Rimini si conferma tra le città con il clima migliore: 13° posto in Italia

Pubblicata l'indagine de Il Sole 24 Ore. Montini: "Investire su verde e adattamento climatico"

Rimini si conferma tra le città con il miglior clima in Italia, restando stabilmente nella top 15. Il dato emerge dall’indagine pubblicata oggi dal Sole 24 Ore che, attraverso l’elaborazione dei dati raccolti da 3B Meteo nell’arco di 15 anni, fotografa il benessere climatico di 107 capoluoghi italiani.

L’analisi prende in considerazione quindici indicatori climatici relativi al periodo 2010–2025, aggiornati alla luce dei fenomeni che negli ultimi anni hanno inciso in maniera significativa sulla qualità della vita urbana: temperatura media annua, notti tropicali, ondate di calore, escursione termica, intensità pluviometrica, circolazione dell’aria e altri parametri legati agli effetti del cambiamento climatico.

Sulla base di questi criteri Rimini si colloca al 13° posto nella classifica generale, risultando la prima città dell’Emilia-Romagna. La posizione è la stessa dello scorso anno e migliora rispetto al 17° posto del 2024. A favorire la città è soprattutto la posizione costiera, un elemento che accomuna molti dei capoluoghi presenti nella top ten: rispetto alle aree interne, le località sul mare beneficiano di una maggiore circolazione dell’aria, di un indice di calore mitigato dalla brezza estiva e di una minore escursione termica.

Tra gli indicatori più positivi spiccano le poche ondate di calore (superamenti dei 30°C per almeno tre giorni consecutivi), che collocano Rimini al 6° posto in Italia, e il numero contenuto di giorni di caldo estremo (temperature massime superiori ai 35°C), parametro per il quale la città si posiziona al 5° posto nazionale. Positivi anche i dati relativi all’intensità pluviometrica – che misura l’accumulo medio di pioggia per ciascun giorno piovoso – con Rimini al 12° posto, e all’escursione termica (differenza tra temperatura massima e minima giornaliera), che vede la città al 17° posto.

«Il fatto che Rimini continui a posizionarsi tra le città italiane con il miglior benessere climatico è un dato significativo – sottolinea l’assessora Anna Montini – perché ci ricorda quanto il clima sia un fattore imprescindibile quando si parla di qualità della vita, salute e vivibilità dei nostri centri urbani. Allo stesso tempo è un risultato che non possiamo dare per scontato e che ci richiama alla responsabilità di continuare a investire con decisione nelle politiche ambientali e climatiche».

«È fondamentale – prosegue Montini – proseguire con interventi che favoriscano sia l’adattamento delle città ai cambiamenti climatici sia le azioni di mitigazione, due dimensioni che devono procedere insieme. In questa prospettiva il Piano del Verde, approvato dal Consiglio comunale lo scorso dicembre, rappresenta uno strumento strategico per la pianificazione urbana della città».

Il piano si traduce in interventi concreti come le operazioni di de-sealing, cioè la de-impermeabilizzazione del suolo attraverso la rimozione di cemento e asfalto e l’utilizzo di materiali drenanti. Un approccio che caratterizza sia il Piano del Verde sia il Piano dell’Arenile. A questi si affiancano progetti di riqualificazione, come quello del Parco Don Tonino Bello a Viserba, insieme ad azioni di riforestazione urbana e ampliamento delle aree verdi, fondamentali per migliorare il microclima urbano e rafforzare la capacità della città di affrontare le sfide climatiche dei prossimi anni.

Tra le iniziative avviate dall’amministrazione rientra anche la CER – Comunità Energetica Rinnovabile del Comune di Rimini, che, pur non incidendo direttamente sulle condizioni climatiche locali, contribuisce alla mitigazione attraverso la riduzione delle emissioni di CO₂ e l’aumento della quota di energia autoprodotta sul territorio.