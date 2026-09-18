La siepe sporge e gli impedisce di passare in carrozzina: accusato di averla incendiata e denunciato

Nei guai un 65enne. L'ipotesi di reato è danneggiamento a seguito di incendio

Un 65enne di Viserba, incensurato, è stato denunciato per l'ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio: secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, lo scorso 7 settembre l'uomo avrebbe dato fuoco alla siepe di una recinzione dell'abitazione del vicino, un uomo di 50 anni. Dagli accertamenti, il gesto del 65enne, costretto a muoversi su una sedia a rotelle, sarebbe stato motivato da un dissidio con il vicino. La fitta vegetazione della siepe, sporgendo sul marciapiede adiacente, ostacolerebbe il passaggio della carrozzina dell'indagato. I Carabinieri erano intervenuti, il giorno dell'incendio, e avevano immediatamente avviato le attività di indagine, giungendo poi al 65enne come presunto responsabile.