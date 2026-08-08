Tragedia a Gallipoli: muore in mare Tommaso, il nipote della consigliera regionale Elena Ugolini

Aveva 19 anni. Vani i soccorsi praticati dai marinai di salvataggio e dal personale del 118

Tragedia a Rivabella di Gallipoli, nel leccese: Tommaso Ugolini, 19 anni, nipote di Elena Ugolini, consigliera regionale ed ex candidata alla presidenza della giunta regionale, ha perso la vita durante la vacanza in Salento. Ne dà notizia Il Resto del Carlino. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri (venerdì 7 agosto). Il giovane, nato a Bologna e figlio di genitori di origine riminese, stava facendo il bagno con gli amici, quando è scomparso tra le onde. I marinai di salvataggio lo hanno soccorso e portato a riva, avviando le manovre di rianimazione, in presenza anche di un medico fuori servizio. Ma nulla è servito a salvare la vita al 19enne, neppure l'intervento del 118.