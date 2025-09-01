Rimini si accende a ritmo di musica con tanti eventi: torna la Notte del Liscio

Banda Città di Rimini, Elisa Luzi, omaggi a Zucchero e alle sorelle Bertè animano il mese di settembre tra piazze e parchi cittadini

Il mese di settembre a Rimini prende il via a tutta musica. Si parte con il festival che festeggia i 10 anni de la Notte del Liscio, candidato dalla Regione Emilia-Romagna a Patrimonio Immateriale Unesco. Lunedì 1° settembre, sul palco di Piazza Cavour prende il via la decima edizione di Balamondo World Music Festival che si tiene a Rimini dal 1° al 4 settembre e che unisce il ballo romagnolo per eccellenza, il Liscio, alle sonorità internazionali. Un festival unico, sotto la direzione artistica di Mirko Casadei, con ospiti speciali che, dopo aver fatto il loro concerto, si uniranno al figlio del “Re del Liscio” per rileggere insieme brani senza tempo. Ospiti di questa edizione sono i Nomadi (1 settembre piazza Cavour), Paolo Jannacci (2 settembre piazza Cavour), Mirco Mariani (Extraliscio) e Pier Francesco Pacoda (3 settembre, per un incontro speciale dedicato al Liscio al Grand Hotel), e per la serata finale i Patagarri (4 settembre piazza Cavour).

Al via anche la stagione sinfonica della Sagra Musicale Malatestiana, giunta alla sua 76° edizione, che propone il 3 settembre eccellenze internazionali, a partire dalla Philharmonia Orchestra che si affida a due giovani talenti eccezionali: il direttore d'orchestra finlandese Santtu-Matias Rouvali e il pianista ventottenne Bruce Liu, vincitore del prestigioso Premio Chopin di Varsavia nel 2021. La serata è interamente dedicata a due giganti della musica russa, Čajkovskij e Stravinskij.

Alla Corte degli Agostiniani, lunedì 1° settembre, ultimo appuntamento con Concerti d'Estate, che vedrà le più belle musiche per Banda eseguite dalla Banda Città di Rimini diretta dal M° Jader Abbondanza, con la partecipazione straordinaria del soprano Elisa Luzi.

A poca distanza da Rimini proseguono anche gli eventi al Parco degli Artisti con un omaggio a Zucchero e alle sorelle Bertè.

Dopo l’anteprima estiva, Rimini ospita, fino al 14 settembre, la tredicesima edizione di "Le città visibili", un festival di teatro e musica a cura di Tamara Balducci che porta spettacoli dal vivo in diversi luoghi della città, sia convenzionali che inusuali. Questa settimana, il programma offre appuntamenti di rilievo: il 3 settembre all'Ex Cinema Astoria va in scena "Karaoke femminista", un happening ironico e poetico di Monica Nappo e Silvia Gallerano. Il 4 settembre, sempre all'Ex Cinema Astoria, si potrà assistere a "Via Dei Matti 43", un monologo toccante sulla salute mentale. Il 5 settembre, Beatrice Schiros presenta "Metaforicamente Schiros", mentre il 6 settembre sarà la volta di "Ridi, Piangi, Ti Ecciti". Un'esperienza unica si svolgerà il 6 e 7 settembre al Cimitero di Rimini con "Nepesh - Proteggere l'ombra", uno spettacolo itinerante per soli 20 spettatori. Infine, il 7 settembre, l'Ex Cinema Astoria ospiterà "Vorrei una voce", un inno alla capacità di sognare.

Ancora una serata in centro storico con i musei comunali di Rimini che prolungano il loro orario per un’ultima apertura serale estiva e l’opportunità di visitare le opere esposte e le mostre temporanee in corso. Mercoledì 3 settembre si potranno infatti visitare ancora una volta il Fellini Museum, il Palazzo del Fulgor, la Domus e il Museo della città dalle 21:00 alle 23:00, offrendo un'ultima opportunità per immergersi nell'arte e nella storia sotto le stelle.

Spazio anche allo Sport con il Festival della Cultura Sportiva (4 - 7 settembre), un evento che promuove lo sport a 360 gradi, evidenziandone il potenziale educativo e di inclusione sociale. La kermesse, ricca di incontri e dibattiti, vedrà la partecipazione di grandi nomi del mondo sportivo e della comunicazione. Tra gli ospiti più attesi, interverranno il celebre podcaster Pablo Trincia e il campione di basket Marco Belinelli, affiancati da figure di spicco come l'ex allenatore di pallavolo Mauro Berruto, l'atleta Serena Ortolani e Monica Priore, atleta affetta da diabete di tipo 1, che ha attraversato a nuoto lo stretto di Messina. Oltre ai talk, il festival offrirà anche appuntamenti collaterali gratuiti in altre sedi della città, come presentazioni di libri, lezioni di yoga e un torneo di pallacanestro.

