Rimini, soccorso dei Vigili del fuoco in supporto al 118 per il trasporto urgente di un paziente

Intervento risolutivo con l'autoscala

Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi in via Piazzi 18, traversa di via Rimembranze, a Rimini, su richiesta del personale sanitario del 118, per consentire il trasferimento in ospedale di una persona con corporatura robusta e gravi difficoltà di deambulazione.

L’operazione si è resa necessaria per permettere il rapido ricovero del paziente e l’esecuzione di accertamenti clinici urgenti.

Sul posto è intervenuta una squadra specializzata SAF (Speleo Alpino Fluviale), che ha operato con tecniche specifiche utilizzando un’autoscala e una barella bariatrica, dispositivo sanitario progettato per il trasporto in sicurezza di persone con peso elevato o corporatura particolarmente robusta.

Le operazioni si sono concluse regolarmente e senza particolari criticità, in collaborazione con il personale sanitario del 118.