Rimini si prepara a Dire, Mare, Mangiare: programma e viabilità

Tutto pronto per Dire, Mare, Mangiare Rimini, la tre giorni per raccontare e assaggiare i prodotti tipici del territorio organizzata per il secondo anno dalla Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini che torna a Marina Centro, nella cornice green del Parco del Mare, con cuore pulsante in Piazzale Kennedy, con incontri divulgativi, degustazioni guidate e non, ospiti, influencer e tanta buona musica.

Dire Mare Mangiare vuole essere il luogo della sostenibilità, del buon cibo, del buon vino ma anche degli approfondimenti: dal sommelier internazionale Luca Gardini allo chef Carlo Cracco, da Laura Piazzi (Lalaura di Radio Capital) a Eliana Leotta, da Fabio Canino al vincitore di Masterchef 10 Francesco Aquila saranno tanti gli ospiti dell’influencer Federica Gif nella terrazza di Mipiacemifabene per nutrire anche la mente oltre che il corpo.

Ogni sera per 3 giorni, dall’1 al 3 agosto, la Passeggiata DOC propone degustazioni delle migliori etichette delle cantine riminesi, accompagnate da musica dal vivo, street food selezionato, i giochi di una volta per grandi e piccini, e l’inconfondibile atmosfera di una festa.

Il cuore gastronomico dell’evento batte nella Food Court, dove a farla da padrone sarà il pescato dell’Adriatico: pesce azzurro, vongole romagnole e le ricette della tradizione marinara reinterpretate dall’Osteria Sociale Il Povero Diavolo, simbolo di inclusione e cucina etica. A fianco, spazio all’olio extravergine d’oliva delle colline riminesi e ad altri prodotti identitari del territorio.

Venerdì sulla terrazza panoramica affacciata sulla spiaggia ad aprire l’edizione 2025 sarà un evento nell’evento: “Rimini Doc. Anima Adriatica”, la cena simposio che unisce vino, mare e narrazione in un’unica serata. Calici e parole si fonderanno in un’esperienza unica.





Il programma giorno per giorno:

Venerdì 1 agosto

La Passeggiata DOC, dalle 19 alle 24

Calice alla mano degustazioni delle migliori etichette della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, tra buona musica con le Croque Madame, un circuito selezionato di FoodTruck a km zero e le postazioni con i giochi tradizionali di una volta.

dalle 19.30 alle 20.30

Gotha Fitness

Benessere e sostenibilità a 360°. Ogni giorno una classe a cura di Gotha Fitness si allenerà sul Parco del Mare secondo la filosofia Gotha.

Piazzale Kennedy | dalle 19 alle 24

A Tavola! nella Food Court

Dove assaporare tutto il gusto del pescato del “nostro” mare – dal pesce azzurro alla vongola romagnola – cucinato e servito secondo la più autentica tradizione riminese da La Cucina dei Pescatori e Quelli della Vongola Romagnola.

Dove lasciarsi sorprendere dai piatti sopraffini del Povero Diavolo – Osteria Sociale, simbolo di inclusione e bontà a 360 gradi.

Dove scoprire l’olio extravergine delle colline riminesi e tante altre eccellenze del territorio.

Terrazza bassa del Belvedere di p.zle Kennedy | dalle 21 alle 22

Gli incontri della Terrazza che Mipiacemifabene

RIMINI DOC, ANIMA ADRIATICA.

Federica Gif incontra Laura Piazzi (meglio conosciuta come LaLaura di I Miracolati di Radio Capital) e LUCA GARDINI (The Wine Killer) e SANDRO SANTINI (Presidente Strada dei Vini e dei sapori dei Colli di Rimini) in un simposio alla scoperta dell’anima adriatica dei vini riminesi.

dalle 22

live jazz con Eleonora Elettra e Luca Arduini

Terrazza alta del Belvedere di p.zle Kennedy | dalle 22 alle 24

Rebola Roof Party + Ka.rim Djset

nella suggestiva cornice del Belvedere una serata di brindisi a base di Rimini Rebola, Bollicine e Djset.





Sabato 2 agosto

Parco del Mare adiacente a p.zle Kennedy | dalle 19 alle 24

La Passeggiata DOC

Calice alla mano degustazioni delle migliori etichette della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, tra buona musica con Idaria, un circuito selezionato di FoodTruck a km zero e le postazioni con i giochi tradizionali di una volta.

dalle 19.30 alle 20.30

Gotha Fitness

Benessere e sostenibilità a 360°. Ogni giorno una classe a cura di Gotha Fitness si allenerà sul Parco del Mare secondo la filosofia Gotha.