Shopping e appuntamenti con la tradizione

Un’ultima notte di occasioni per lo shopping, mercoledì 3 settembre, con un’edizione speciale della Rimini Shopping Night che chiude la serie di appuntamenti che durante l’estate hanno animato il centro storico di Rimini con negozi aperti fino a tardi, food, musica, arte e cultura, con i musei aperti fino alle 23.

Proseguono, fino al 12 settembre, anche i Venerdì sera in centro, con il tradizionale mercatino serale estivo del venerdì con bancarelle di oggetti d’arte, antiquariato, vintage, artigianato e curiosità collezionistiche che si tiene in piazza Cavour.

Settembre parte anche all’insegna della tradizione con la 23ª Sagra del Tituccio, che si tiene in piazza del Tituccio a Corpolò dal 5 al 7 settembre. Un evento che celebra le tradizioni del borgo con un mix di musica, sport, gastronomia e cultura. La festa prende il via venerdì con l'inaugurazione del nuovo centro sportivo e un talk con Davide Cassani,ex CT della Nazionale di ciclismo, grande sportivo e

commentatore televisivo, seguito da una serata musicale. Il sabato è dedicato allo sport con una podistica amatoriale, la consegna del premio "Tituccio d'Oro" e spettacoli di danza e musica. La domenica, ultimo giorno, si potrà partecipare a una passeggiata storica, ammirare motori d'epoca e assistere a un incontro sul legame tra Corpolò e il cinema di Federico Fellini, con gran finale musicale. Il filo conduttore dell'evento è l'identità del borgo, con un'attenzione speciale ai sapori locali e alle creazioni dell'artigianato.

Sempre nell’ambito della tradizione, il Borgo San Giuliano ospita il secondo appuntamento di Esco in Scarana - A tavola con i nonni, una serie di incontri culturali e sociali dedicati alla tradizione culinaria riminese del Novecento. Organizzato in collaborazione con l’Università di Bologna, coinvolge personaggi locali e docenti universitari in discussioni sui temi del cibo e delle tradizioni. La serata, prevista per il 3 settembre su ‘L'avventurosa storia della piada’ è pensata per riunire nonni e nipoti attorno al tema del buon mangiare, con attività per bambini come il trucca bimbi gratuito.

Nell’ambito dei Cento giorni in festa, continuano, fino ala seconda settimana di settembre, i piccoli e grandi appuntamenti che ogni sera animano le piazze, le viuzze e il lungomare da Torre Pedrera a Miramare, con eventi musicali, spettacoli di intrattenimento, eventi per bambini, mercatini estivi. Sabato 6 settembre da non perdere la festa dell’uva, mentre venerdì 5 settembre i fuochi d’artificio illumineranno il cielo ai bagni 112/113 di Rivazzurra per salutare l’estate (dalle ore 22.30 circa).

A Miramare, ancora spazio alla fantasia e all’immaginazione con This is Wonderland - Alice – Lost Inside You, un'esperienza immersiva da favola, lasciandosi trasportare in un Paese delle Meraviglie fatto di luci, suoni e interazioni.



1, 2, 3, 4 settembre 2025

Piazza Cavour - Rimini centro storico e Grand Hotel a Marina Centro

Balamondo World Music Festival

Rimini diventa teatro del ballo folk romagnolo, per la 10a edizione del Balamondo World Music Festival 2025 con tre giorni di liscio e di sound internazionale, sotto la direzione artistica di Mirko Casadei, con tanti ospiti che saranno coinvolti nella sperimentazione e nella contaminazione con i classici della musica folk. Balamondo è infatti un festival innovativo, dove gli artisti portano sul palco gli elementi della propria musica per poi fonderli con la tradizione popolare romagnola, il Liscio.

Come di consueto, Mirko Casadei, che ha raccolto l’eredità artistica del padre Raoul, il “Re del Liscio”, si esibisce insieme alla sua POPular Folk Orchestra accompagnato da artisti di fama nazionale e internazionale, portando una ventata di novità e nuovi sound attraverso le tante contaminazioni musicali che l'artista ha realizzato nei suoi live.

Ogni sera, una celebrazione dello spirito della festa e della socialità, che è il segno identitario del Liscio, affidato a grandi artisti che hanno accettato di affiancare, dopo aver fatto il loro concerto, Mirko Casadei sul palco, per rileggere insieme brani senza tempo, da “Romagna Mia” a “Ciao Mare”, da “Romagna e Sangiovese” a “Ad chi sit e fiol”. Tra gli ospiti del 2025 a salire sul palco di Rimini:

1 settembre: I Nomadi, gruppo storico della musica italiana, si esibiranno portando sul palco i loro grandi successi dagli anni '70 e '80. Saranno gli special guest nella serata che festeggia i 10 anni de La Notte del Liscio.

