Rimini si prepara al referendum: novità e servizi per i cittadini

Per la prima volta le liste elettorali saranno unificate per cognome e disponibili servizi di trasporto e voto assistito per garantire la partecipazione di tutti

Sono 112.776 i cittadini iscritti nelle liste elettorali, distribuiti in 143 sezioni, che potranno esercitare il diritto di voto a Rimini il 22 (dalle 7 alle 23) e il 23 marzo (dalle 7 alle 15) per il referendum costituzionale sulla giustizia. E per la prima volta le liste di sezione non saranno più suddivise per genere — maschi da una parte, femmine dall'altra — ma accorperanno uomini e donne in un unico elenco alfabetico. L'ordine sarà semplice: un registro per i cognomi dalla A alla L, un altro dalla M alla Z. Addio, dunque, alle tradizionali code divise per sesso: al seggio si farà la fila in base alla lettera iniziale del proprio cognome.

E’ on line una sezione dedicata sul sito del Comune di Rimini dove è possibile trovare tutte le informazioni: Referendum costituzionale 2026 | Comune di Rimini

Come e dove votare

Prima di recarsi al seggio, è consigliabile verificare di avere con sé la tessera elettorale valida. Chi l'avesse smarrita o avesse esaurito gli spazi può richiederne una nuova presso l'Ufficio Elettorale di Via Marzabotto 25, aperto secondo i seguenti orari:

Venerdì 20 e sabato 21 marzo: 08:00–18:00 (orario continuato);

Domenica 22 marzo: 07:00–23:00 (orario continuato);

Lunedì 23 marzo: 07:00–15:00 (orario continuato);

Nella giornata di domenica 22 marzo, per venire incontro alle esigenze di chi si trovasse lontano dagli uffici centrali, il rilascio di duplicati sarà disponibile anche presso le delegazioni anagrafiche di Centro Storico (Piazza Cavour, 30), Miramare (P.zza Decio Raggi, 1), Viserba (Via Mazzini, 22), Villaggio Primo Maggio (Via Bidente, 1P) e Corpolò (Piazza dei Bizzocchi, 4), tutte aperte dalle 08:00 alle 20:00 con orario continuato.

Trasporto gratuito al seggio per chi ha difficoltà motorie

L'Amministrazione comunale ha predisposto un servizio di trasporto gratuito pensato per garantire la partecipazione al voto anche a chi ha difficoltà motorie. Nella giornata di domenica 22 marzo, dalle ore 9:00 alle 17:00, un pulmino appositamente attrezzato — gestito dalla Cooperativa "La Romagnola" — accompagnerà gli elettori dal cortile della propria abitazione fino al cancello della sezione elettorale e farà ritorno. Il servizio è su prenotazione: è possibile chiamare il numero 348 857 2641 nella giornata di sabato 21 marzo, dalle 8:30 alle 12:30.

Voto assistito

Gli elettori affetti da gravi patologie che impediscono l'autonomo esercizio del voto hanno il diritto di essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia. Per farlo, è necessario esibire al seggio un certificato di accompagnamento rilasciato dall'AUSL. I certificati sono disponibili presso il Servizio di Igiene pubblica dell’AUSL, in via Coriano 38 (Colosseo) — ambulatori certificazioni — dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 10:30, senza necessità di prenotazione.

Per chi non avesse ancora provveduto, nella giornata di votazione di domenica 22 marzo sarà attivo un punto straordinario di rilascio certificati presso l’Ospedale Infermi, Via Settembrini 2, scala C, 6° piano, dalle ore 11:30 alle ore 13:00.