Rimini, si cercano volontari per l'arrivo in città di Papa Leone

È stata inviata una lettera a tutte le parrocchie, agli ordini religiosi, ai movimenti e alle associazioni laicali del territorio, con l’invito a collaborare

È ufficialmente partita la macchina organizzativa per la visita del Santo Padre Leone a Rimini, prevista per sabato 22 agosto 2026. Un appuntamento atteso e di grande valore per tutta la Chiesa riminese e per il territorio, che vedrà il Pontefice nel tardo pomeriggio presiedere la celebrazione della Santa Messa per tutta la Diocesi.



In vista di questo evento straordinario, la Diocesi di Rimini ha avviato il reclutamento dei volontari, elemento fondamentale per garantire un’accoglienza ordinata, sicura e capace di trasmettere il volto vivo e gioioso della comunità ecclesiale. "Fare il volontario, in questa occasione, non rappresenta soltanto un’attività pratica o un servizio organizzativo, ma diventa un’opportunità concreta per vivere da vicino un evento storico e fare un’esperienza autentica di Chiesa: condividere un momento di fede, collaborazione e fraternità, contribuendo in prima persona alla sua riuscita", spiega la Diocesi in una nota.

Nei giorni scorsi è stata inviata una lettera a tutte le parrocchie, agli ordini religiosi maschili e femminili, ai movimenti e alle associazioni laicali del territorio, con l’invito a collaborare.

Parallelamente, è stato attivato un form online per raccogliere le adesioni anche a titolo personale. “Essere volontari in questa occasione – si legge nel testo che accompagna l’iniziativa – significa partecipare in prima persona a un evento storico per la nostra Diocesi, contribuendo a creare un clima di accoglienza, ordine e fraternità”.

Per aderire alla richiesta della Diocesi