2 settembre: Paolo Jannacci, figlio del celebre Enzo Jannacci, è un musicista e cantautore poliedrico, che ha intrapreso una carriera solista di successo, il cui stile mescola il jazz con altri generi

4 settembre: I Patagarri La band milanese proporrà il suo coinvolgente gipsy jazz, mescolando la voglia di evasione dalla quotidianità con la dura realtà di chi insegue i propri sogni.

Il 3 settembre l'appuntamento è invece al Grand Hotel dove si parlerà su Il Liscio e i mondi lontanissimi con Mirko Casadei, Mirco Mariani (Extraliscio) e Pier Francesco Pacoda, noto giornalista e producer discografico, critico musicale e saggista.

4 giornate per rendere omaggio alla forte cultura popolare della Romagna, a quella identità solare, positiva e accogliente, che contraddistingue questa terra.

Orari: in Piazza Cavour ore 21.30; al Grand Hotel dalle ore 19 Info: www.balamondo.it

mercoledì 3 settembre 2025

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Philharmonia Orchestra - Santtu-Matias Rouvali

76° Sagra Musicale Malatestiana - Concerti sinfonici

La Philharmonia Orchestra si affida ai giovani, il finlandese Santtu-Matias Rouvali e il pianista Bruce Liu, ventottenne vincitore del premio Chopin di Varsavia nel 2021.

Il concerto è interamente dedicato ai due più grandi autori russi, Čajkovskij e Stravinskij. Apre un Čajkovskij innamorato del folklore del nostro paese, omaggiato negli strabilianti effetti coloristici del Capriccio Italiano, seguito dal Concerto n. 2 per pianoforte.

Il concerto si chiude con la spettacolare suite dell’Uccello di fuoco di Stravinskij.

Ore 21. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 [email protected]





fino a domenica 14 settembre 2025

Sedi varie – Rimini

Le città visibili

Festival di Teatro e Musica a cura di Tamara Balducci (XIII Edizione), che ospita artisti del panorama nazionale, portando delle serate di spettacolo dal vivo sia in luoghi ad esso dedicati, sia in spazi non convenzionali. A Rimini questa settimana:

> 3 settembre - Ex Cinema Astoria: Karaoke femminista. Una nuova creazione di Monica Nappo e Silvia Gallerano, un happening ironico e poetico che riflette sugli stereotipi attraverso il format del karaoke. Ore 21.00 Ingresso a pagamento

> 4 settembre: "Via Dei Matti 43" (Ex Cinema Astoria). Un commovente monologo che tratta il delicato tema della salute mentale in un racconto polifonico in cui il protagonista dà vita a tutti i personaggi che animano una libreria che un tempo fu una casa famiglia. Ore 21.00 Ingresso a pagamento.

> 5 settembre: "Metaforicamente Schiros" (Ex Cinema Astoria). Un flusso di parole fuori dai denti e sfacciato, delicato e amaro Beatrice Schiros fa il punto su di sé e sulla propria esistenza. Ore 21.00 Ingresso a pagamento

> 6 settembre: "Ridi, Piangi, Ti Ecciti" (Ex Cinema Astoria). Uno sketch, una poesia tenendo il passo veloce dell’esistenza per augurare a se stessi e al pubblico una vita piena e autentica, in cui non si smetta mai di ridere, piangere ed eccitarsi. Ore 21.00 Ingresso a pagamento.

> 6-7 settembre: "Nepesh - Proteggere l'ombra" (Cimitero di Rimini). Spettacolo itinerante di Teatro delle Albe/Ravenna Teatro dove 20 spettatori saranno accompagnati da una drammaturgia sonora in un percorso tra tombe e lapidi, polvere e ombre, iscrizioni e sculture presenti nel cimitero. Un tempo di ascolto per interrogarsi sul potere della memoria e sulla transitorietà della vita umana. Ore 17.45. Ingresso a pagamento

> 7 settembre: "Vorrei una voce" (Ex Cinema Astoria). Un inno alla capacità di sognare. Ore 21.00 Ingresso a pagamento.