Piazzale Kennedy | dalle 19 alle 24

A Tavola! nella Food Court

Dove assaporare tutto il gusto del pescato del “nostro” mare – dal pesce azzurro alla vongola romagnola – cucinato e servito secondo la più autentica tradizione riminese da La Cucina dei Pescatori e Quelli della Vongola Romagnola.

Dove lasciarsi sorprendere dai piatti sopraffini del Povero Diavolo – Osteria Sociale, simbolo di inclusione e bontà a 360 gradi.

Dove scoprire l’olio extravergine delle colline riminesi e tante altre eccellenze del territorio.





Terrazza bassa del Belvedere di p.zle Kennedy | dalle 21 alle 22

Gli incontri della Terrazza che Mipiacemifabene

COME TI CUCINO UN’OPERA D’ARTE.

Federica Gif e LAURA PIAZZI (lalaura) incontrano

CARLO CRACCO (chef e imprenditore), CIBO (street artist e attivista), ALESSIO BERTALLOT (Musicista, autore, conduttore radiofonico e DJ)

dalle 22

live jazz con La Sekreta Edikto

Terrazza alta del Belvedere di p.zle Kennedy | dalle 22 alle 24

Rebola Roof Party + Alessio Bertallot Djset

nella suggestiva cornice del Belvedere una serata di brindisi a base di Rimini Rebola, Bollicine e un memorabile djset di Alessio Bertallot.





Domenica 3 agosto

Parco del Mare adiacente a p.zle Kennedy | dalle 19 alle 24

La Passeggiata DOC

Calice alla mano degustazioni delle migliori etichette della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, tra buona musica con i Tre all’Improvviso, un circuito selezionato di FoodTruck a km zero e le postazioni con i giochi tradizionali di una volta.

dalle 19.30 alle 20.30

Gotha Fitness

Benessere e sostenibilità a 360°. Ogni giorno una classe a cura di Gotha Fitness si allenerà sul Parco del Mare secondo la filosofia Gotha.

Piazzale Kennedy | dalle 19 alle 24

A Tavola! nella Food Court

Dove assaporare tutto il gusto del pescato del “nostro” mare – dal pesce azzurro alla vongola romagnola – cucinato e servito secondo la più autentica tradizione riminese da La Cucina dei Pescatori e Quelli della Vongola Romagnola.

Dove lasciarsi sorprendere dai piatti sopraffini del Povero Diavolo – Osteria Sociale, simbolo di inclusione e bontà a 360 gradi.

Dove scoprire l’olio extravergine delle colline riminesi e tante altre eccellenze del territorio.

Un’esperienza di gusto, valori e identità… tutta da vivere!

Terrazza bassa del Belvedere di p.zle Kennedy | dalle 21 alle 22

Gli incontri della Terrazza che Mipiacemifabene

LA DIETA DELLE STELLE.

Federica Gif E LAURA PIAZZI (lalaura) incontrano

FABIO CANINO (Artista tout court), FRANCESCO AQUILA (Vincitore di MasterChef Italia 10) e ELIANA LIOTTA (giornalista professionista e autrice di best seller scientifici)

dalle 22

live jazz con Mosaic Jazz Collective

Terrazza alta del Belvedere di p.zle Kennedy | dalle 22 alle 24

Rebola Roof Party + Unforgettable Djset

nella suggestiva cornice del Belvedere una serata di brindisi a base di Rimini Rebola, Bollicine e di una raffinata selezione dei migliori brani jazz, soul, bossa nova, funk, rap, world music by Unforgettable Djset.





Le modifiche alla viabilità per bici e monopattini

Per consentire lo svolgimento dell’evento è disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare, ai velocipedi e monopattini nell’area interessata dall’evento del Parco del Mare adiacente Piazzale Kennedy nel periodo dalle ore 06.00 del 1/08/2025 alle ore 06.00 del 04/08/2025, “eccetto mezzi autorizzati”.

Sul Lungomare Tintori (Parco del Mare) e sul Piazzale Kennedy, nei rispettivi tratti ricadenti all’interno dell’area temporaneamente interdetta alla circolazione, il divieto di transito si estende anche ai velocipedi e monopattini anche se condotti a mano.

Si fa presente anche che, dalle ore 06.00 del 01/08/2025 alle ore 06.00 del 04/08/2025 è previsto il divieto di sosta con rimozione coatta “eccetto autorizzati”, in alcune zone dell’area Parcheggio vi viale Medaglie d’oro (come disposto dalla segnaletica che sarà posizionata in loco)