Rimini si prepara ad una settimana di grande cinema, memoria e cultura

Dal Fellini Award 2026 alle iniziative per il 25 aprile

La settimana a Rimini si apre all’insegna del grande cinema e della cultura, con eventi che celebrano il linguaggio visivo e i suoi protagonisti. Riflettori puntati sugli universi poetici ed espressivi di Federico Fellini e Wes Anderson che prenderanno forma martedì 21 aprile al Teatro Galli quando il regista di opere come I Tenenbaum e Grand Budapest Hotel riceverà il Fellini Award Rimini 2026, il riconoscimento rilanciato lo scorso anno dal Comune di Rimini in collaborazione con la Fondazione Cineteca di Bologna e in questa edizione patrocinato dal Dipartimento delle arti dell’Università di Bologna.



Cinema

Dopo l’esordio con Alfonso Cuarón lo scorso dicembre, il premio giunge alla sua seconda edizione portando in città Wes Anderson, una delle figure più iconiche e originali della scena mondiale. L'appuntamento principale è fissato per martedì 21 aprile alle ore 16:00 al Teatro Galli, dove il regista statunitense sarà protagonista di una conversazione pubblica con Gian Luca Farinelli (Cineteca di Bologna) per esplorare quell'universo "andersoniano" fatto di sogni, simmetrie e colori che tanto deve alla poetica di Fellini. Vista l’alta richiesta, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming al Cinema Fulgor dalle 16, con ingresso libero e senza prenotazione. Ad anticipare l’evento, lunedì 20 aprile al Cinema Fulgor, la proiezione speciale di Moonrise Kingdom (con ingresso è libero fino ad esaurimento posti).

A seguire, il 27 e 28 aprile, alla Cineteca comunale si terrà il convegno Fellini e la critica, due giornate di studi per riflettere sul rapporto tra il grande regista e il mondo della critica cinematografica. L'evento, organizzato dal Fellini Museum Rimini in collaborazione con il Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, nell'ambito degli appuntamenti annuali riservati ai "Fellini Studies", intende mettere a fuoco il confronto storico con le diverse correnti critiche (da quella marxista a quella cattolica) alla luce di nuove scoperte documentarie e dell'evoluzione dei linguaggi della comunicazione, che spaziano dalla carta stampata alla televisione, fino ai nuovi media digitali.

Sempre per gli amanti del cinema e delle arti visive, gli appuntamenti del Cinemino al Fellini Museum continuano con proiezioni dedicate a capolavori di Fellini, offrendo un’occasione per rivivere i momenti più significativi del grande maestro del cinema italiano (martedì 21 e 28 aprile).

Martedì 21 aprile al Cinema Fulgor torna, invece, Aperitivo Corto, la rassegna che unisce proiezioni di cortometraggi e un momento conviviale con aperitivo prima della visione. In programma i corti ‘Trevisi’ (2021) e ‘Lupo Longobardo’ (2026) di Stefano Pesce. Lunedì 27 aprile, sempre al Fulgor, si potrà rivedere il film ‘Un sacco bello’ di Carlo Verdone nell’ambito della rassegna Lunedì del cinefilo dedicata ai grandi classici restaurati, promossa in collaborazione con la Cineteca di Bologna.

Questa settimana Rimini celebra l’81° anniversario della Liberazione d’Italia con un programma diffuso di iniziative istituzionali e culturali. Un percorso di commemorazioni e partecipazione che rinnova, attraverso incontri e momenti pubblici, i valori della Resistenza e della libertà. Si inizia il 22 aprile con una cerimonia al Parco Briolini dedicata agli Sminatori B.C.M., caduti nell’immediato dopoguerra durante le operazioni di bonifica e si continua in Cineteca il 24 aprile con “Una canzone per la Resistenza” interpretata da Sara Jane Ghiotti e Giulia Lazzarini. Durante l’incontro sarà presentato anche il settimo episodio del podcast “Rimini in guerra 1943-1945”, dedicato a Fragheto e alle stragi nazi-fasciste. Il 25 aprile la commemorazione ufficiale con corteo e interventi in piazza Cavour. In serata all’ex Cinema Astoria di Rimini va in scena la seconda edizione “Bella ciao e le compagne – Voce di una identità comune”, un dialogo tra racconto e musica, con lo storico Stefano Pivato e l’EYOS – Einstein Youth OrcheStar, per restituire voce ai canti della Resistenza non come semplice patrimonio del passato, ma come parole capaci ancora oggi di interrogare il presente.