Info: www.lecittavisibili.com

dal 4 all’7 settembre 2025

Rimini, Cinema Fulgor

Festival della Cultura Sportiva

4° edizione con speech sul mondo dello sport ed incontri con grandi campioni come Marco Belinelli, Pablo Trincia, Serena Ortolani e Mauro Berruto. Il Festival si pone l’obiettivo di promuovere una visione dello sport a 360 gradi, capace di evidenziarne il potenziale educativo, di inclusione sociale e di benessere psico-fisico. Anche quest’anno, la manifestazione sarà ricca di appuntamenti con relatori di spicco provenienti dal mondo dello sport e della comunicazione. Tra gli ospiti più attesi, sarà presente venerdì 5 Settembre dalle 19 alle 20 al Cinema Fulgor, il podcaster numero 1 d’Italia, scrittore e autore televisivo, Pablo Trincia. Prima di lui, saliranno sul palco Daniele Cassioli (atleta paralimpico, campione mondiale di Sci Nautico) e Monica Priore (atleta affetta da diabete di tipo 1, ma comunque capace di attraversare a nuoto lo stretto di Messina). Sabato 6 settembre, sempre al Cinema Fulgor, sarà presente l'ex giocatore NBA, oggi campione d’Italia con la Virtus Bologna, Marco Belinelli, che ci racconterà della sua incredibile carriera. Lo precederanno, l’ex CT della nazionale maschile di pallavolo, oggi deputato della Repubblica Italiana, Mauro Berruto, la capitana della Consolini Volley, Serena Ortolani ed Elena Miglietti, giornalista, scrittrice e docente della Scuola Holden di Torino.

Domenica 7 settembre, giornata conclusiva della kermesse, sempre al cinema Fulgor, è possibile ascoltare alle ore 10.00 due ospiti d’eccezione come l’ultramaratoneta e avventuriero estremo, Michele Graglia e Najla Aqdeir, specialista di mezzofondo, istruttrice FIDAL e Nike Running Coach: si parlerà di corsa, fatica, superamento dei propri limiti e dell’esplosione delle community Run.

Gli speech spazieranno da quelli più emozionali e motivazionali a quelli di puro approfondimento, fino ad arrivare a vere e proprie manifestazioni sportive, ospitate negli spazi del territorio riminese. Si inizia giovedì 4 settembre, presso i Giardini dei Palazzi dell’Arte, con il talk “Tutti gli eventi portano a Rimini”, che si svolgerà dalle ore 19 alle 20 in collaborazione con IEG.

Venerdì 5 settembre e sabato 6 settembre, sempre alle 17:30 presso la Feltrinelli di Rimini presentazione di due libri della casa editrice 66thand2nd - book partner dell’evento -. Venerdì è presentato il libro “Oltre il Sogno” di Fabrizio Monari; mentre sabato è presentato, insieme agli autori Daniele Manusia e Alessio di Chirico, “Sempre ovunque, contro chiunque. Vita di un fighter di MMA”.

La giornata di sabato parte già alle 8:45 di mattina, quando alla Piazza Sull’Acqua, prenderà il via “Onde di energia mattutina-Vinyasa Yoga sull’Acqua”, lezione di yoga condotta dall’insegnante Elena Piscaglia. A seguire è previsto “Spingi sui talloni allenamento total body”, evento curato dalla personal trainer ed influencer Martina Baiardi. Nel pomeriggio di sabato, dalle ore 15, le attività sportive proseguono nella suggestiva cornice del Moab Court dove andrà in scena la terza edizione del torneo misto di pallacanestro, riservato alle ragazze e ai ragazzi delle giovanili di RBR. L’evento è realizzato in collaborazione con Dole Basket Rimini, Insegnare Basket Rimini e Riviera Ba-sket Rimini.

Domenica infine sono previste anche una corsa a fine benefico ed una clinic di volley con ospiti speciali.

Tutti gli eventi - esclusi gli incontri al Fulgor delle serate di venerdì 5 e sabato 6 settembre - sono gratuiti. Info: 348 2585112 Info: www.festivaldellaculturasportiva.it

da venerdì 5 a domenica 7 settembre

Rimini, sedi Varie

Le Giornate di don Oreste

A cento anni dalla nascita di don Oreste Benzi, tre giornate di iniziative celebrano uno dei protagonisti più coraggiosi del cattolicesimo sociale italiano, rendendo omaggio al sacerdote, fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII, conosciuto per la lotta alla prostituzione e alla droga, per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità e per l’ “invenzione” delle case famiglia.

Si parte venerdì 5 settembre alle 17 con una messa sul mare, con il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI e a seguire un pic-nic solidale. Il cuore del programma è sabato 6 settembre. La mattina, sei conferenze diffuse in tutto il centro città. Il teatro Galli ospita il momento principale delle celebrazioni del Centenario della nascita di don Oreste Benzi, per offrire un ritratto narrativo e coinvolgente del sacerdote, durante il quale chi lo ha conosciuto racconterà aneddoti e ricordi (sabato 6 settembre ore 14.45-17.30). La serata si conclude con un concerto-evento, alla Corte degli Agostiniani, eseguiti con la partecipazione del coro e dell’orchestra EYOS del Liceo Einstein, diretti dal maestro Davide Tura (in caso di maltempo si terrà al Teatro Tarkovskij). Domenica mattina Festa della Famiglia ai Giardini della Curia e santa Messa conclusiva in Duomo.

