Rimini, si alza il sipario sull’Italian Global Series 2026: tappeto rosso in Piazza Cavour

Al Teatro Galli la cerimonia d’apertura con Matilde Gioli madrina e i Maximo Excellence Award a grandi nomi del cinema e della serialità mondiale

Si stende il tappeto rosso in Piazza Cavour per la serata inaugurale dell'Italian Global Series 2026 che porterà tra Rimini e Riccione, fino all'11 luglio, l'eccellenza della serialità mondiale.

A sfilare verso il Teatro Galli, i protagonisti della Cerimonia d'Apertura a partire dalla madrina del Festival, l'attrice Matilde Gioli. Con lei, coloro che in serata riceveranno i premi Maximo Excellence Award del Festival: Carlton Cuse, showrunner di serie iconiche come Lost, Jack Ryan e Five Days at Memorial, Robert Powell, protagonista indimenticabile del Gesù di Nazareth di Franco Zeffirelli, Francesco Piccolo, scrittore e sceneggiatore di serie di successo come L’amica geniale e La vita bugiarda degli adulti, Roberto Sessa, produttore e imprenditore con oltre trentacinque anni di esperienza nel settore audiovisivo, Rita Pavone, cantante conosciuta in tutto il mondo e già interprete della prima serie italiana diretta da una donna, il premio Oscar alla carriera Lina Wertmuller, Il giornalino di Gian Burrasca, Titus Welliver, attore statunitense amatissimo dal grande pubblico per aver vestito i panni del detective Hieronymus "Harry" Bosch nella serie televisiva Bosch.

Sul palco del Teatro Galli nella Cerimonia d’Apertura dell’Italian Global Series, saliranno anche Kledi Kadiu, uno dei volti più noti della danza nel panorama televisivo e teatrale italiano, e il violinista e attore Leonardo Mazzarotto.

Presentata dall'attore, showman, conduttore televisivo e radiofonico italiano Sergio Friscia, la serata si avvarrà della regia di Duccio Forzano, già regista di numerose edizioni del Festival di Sanremo, dell’Eurovision Song Contest e del programma Che tempo che fa.

Tra gli ospiti della serata tante altre star italiane e internazionale che saranno tra i protagonisti dell’Italian Global Series nei giorni successivi: Victor Alli, Pier Giorgio Bellocchio, Assad Bouab, Rudy Buttignol, Bertie Carvel, Serkan Çayoğlu, Özge Gürel, Katia Fellin, Maurizio Lombardi, Marti Noxon, Elena Sofia Ricci, John Ridley, Steve Stark, David Zucker.