Il fine settimana, dal 24 al 26 aprile, il Parco Serra Cento Fiori ospita Balla la Liberazione, con musica dal vivo, tra concerti e djset ad ingresso libero, e stand gastronomici, per celebrare la ricorrenza. Tra gli eventi, Eugenio Finardi presenta ‘Tutto Finardi Unplugged’, con musica acustica e successi storici (25 aprile), accompagnato da esibizioni e DJ set e ‘Palco zero’, il contest per giovani band a cura di Risuona Rimini.

Musica, letteratura e approfondimenti culturali

Venerdì 24 aprile al Teatro Galli di Rimini ospita Parole per la musica, un evento pensato per avvicinare il pubblico a Puccini e alla sua Madama Butterfly, in preparazione all’opera che si terrà il 30 aprile. A cura di Fabio Sartorelli.

Per la rassegna Libri da queste parti, dedicata alla promozione della conoscenza locale, attraverso la presentazione di libri sulla storia e il territorio, promossa dalla Biblioteca Gambalunga, giovedì 23 aprile è ospite Tommaso Panozzo in dialogo con Oreste Delucca, Manlio Masini e Stefano Pivato.

Sempre in ambito culturale, la presentazione del libro Racconti al faro di Susy Zappa al Club Nautico porta i partecipanti tra le memorie e le leggende dell’isola di Batz, un’immersione nel mondo dei fari e delle storie di mare (lunedì 20 aprile).



Il sistema congressuale e fieristico riminese propone un calendario denso di appuntamenti di rilievo a partire da Macfrut, la fiera internazionale leader nel settore ortofrutticolo che si tiene alla Fiera di Rimini dal 21 al 23 aprile, dedicata all'intera filiera, confermando Rimini come polo strategico per i professionisti del comparto in Italia e all'estero. Sempre presso il Quartiere Fieristico, dal 24 al 26 aprile, è atteso un Raduno religioso nazionale, mentre il Palacongressi ospita il 99° Congresso Nazionale SIDEMAST dal 21 al 24 aprile. Infine il 28 aprile si svolge Destination Lab, l'evento professionale dedicato alle strategie di marketing turistico e alla gestione delle destinazioni.



La settimana si arricchisce anche di momenti di svago e sport, con il torneo giovanile Rimini Basket Cup, che vede coinvolti giovani talenti provenienti da tutta Italia (23-26 aprile), e la tradizionale Camineda straca, una camminata ludico-motoria nel giorno della Liberazione, che unisce corsa e camminata su due percorsi da 11,5 e 7 km, aperti a tutti.

Infine, il 25 e 26 aprile (e sarà riproposto il week-end successivo) la Marina di Rimini ospita Rimini Boat Show, dove il mare incontra l'eccellenza, un evento dedicato agli appassionati di nautica, dove è possibile ammirare un'esposizione di yacht, barche a vela, gommoni e accessori nautici.

Venerdì 24 aprile continuano gli incontri ‘Adriatico mare d’Europa’ della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini con l’intervento dell’archeologo Paolo Giulierini, all’interno del ciclo di conferenze su ‘Rimini crocevia tra Oriente e Occidente’.



Per gli appassionati di antiquariato, invece, domenica 26 aprile nel centro storico ci sarà la mostra mercato Rimini Antiqua, che presenta oggetti d’epoca e vintage, mentre Domeniche ad Arte espone artigianato e hobbistica locale lungo il tratto di Corso d’Augusto.



Lunedì 27 aprile, in Piazza Malatesta si celebra la Giornata Mondiale del Disegno, con il debutto di “Fuori Linea”, autobus decorato dai ragazzi della Cooperativa Cuore 21 insieme all’artista Loreprod, simbolo di creatività e inclusione.



Infine, continuano i laboratori creativi della Biblioteca Gambalunga dedicati a scrittura, fumetto, calligrafia e narrazione; le iniziative della rassegna "Ritorno all’Astoria" tra teatro, sport e attività creative; e gli appuntamenti del 24 e 27 aprile presso i Nodi Territoriali di Salute focalizzati sul benessere sociale e il supporto ai caregiver.