Tutte le attività su www.fondazionedonorestebenzi.org/le-giornate-di-don-oreste/eventi-collaterali/

lunedì 1 settembre 2025

Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico

Concerti d'Estate

Le più belle musiche per Banda eseguite dalla Banda Città di Rimini diretta dal m° Jader Abbondanza, con la partecipazione straordinaria del soprano Elisa Luzi.

Il programma della serata prevede l’esecuzione dei seguenti brani: Florentiner Mars, Mary Poppins,

Orpheus in der unterwelt(ouverture), My fair lady, La vedova allegra, Si mi chiamano Mimi' (da Boheme), Il bel Danubio blu.

Ore 21.15 Ingresso libero Info: www.facebook.com/bandacittadirimini/

da lunedì 1 a sabato 6 settembre 2025

Stabilimenti balneari 'Marinagrande' di Viserba (dai bagni 23 a 27)

eSPORTiamoci

Un progetto che prevede sport e attività gratuite in spiaggia per promuovere inclusione e socialità attraverso il movimento.

Ogni giorno risveglio muscolare in riva al mare, tornei di volley, bocce e ginnastica in acqua, yoga al tramonto, passeggiate, biciclettate e tanto altro.

Per partecipare è sufficiente presentarsi allo stabilimento balneare di riferimento negli orari indicati per usufruire dell’attività.

Orario: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00

Info: www.uisp.it/rimini/pagina/esportiamoci-2025-dal-1-al-6-settembre

martedì 2 settembre 2025

Rimini, Corte degli Agostiniani

Agostiniani Estate

Una lunga estate con più di 40 appuntamenti di cinema (più della metà della stagione appena conclusa), per vivere il cinema ‘sotto le stelle’. Ultimo appuntamento della stagione con

Cinema Revolution: ‘Le assaggiatrici’ di Silvio Soldini (Italia / Svizzera 2025, 123’)

Ore 21.30 Ingresso a pagamento. Info: www.facebook.com/cineteca.rimini

fino al 5 settembre 2025

Rimini spiaggia libera Piazzale Boscovich

Spiaggia Libera Tutti per Don Oreste

Un fitto calendario di eventi e attività viene proposto nel primo anno di attività di Spiaggia Libera Tutti, dal lunedì al sabato, nelle fasce orarie della mattina (10-12) e del pomeriggio (16:30 – 18:30) tra laboratori creativi e sensoriali, attività motorie e ginnastica dolce, giochi musicali e teatrali, bagni assistiti e momenti di rilassamento, attività di gruppo, pittura, giochi da tavolo, percorsi motori, oltre ad un calendario di incontri culturali, attività ricreative speciali ed eventi aperti alla partecipazione.

In particolare il 5 e 6 settembre la spiaggia viene concessa alle iniziative per il centenario della nascita di Don Oreste Benzi. Il pomeriggio di venerdì è dedicato ai giochi e laboratori sportivi per grandi e piccoli. Tra le attività Surf/sup adattato, Tchoukball e dalle 14:30 alle 16:30 Wheelchair Basket Forlì presso l’Arena Playground di Piazzale Kennedy.

Cammina con noi: la camminata in Joelette viene riproposta per il 2 settembre (info: 351.4980236 )

Info: www.facebook.com/people/Spiaggia-Libera-Tutti/

Tutti i mercoledì fino al 3 settembre 2025

Centro storico – Rimini

Rimini Shopping Night

Tutti i mercoledì d’estate in centro storico con negozi aperti fino a tardi, per serate all’insegna dello shopping, food, musica, arte e cultura.

Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali del centro storico.

Un’occasione per vivere la città nelle sere d’estate e visitare le bellezze artistiche con l’apertura serale dei Musei. Inserita nel contesto della Rimini Shopping Night, da mercoledì 30 luglio e per 4 appuntamenti consecutivi arriva anche Onda Indie Social Fest, un progetto a cura di Risuona Rimini, nato dalla sinergia tra realtà culturali, artistiche e di volontariato del territorio che trasforma la Vecchia Pescheria in un luogo vivo e aperto, dove si incontrano generazioni, idee e linguaggi diversi. Ogni mercoledì, un piccolo festival: concerti, incontri, mostre, parole e immagini per raccontare una città alimentata da creatività e spirito di comunità.

