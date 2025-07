Rimini Shopping Night, il centro storico si accende tra musica, cibo, mercato e mostre

Cartoon Club 2025 al Museo della Città e installazioni di Superman a Castel Sismondo illuminano la serata

Il centro storico di Rimini si prepara a brillare ancora una volta con una luce speciale: quella della Rimini Shopping Night giunta alla sua decima edizione ed in programma ogni mercoledì sera.

Promossa da CNA Rimini con il patrocinio del Comune di Rimini, il supporto di Federalberghi Rimini e lo sponsor Assicoop Romagna Futura – Unipol, la manifestazione celebra il legame profondo tra la città e il suo territorio, promuovendo una visione contemporanea del centro storico come luogo di incontro, cultura e bellezza con negozi aperti, dj set, artisti da strada ed eventi.

Un evento che va ben oltre il divertimento estivo: è un’occasione concreta per far ripartire l’economia del centro storico, rilanciare il commercio di prossimità e valorizzare il tessuto urbano con una visione moderna e partecipata.

Mercoledì 16 luglio protagoniste le imperdibili mostre di Cartoon Club 2025, in particolare al Museo della Città Il rapporto tra Milo Manara, uno dei più celebri fumettisti e illustratori italiani, e Federico Fellini. Da seguire anche la mostra “Fair Play - Lo Sport nei fumetti e nell’animazione".

A Castel Sismondo invece il protagonista è Superman con installazioni e videoproiezioni dalle 21.00 alle 23.00. Da segnalare alla Corte del Soccorso di Castel Sismondo per Tondelliana Silent Book Party per creare dalle 21.15 connessioni ma a cellulari spenti.

Proseguono poi gli appuntamenti con “I ricordi in soffitta” mercatino per bambini in Piazza Cavour, la Fluxo Summer dalle 19 alle 21 piazza sull’acqua al Ponte Tiberio, le visite guidate di Insolitourimini, “Artigiani al centro by night” in Piazza Tre Martiri, La Magnèda al Mercato Coperto e l’appuntamento con l’arte con le passeggiate culturali dall’Arco di Augusto al Borgo San Giuliano, l’apertura serale della Domus del Chirurgo, del Museo della Città e del Museo Fellini. Per “Cinema sotto le Stelle” agli Agostiniani alle 21.30 - Giurato Numero 2 di Clint Eastwood.