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Rimini, si chiude il ciclo “Adriatico mare d’Europa” con la scrittrice Elvira Mujčić

Venerdì 15 maggio alle 18 si conclude a Rimini il ciclo di conferenze promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini.

A cura di Grazia Antonioli Redazione
13 maggio 2026 10:41
Rimini, si chiude il ciclo “Adriatico mare d’Europa” con la scrittrice Elvira Mujčić -
Rimini
Attualità
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Si conclude venerdì 15 maggio alle 18.00 il ciclo di conferenze ‘Adriatico mare d’Europa’, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e seconda edizione delle riflessioni su ‘Rimini crocevia tra Oriente e Occidente’ curato da Fabio Fiori.

La scrittrice Elvira Mujčić interverrà a commento del titolo dell’incontro: ‘Dell’andare e del tornare: attraversamenti letterari ed esistenziali nel mare Adriatico’.

“Parleremo – anticipa la Mujčić – di un mare che riesce nell’impresa ardua di rendere giustizia al concetto di confine, facendosi uno spazio di condivisione e non di separazione. Il mare di mezzo che affina gli immaginari letterari e intreccia le vicende storiche e biografiche delle sue genti in un continuo rispecchiarsi per riconoscersi”.

Elvira Mujčić è nata in Jugoslavia ed è arrivata in Italia negli anni Novanta a causa della guerra; è voce anche dei programmi culturali di Rai Radio Tre.

La conferenza è in programma alle 18.00 nella ‘Sala della Cupola’ della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini in Corso d’Augusto 62. L’ingresso è gratuito e ad accesso libero, fino ad esaurimento posti.

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