Orario: 21 - 23 Info: www.facebook.com/riminishoppingnight/



3 e 9 settembre 2025

Sagrato della Chiesa di San Giuliano Martire, via San Giuliano 16 – Rimini

Esco in Scarana

Veglie estive al Borgo San Giuliano - A tavola con i nonni

Una nuova edizione delle 'Veglie estive al Borgo San Giuliano', ovvero occasioni di incontro e confronto su temi culturali e sociali, nelle piazzette del Borgo San Giuliano.

L’edizione di quest’anno è intitolata 'A tavola con i nonni' ed è sviluppata in collaborazione con l’Università di Bologna - Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, New Dada e Rimini Sparita.

L'evento si sviluppa in tre incontri di approfondimento sulla cultura e la tradizione culinaria novecentesca riminese. Intervengono personaggi del territorio in dialogo con i docenti dell’Università di Bologna. Gli appuntamenti della settimana:

> Mercoledì 3 settembre, L'avventurosa storia della piada

> Martedì 9 settembre, Il pesce in tavola: Salute, memoria e tradizione

Il ciclo di incontri è pensato per riunire “nonni & nipoti”, attorno al tema del mangiare (del buon mangiare)…. E per i più piccoli, una truccabimbi professionista, a disposizione gratuitamente durante la serata.

Ore 21 Ingresso gratuito Info: www.facebook.com/SocietadeBorg

giovedì 4 settembr 2025

Parco degli Artisti, Palco SGR Live del Chiosco il Casott - via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Un Casotto di risate

Una serata di comicità a tutto tondo, grazie ai simpatici interpreti che sanno valorizzare l’ironia tipica dell’Emilia Romagna: con Sergio Casabianca, Francesco Gobbi, Andrea Vasumi, Davide Dal Fiume e Marco Dondarini.

Biglietti acquistabili on line www.liveticket.it/parcodegliartistirimini o direttamente la sera sul posto.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato, con rimborso biglietti.

Ore 21. Info: 3351207464 (whatsapp) www.facebook.com/parcodegliartistirimini/

venerdì 5 settembre 2025

Parco degli Artisti (Chiosco il Casotto) , via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Sei bellissima

Cristina Di Pietro Quartet

Cristina Di Pietro si cimenta in un repertorio da brividi, dedicato alle sorelle Bertè. Accompagnata da Aldo Zangheri alla viola, Anselmo Pelliccioni al violoncello e Mattia Guerra alla tastiera, Cristina farà rivivere i più grandi successi di Loredana Bertè e Mia Martini: Sei bellissima, Minuetto, Il mare di inverno, Gli uomini non cambiano... solo per citarne alcuni. Gli arrangiamenti originali sono di Marco Capicchioni, Mattia Guerra e Aldo Zangheri.

Ore 21.00 Prevendite su liveticket

In caso di maltempo l’evento sarà annullato, con rimborso biglietti.

Info: 3351207464 (whatsapp)

da venerdì 5 a domenica 7 settembre 2025

piazza del Tituccio - Corpolò Rimini

Sagra del Tituccio

XIII° Edizione - Tre giorni di festa a Corpolò

La Sagra del Tituccio, alla sua XXIII edizione, si presenta in versione 2.0 tra musica, gusto, sport e voglia di far festa. Tre giornate dense di appuntamenti, a partire da venerdì 5 settembre, con l’inaugurazione del nuovo centro sportivo come luogo di aggregazione. A seguire, il talk “A ruota libera con Davide Cassani”, ex CT della Nazionale di ciclismo, grande sportivo e commentatore televisivo. In serata, spazio alla musica con il revival Melodj Mecca.

Sabato 6 settembre sarà la giornata dedicata allo sport, al gusto e all’emozione: dalla podistica amatoriale in memoria del compaesano podista Rocco Crincoli, al conferimento del premio “Tituccio d’Oro”, fino allo spettacolo musicale delle Celebrity Stars e alla performance visiva “Sorgenti in danza” nei pressi della storica fonte del Tituccio prodotta da Solara Dance Collective, gruppo di danze orientali e tribal della scuola Spazio Libero – Sport e Benessere di Corpolò.

Domenica 7 settembre si parte presto con la “Titucciata”, una passeggiata storico-naturalistica alla scoperta delle torri e dei mulini perduti, guidata dalla storica dell’arte Michela Cesarini, per poi entrare nel cuore della giornata tra motori d’epoca, laboratori, giochi per bambini e un incontro culturale con Marco Leonetti, direttore del Fellini Museum, che racconterà il legame tra Corpolò e il cinema di Fellini attraverso la figura di Scureza ‘d Corpolò, illustrato dalla creatività dell’artista Gloria Pozzi.

