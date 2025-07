Rimini si stringe attorno a Rbr: il Flaminio diventa una curva gigante per Gara 3

Venerdì 13 giugno maxischermo al palasport per seguire RBR in trasferta a Cantù



Mentre Rivierabanca Rimini proverà a lottare con tutte le sue energie al PalaFitLine di Desio per Gara 3 della finale play off di A2, al palasport Flaminio si daranno appuntamento tutti gli appassionati di pallacanestro insieme a un’intera città per seguire dal maxischermo la sfida della squadra del cuore.

Venerdì 13 giugno, con palla a due alle 20,45, l’appuntamento è dunque al palazzetto per tifare insieme RBR Rimini e seguire la partita durante la trasferta lombarda per la terza gara della finale play off di A2.

Una finale che rappresenta per Rimini e per i riminesi qualcosa di molto speciale da viver intensamente e collettivamente anche durante la trasferta a Cantù. L’accesso al palasport Flaminio sarà a partire dalle ore 19 di venerdì 13 giugno con ingresso libero fino a riempimento posti. Dalle ore 19 un evento pre-partita con la scuola cestistica giovanile cittadina vedrà i settori giovanili di IBR (Insegnare basket Rimini) sfidarsi fino alle 20,30 in quattro partite e scaldare il pubblico fino al momento del salto a due delle 20,45. Per seguire la partita sarà allestito un video proiettore di 8 metri per 4,5 nel Settore della curva sud e in contemporanea la partita sarà trasmessa anche sui due ledwall laterali del palazzetto.