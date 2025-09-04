Rimini si mobilita per Gaza: manifestazione in piazza Tre Martiri

"Vogliamo dire no al genocidio, esprimere vicinanza al popolo palestinese e sostenerne il diritto all’autodeterminazione"

Anche Rimini risponde alla chiamata nazionale del Global Movement to Gaza. Oggi, alle 18 in piazza Tre Martiri, diverse realtà locali – tra cui AssoPace Palestina, Rete Pace, Collettivo San Marino per la Palestina, RiminiCon-Gaza e Rimini4Gaza – daranno vita a una manifestazione in sostegno della Global Sumud Flotilla, iniziativa internazionale che punta a rompere il blocco israeliano di Gaza.

"Vogliamo dire no al genocidio, esprimere vicinanza al popolo palestinese e sostenerne il diritto all’autodeterminazione", spiegano le associazioni in un comunicato. L’invito alla cittadinanza è di partecipare numerosi, unendo la voce di Rimini a quella di tante altre città italiane e romagnole.

La mobilitazione riminese si inserisce in una più ampia rete di iniziative diffuse in tutta la Romagna, da Forlì a Ravenna, passando per Cervia e Punta Marina, dove nei prossimi giorni sono previsti sit-in e flash mob con un simbolo condiviso: le barchette di carta, per navigare idealmente al fianco della Flottiglia e chiedere pace, giustizia e rispetto del diritto internazionale.