Gran finale con la musica di Moreno il Biondo e l’attesissimo “Spettacolo wow” in piazza dei Bizzocchi.

Il filo conduttore dell’intera sagra sarà l’identità del borgo: dai motori storici — con l’arrivo della fedele replica della Harley Davidson del film Amarcord e la motoconcentrazione Moto Guzzi Galletto, organizzata dal Moto Club Il Velocifero di Rimini — fino ai sapori locali con gli stand gastronomici aperti ogni sera dalle ore 18:30 e domenica anche a pranzo dalle ore 11.30. Ad arricchire ulteriormente la festa, un mercato artigianale con creazioni originali: tele stampate, ceramiche, lampade in legno riciclato, candele artistiche, monili, ma anche miele, oli, lavanda, liquirizie e caramelle artigianali.

Orario: dalle ore 17 del 5 settembre fino alle 24 del 7. Info: www.facebook.com/sagradeltituccio/



Tutti i venerdì fino al 12 settembre 2025

Rimini, Piazza Cavour

Venerdì sera in centro

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo. Non mancherà lo spazio 'I venerdì d'Arte’. L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.

Orario: 18.30 – 23.30 Ingresso libero Info: 0541 781108 www.cocap.it/it/mercati







sabato 6 settembre 2025

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Così Celeste – Omaggio a Zucchero Fornaciari

Un omaggio a Zucchero Fornaciari di cui vengono riproposti i brani storici e più emozionanti, in un’interpretazione ricca di personalità e di grinta con Sergio Casabianca e le Gocce.

Senza una donna, Dune mosse, Così celeste, Baila Morena e tanti altri successi, portati in scena in un concerto che è diventato ormai un classico della band, ma che è al contempo un evento sempre nuovo e capace di regalare al pubblico una serata magica.

Ore 21 Prevendite su Liveticket

In caso di maltempo l’evento sarà annullato, con rimborso biglietti.

Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini/

sabato 6 settembre 2025

Rimini, Corte degli Agostiniani, via Cairoli - centro storico

I Have Decided

Per Benzi 100: Musica, insieme. Concerto con Eyos - Einstein Youth Orchestra

Un concerto-evento che unisce suoni e culture dal mondo, dedicato a don Oreste Benzi.

Il repertorio musicale proposto è una selezione di canti, tradizionali e non, raccolti dall’esperienza missionaria della Comunità Papa Giovanni XXIII nel mondo. I brani, rivisitati dal gruppo etnico Asa Branca, saranno eseguiti con la partecipazione del coro e dell’orchestra EYOS del Liceo Einstein, diretti dal maestro Davide Tura.

In caso di maltempo si terrà al Teatro Tarkovskij

Ore 21. Ingresso libero



fino al 5 ottobre 2025

Rimini – Miramare, area pubblica di Cavalieri di Vittorio Veneto

This is Wonderland

Alice – Lost Inside You

Un percorso narrativo fiabesco che traccia i confini dell’arte espositiva, divenendo i protagonisti di un’ambientazione magica che porta in scena il fascino della luce per raccontare uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel Paese delle Meraviglie. Una storia fatta di suoni ed emozioni vivide, quella di Alice, che si rivela agli occhi dei visitatori attraverso un’interazione dinamica tra luci e materia e, grazie all’ideazione di un percorso non definito, This is Wonderland lascia la libertà di creare a ciascuno il suo viaggio. Il percorso narrativo, infatti, permette una rilettura del tutto nuova, in cui ogni spettatore diviene il protagonista della propria avventura e autore di una storia alternativa in cui solo chi sa perdersi potrà varcare la soglia dell’immaginazione. Un’esperienza immersiva che integra installazioni luminose artistiche, spettacolo teatrale dal vivo, oltre 60 tracce musicali originali e un’area food tematizzata, lungo un percorso fiabesco di 40.000 m². Adatto a tutte le età

I biglietti sono disponibili sul sito di riferimento: https://alice.thisiswonderland.world/en/Shop/biglietti

Orario: dalle 18:00 alle 00:00 Ingresso a pagamento. Si consiglia la prenotazione online Info: www.thisiswonderland.world/biglietti-alice/

CENTO GIORNI IN FESTA

Rimini e Frazioni Balneari da Torre Pedrera a Miramare

Decine di piccoli e grandi appuntamenti che ogni sera animano le piazze, le viuzze e soprattutto il lungomare da Torre Pedrera a Miramare, valorizzando la cultura dell’ospitalità e facendo leva sull’identità tradizionale del territorio. A cura dei Comitati turistici di Rimini. Ingresso libero



Tra gli appuntamenti:







tutte le domeniche, martedì, giovedì e venerdì fino al 9 settembre 2025

Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello

Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello

Da giugno a settembre, tutte le domeniche, i martedì, i giovedì e i venerdì, il Parco Laureti diventa un palcoscenico pronto ad ospitare una vasta gamma di attività di intrattenimento per tutte le età.

