, curata da Risuona Rimini in collaborazione con le realtà commerciali del quartiere, a dimostrazione di quanto la sinergia tra imprese, cultura e territorio possa generare nuove opportunità per i giovani e nuova vitalità per la città.

La Rimini Shopping Night non è solo una festa: è un progetto di sviluppo economico e sociale che mette al centro i commercianti e gli imprenditori, valorizzandone il ruolo fondamentale nella costruzione di una Rimini viva, accogliente e sostenibile. Una serata in cui il commercio torna protagonista, dimostrando come, attraverso la collaborazione e la creatività, sia possibile trasformare il centro storico in un luogo dinamico di incontro, crescita e innovazione.