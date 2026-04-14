Rimini, solidarietà da 2.500 euro: il gesto dei ragazzi di E’Tendoun

Consegnato all’associazione Gli Amici di Gigi il ricavato dell’evento natalizio tra tombole e iniziative solidali

Un assegno da 2.500 euro cambia mani, e con esso cambia in meglio la vita di chi ne ha più bisogno. È questo il significato del gesto compiuto dai ragazzi di E’Tendoun di Viserbella, che hanno ufficialmente consegnato all’associazione Gli Amici di Gigi il ricavato dell’evento natalizio organizzato dalla Cooperativa Pixel e dalla Pro Loco di Viserbella.

La somma raccolta grazie a tombole, stand gastronomici e alla generosità del pubblico che ha partecipato alle serate, testimonia come il divertimento e la convivialità possano trasformarsi in un concreto atto di solidarietà.

Una tradizione che cresce anno dopo anno

Quella agli Amici di Gigi è la quinta donazione che E’Tendoun porta a termine, con cadenza annuale, a favore di realtà del territorio. Un percorso di generosità iniziato anni fa, che ha già toccato:

• IOR – Istituto Oncologico Romagnolo

• Crescere Insieme

• Prima Coccola

• AROP

• Gli Amici di Gigi

Il cuore dell’iniziativa

L’evento natalizio di E’Tendoun è diventato nel tempo un appuntamento atteso per tutta la città di Rimini, un momento di festa e aggregazione in cui la comunità si ritrova, tra tombole e intrattenimento musicale, con la consapevolezza che il piacere di stare insieme si trasformerà presto in aiuto concreto per chi ne ha bisogno.

Gli Amici di Gigi

Amici di Gigi è una Cooperativa Sociale attiva dal 2009 sul territorio della Romagna. Dà vita a comunità socioeducative di accoglienza diurna e residenziale per minori e a centri socio-occupazionali per adulti con disabilità. Ma è soprattutto un luogo di amicizia, in cui ogni persona ha l’opportunità di raggiungere la profondità di sé, in un incontro umano.