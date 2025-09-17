Rimini si mobilita per Gaza a sostegno di Medici Senza Frontiere

“Comunità, Arte e Cultura per Gaza”: Musica, poesia, libri, laboratori e bancarelle

Venerdì 26 settembre, a partire dalle ore 17:30, si terrà un'importante iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi presso la Piazzetta Coop, via XXIII Settembre, 128 – Celle Rimini, in occasione della quale la comunità si riunirà per sostenere la causa di Gaza.

L’evento, patrocinato dal Comune di Rimini, vedrà la partecipazione di diverse associazioni che si sono unite in un impegno comune. Tra queste, spiccano Teatro della Centena APS, organizzatrice dell'evento, Assopace Palestina, Associazione teatrale Mulino d'Amleto, associazione Komorebi APS, Fondazione ISAL-Ets, CGIL, associazione FIAB Rimini e Coop Alleanza 3.0, tutte pronte a fare la propria parte per portare un messaggio di solidarietà e speranza.

La Vice Sindaca Chiara Bellini, porterà i suoi saluti per l' Amministrazione Comunale, sarà presente anche l’Assessore alla Pace, Francesca Mattei.

Il programma dell’evento prevede interventi pubblici sul tema, interventi poetici a cura di Mulino d'Amleto Teatro APS con la regia di Camilla Fabrizzioli, laboratori creativi per bambini condotti dall'Associazione Komorebi APS, donazione di libri d’autore e usati. Alla presentazione di libri d’autore saranno presenti gli scrittori, Bruno Bartoletti, Annamaria Semprini, Lidiana Fabbri, Silvia Franchini e Luigi Rusconi. Inoltre, ci saranno bancarelle di manufatti artigianali, e il gruppo "Nun ai Sèm" con i suoi canti della tradizione popolare celebrerà la cultura e le radici della nostra comunità. Infine, una sottoscrizione a premi: primo premio una bicicletta, donata da FIAB Rimini, ingressi gratuiti al Teatro degli Atti, donati da Teatro della Centena ed altri premi donati Coop Alleanza 3.0 e dal bar Portici a cui va il nostro ringraziamento.

Il ricavato della giornata sarà interamente devoluto a Medici Senza Frontiere , supportando così le loro cruciali operazioni umanitarie a Gaza.

Se non potete partecipare all'iniziativa "Comunità, Arte e Cultura per Gaza" del 26 settembre p.v., è possibile effettuare una donazione visitando il link. Ogni euro raccolto aiuta a fornire assistenza medica e supporto a chi ne ha più bisogno.