Orario: dalle 21 alle 23.30. Ingresso libero



Tutti i lunedì fino al 1° settembre 2025

Piazzale Pascoli - Rimini Viserba

I Lunedì di Viserba

Serate organizzate dalla parrocchia di Viserba in piazza Pascoli in collaborazione con l'Istituto Superiore di Scienze religiose. Un appuntamento fisso dell'estate che anima Piazza Pascoli, con un ciclo di incontri serali, che offrono un'occasione per riflettere su temi attuali, sotto l'auspicio della pace. Il programma del 2025 spazia tra musica, fede, scienza e attualità.

> Lunedì 1° settembre: Sulla via di una chiesa tutta sinodale, con Dott.ssa Serena Noceti

Ore 21. Ingresso libero



Tutti i martedì fino al 9 settembre 2025

Lungomare Spadazzi - Miramare Rimini

Musica dal vivo e mercatino

Il Comitato Turistico di Miramare propone intrattenimento musicale dal vivo sul lungomare Spadazzi, che accompagna il mercatino estivo di artigianato. Orario: dalle 21 alle 23



Tutti i martedì fino al 7 settembre 2025

Spiaggia Bagno 65, via San Salvador - Rimini Torre Pedrera

Fiesta Latina a Torre Pedrera

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una festa con balli latino americani e dj set sul lungomare.

Orario: dalle ore 21 alle ore 24 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera

1, 5, 8, 12, 13 settembre 2025

Bagni 128-129 - Rivazzurra Rimini

Musica e spettacolo a Rivazzurra

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di musica e spettacolo. Gli appuntamenti della settimana: lunedì 1° settembre con Massimo e Diana Band e venerdì 5 settembre con Inarrestabile Fucina. Non mancheranno i fuochi d'artificio in tarda serata ai bagni 112/113 (ore 22.30 circa).

Orario: dalle 21 alle 24. Ingresso libero



mercoledì 3 settembre 2025

viale Trapani -Rimini Rivazzurra

Movida Rivazzurra street by night

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di musica e spettacolo con band locali nel viale Trapani, da via Matera a via Mantova, escluso viale Regina Margherita.

Orario: dalle ore 21 alle ore 24 Ingresso libero

venerdì 5 settembre 2025

Dal bagno 104 al bagno 106, viale Regina Margherita - Marebello Rimini

Feste in spiaggia a Marebello

Durante l'estate 2025 la spiaggia di Marebello si anima con delle serate di festa sulla spiaggia a cura del Comitato Turistico.

Ore 21. Ingresso libero.



giovedì 4 settembre 2025

Giardino BIMBY, viale Ortigara - Rimini San Giuliano

Notti da protagonisti

Serata di musica e spettacolo con i giovani artisti di Mondo REC: canzoni, giocoleria, gag e la proiezione dell’ultimo lungometraggio realizzato a Rimini dai ragazzi del sodalizio, dal titolo “Battito Forever”.

Ore 21.15 Ingresso gratuito

Tutti i venerdì fino al 5 settembre 2025

Bagno 47, via Porto Palos - Viserbella Rimini

Animazione a Viserbella

Il Comitato Turistico di Viserbella propone tutti i venerdì dell'Estate 2025 delle serate di animazione a rotazione per grandi e bambini.

Orario: dalle ore 20 alle ore 24 Ingresso libero www.facebook.com/ViserbellaVacanze

sabato 6 settembre 2025

piazza Sacchini - Rimini Torre Pedrera

Festa dell'uva a Torre Pedrera

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una serata folkloristica dedicata alla vendemmia, con musica dal vivo.

Orario: 21 – 24. Ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera/

tutti i sabati fino al 6 settembre 2025

Piazza Pascoli - Rimini Viserba

Musica live a Viserba

Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica con band locali diverse, che si esibiscono dal vivo. Ad animare l’ultimo appuntamento della stagione la Melardot band.

Ore 21. Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba

domenica 7 settembre 2025

Piazza Pascoli - Viserba di Rimini

Saraghina Tour - Cicloturistica di Viserba

Torna Saraghina Tour, la cicloturistica di Viserba proposta dal Comitato Turistico in collaborazione con Bike Team Viserba. Partenza e arrivo nel cuore di piazza Pascoli, dove è possibile gustare piada, birra e pesce cotto al momento.

Orario: iscrizioni dalle ore 7 alle ore 8.30. Costo di iscrizione 8 €

Info: 333 3887765 [email protected] www.facebook.com/viserbabiketeam/?locale=it_IT







