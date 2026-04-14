Rimini, solidarietà da 2.500 euro: il gesto dei ragazzi di E’Tendoun
Consegnato all’associazione Gli Amici di Gigi il ricavato dell’evento natalizio tra tombole e iniziative solidali
Un assegno da 2.500 euro cambia mani, e con esso cambia in meglio la vita di chi ne ha più bisogno. È questo il significato del gesto compiuto dai ragazzi di E’Tendoun di Viserbella, che hanno ufficialmente consegnato all’associazione Gli Amici di Gigi il ricavato dell’evento natalizio organizzato dalla Cooperativa Pixel e dalla Pro Loco di Viserbella.
La somma raccolta grazie a tombole, stand gastronomici e alla generosità del pubblico che ha partecipato alle serate, testimonia come il divertimento e la convivialità possano trasformarsi in un concreto atto di solidarietà.
Una tradizione che cresce anno dopo anno
Quella agli Amici di Gigi è la quinta donazione che E’Tendoun porta a termine, con cadenza annuale, a favore di realtà del territorio. Un percorso di generosità iniziato anni fa, che ha già toccato:
• IOR – Istituto Oncologico Romagnolo
• Crescere Insieme
• Prima Coccola
• AROP
• Gli Amici di Gigi
Il cuore dell’iniziativa
L’evento natalizio di E’Tendoun è diventato nel tempo un appuntamento atteso per tutta la città di Rimini, un momento di festa e aggregazione in cui la comunità si ritrova, tra tombole e intrattenimento musicale, con la consapevolezza che il piacere di stare insieme si trasformerà presto in aiuto concreto per chi ne ha bisogno.
Gli Amici di Gigi
Amici di Gigi è una Cooperativa Sociale attiva dal 2009 sul territorio della Romagna. Dà vita a comunità socioeducative di accoglienza diurna e residenziale per minori e a centri socio-occupazionali per adulti con disabilità. Ma è soprattutto un luogo di amicizia, in cui ogni persona ha l’opportunità di raggiungere la profondità di sé, in un incontro umano.