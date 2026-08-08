Rimini si stringe attorno a Tommaso Ugolini: chiesa piena per la veglia

Alle 19.30 il ricordo del 19enne morto a Gallipoli. In tanti hanno voluto ricordarlo nella parrocchia di San Girolamo a Marina Centro

Una comunità intera si è stretta in un abbraccio attorno a Tommaso Ugolini, il 19enne morto venerdì pomeriggio nelle acque di Gallipoli. A Rimini, dove la famiglia è profondamente conosciuta e legata al territorio, la parrocchia di San Girolamo ha voluto ricordarlo con una veglia di preghiera, organizzata alle 19.30.

In chiesa c'erano tante delle persone che, in modi diversi, hanno incrociato il cammino di Tommaso e della sua famiglia. Amici, conoscenti, volti familiari che si ritrovano, si salutano con uno sguardo e si stringono forte, accomunati dal dolore per una morte arrivata troppo presto.

I genitori di Tommaso sono originari di Rimini, così come la zia Elena Ugolini, consigliera regionale. La famiglia vive e lavora a Bologna, ma il legame con la città non si è mai spezzato. Rimini è rimasta un punto fermo, una città dove tornare e dove sono ancora oggi numerosi gli affetti e le amicizie costruite negli anni. Per questo, stasera, la chiesa di San Girolamo si è riempita. Non soltanto di chi conosceva Tommaso da sempre, ma anche di chi lo aveva incontrato magari solo per un momento e ha voluto comunque esserci. Una presenza silenziosa e affettuosa, nel giorno in cui la comunità ha cercato di raccogliersi attorno alla famiglia.

Tommaso è morto venerdì pomeriggio nelle acque di Rivabella, a Gallipoli, dove si trovava in vacanza insieme ad alcuni amici. È stato proprio uno di loro a dare l'allarme, facendo scattare la macchina dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare il ragazzo. Per circa 45 minuti hanno praticato il massaggio cardiaco, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile.