INCHIESTA POLIZIA LOCALE Rimini, sospesi dal servizio gli otto agenti della Polizia locale indagati

Il provvedimento del Comune dopo la misura interdittiva disposta dal Gip. I dipendenti erano già stati trasferiti ad altri incarichi amministrativi

A seguito dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva emessa in data 24 ottobre 2026 dal GIP del Tribunale di Rimini, in data odierna il Comune di Rimini ha disposto la sospensione obbligatoria dal servizio degli 8 operatori della polizia locale indagati nell'ambito del procedimento penale che li vede coinvolti.

Fin dalla prima comunicazione degli atti al Comune da parte della Procura della Repubblica, gli 8 dipendenti indagati erano già stati trasferiti dal Corpo della Polizia locale e destinati ad altri incarichi di natura amministrativa.

La sospensione dal servizio è prevista dal CCNL del personale dipendente e consegue obbligatoriamente all'applicazione della misura interdittiva di "sospensione dall'esercizio di ogni pubblico ufficio e servizio", con conseguente "interdizione temporanea da tutte le attività inerenti ai pubblici uffici e servizi".