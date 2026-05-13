Rimini, si chiude il ciclo “Adriatico mare d’Europa” con la scrittrice Elvira Mujčić

Venerdì 15 maggio alle 18 si conclude a Rimini il ciclo di conferenze promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini.

Si conclude venerdì 15 maggio alle 18.00 il ciclo di conferenze ‘Adriatico mare d’Europa’, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e seconda edizione delle riflessioni su ‘Rimini crocevia tra Oriente e Occidente’ curato da Fabio Fiori.

La scrittrice Elvira Mujčić interverrà a commento del titolo dell’incontro: ‘Dell’andare e del tornare: attraversamenti letterari ed esistenziali nel mare Adriatico’.

“Parleremo – anticipa la Mujčić – di un mare che riesce nell’impresa ardua di rendere giustizia al concetto di confine, facendosi uno spazio di condivisione e non di separazione. Il mare di mezzo che affina gli immaginari letterari e intreccia le vicende storiche e biografiche delle sue genti in un continuo rispecchiarsi per riconoscersi”.

Elvira Mujčić è nata in Jugoslavia ed è arrivata in Italia negli anni Novanta a causa della guerra; è voce anche dei programmi culturali di Rai Radio Tre.

La conferenza è in programma alle 18.00 nella ‘Sala della Cupola’ della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini in Corso d’Augusto 62. L’ingresso è gratuito e ad accesso libero, fino ad esaurimento posti.