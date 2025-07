Rimini sotto le stelle: arte, mercatini e musei aperti nel cuore della città

Scopri tutte le iniziative estive nel centro storico

Porte aperte sull’arte in centro storico: tutti i mercoledì e venerdì sera Rimini invita a una visita che è una scoperta fratta di musei aperti fino alle 23, shopping, mercatini, cultura, arte, musica e gastronomia.

Si parte il mercoledì sera caratterizzata dalla Shopping Night e si prosegue il venerdì sera con i mercatini in centro.

Mercoledì: Rimini Shopping Night & Musei Aperti

Ogni mercoledì d'estate, la Rimini Shopping Night invita a scoprire il centro storico in una veste inedita. I negozi restano aperti fino a tardi per serate all'insegna dello shopping, arricchite da proposte di food, musica, arte e cultura. E per gli amanti dell'arte e della storia, i Musei Comunali prolungano l'apertura dalle 21 alle 23 con la possibilità di visitare anche le mostre temporanee o di partecipare a laboratori e iniziative per bambini. Mercoledì 30 luglio alle ore 21.30, ad esempio, il Lapidario del Museo della Città "Luigi Tonini" ospita Pane, Burro e Burattini, il Festival diffuso di figura e animazione per famiglie ad ingresso gratuito. Sempre per i più piccoli (6-12 anni), il mercoledì dal tardo pomeriggio Piazza Cavour si riempie di bancarelle con I Ricordi in Soffitta, un'opportunità per esporre e scambiare vecchi giocattoli e oggetti legati all'infanzia, dove i bambini sono i protagonisti.

Anche Piazza Tre Martiri si anima con Artigiani al Centro By Night, un mercatino serale dove si possono trovare creazioni di artigiani, designer e creativi selezionati, mentre al Mercato Coperto, si tiene l'ottava edizione de La Magnèda, un'occasione unica per assaporare pietanze preparate al momento con i prodotti freschi degli operatori locali.

Infine, per gli amanti del cinema, alla Corte degli Agostiniani si proietta ‘L’orchestra stonata’ (En fanfare) di Emmanuel Courcol (Francia 2024, 103’) e nel Cortile della Biblioteca Gambalunga si svolge Tondelliana, il Silent Book Party per leggere e creare connessioni a cellulari spenti.

Venerdì: Serate di Mercatini & Cultura

Anche il venerdì il centro storico è pieno di vita. I Musei Comunali rimangono aperti fino alle 23, offrendo la possibilità di esplorare le loro collezioni, mentre in Piazza Cavour si svolge Venerdì sera in centro, il tradizionale mercatino serale estivo che incanta con le sue curiose bancarelle ricche di oggetti d'antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico e collezionismo. Venerdì 1 agosto anche la Corte della Biblioteca Gambalunga è aperta per accogliere il pubblico di Voci allo specchio. La poesia raccontata dalla poesia con Mia Lecomte, autrice bilingue italo-francese, che regala le traduzioni poetiche di una artista italo-brasiliana, Marina Colasanti, già nota per la pittura e le opere in prosa.

Mostre e visite guidate

Per scoprire la città in profondità, sono numerose le visite guidate messe in campo questa settimana: ogni mercoledì sera si può esplorare il Fellini Museum nelle sale di Castel Sismondo, dove il visitatore si può immergere nell’atmosfera dei film di Fellini, oppure intraprendere percorsi insoliti partecipando a InsoliTouRimini che passa per i quartieri meno conosciuti con divertenti incursioni teatrali, o ancora ammirare il Ponte di Tiberio da una prospettiva unica a bordo di un'imbarcazione (Piazza sull'Acqua). Il giovedì, venerdì e sabato sono dedicati ai City Tour "Le Meraviglie di Rimini" per scoprire la storia di Rimini tutta d’un fiato con partenza dall'Ufficio Turistico di Corso d'Augusto 152. Inoltre, il venerdì sera i Musei comunali organizzano visite guidate alla Domus del Chirurgo, il sito archeologico che deve la sua fama internazionale alla scoperta dell’eccezionale strumentario chirurgico di un medico vissuto nel III secolo, mentre domenica 3 agosto il Teatro Amintore Galli apre le sue porte, per far ammirare il foyer, la platea e lo splendido ridotto in un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi.

Per scoprire la Rimini marinara e non solo, ogni lunedì mattina VisitRimini propone una visita guidata del centro storico unita a una mini-crociera lungo la costa, offrendo un'immersione completa nella storia e nel paesaggio marittimo locale. E per un tuffo nella marineria locale, a Viserbella, il Museo E'Scaion apre le sue porte il martedì, mercoledì e venerdì sera, proponendo visite guidate ai reperti della pesca, alle attrezzature storiche e alle preziose collezioni di conchiglie adriatiche, mentre il sabato, tempo permettendo, è possibile anche veleggiare a bordo della batana storica 'Vanina' lungo le spiagge di Viserbella, con ormeggio al pittoresco porticciolo di Viserba.

Tra le altre visite proposte durante la settimana, mercoledì 30 luglio Discover Rimini propone una passeggiata culturale alla scoperta dell’importante scuola pittorica del Trecento riminese, fiorita a Rimini grazie alla presenza di Giotto (ore 21.20), mentre venerdì 1° agosto 'Italia in tour' propone una visita alla Rimini astrologica per un viaggio tra stelle e storia, alla scoperta dell’identità zodiacale di Rimini.

Ma Rimini offre anche un ventaglio di mostre che arricchiscono l'offerta culturale della settimana, spaziando dal cinema fino al mondo affascinante dei fumetti e dell'illustrazione.

In occasione della rassegna “La Terrazza della Dolce Vita” a cura di Simona Ventura e Giovanni Terzi, mercoledì 30 luglio alle ore 17.30 al Grand Hotel di Rimini inaugura una mostra, che rimarrà aperta fino al 28 agosto, dal titolo Alberto Sordi, maschera di un Vitellone, a cura di Marco Dionisi, che si snoda tra decine di fotografie, di scena e fuori scena, che ci raccontano Sordi davanti la macchina da presa, oltre a oggetti personali, documenti, carteggi, cimeli cinematografici, locandine di film, testimonianze audiovisive provenienti dalla Casa Museo Alberto Sordi, per gentile concessione della Fondazione a lui dedicata. A inaugurare l’esposizione Stefania Sandrelli ed Enrico Vanzina, insieme ai “padroni di casa” Simona Ventura e Giovanni Terzi, ingresso libero.

Al Palazzo del Fulgor, invece, è visitabile fino al 24 agosto, la mostra EuropaCinema 1984/1987 dedicata ai primi anni del festival cinematografico internazionale che ha portato a Rimini grandi registi e attori europei.

Continuano inoltre le mostre di Cartoon Club, il Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, Fumetto e Games che si è da poco concluso, con esposizioni dedicate al mondo dei fumetti e dell'animazione. Al Museo della Città si può esplorare "Di sogni e di segni: Fellini e Manara", che racconta il profondo sodalizio artistico tra il regista riminese e il celebre fumettista Milo Manara. Sempre al Museo della Città, "Fair Play – Lo sport nei Fumetti e nell’Animazione" celebra lo sport come veicolo di valori, attraverso tavole originali e proiezioni. Castel Sismondo ospita invece "Superman – L’uomo del domani", un'inedita mostra dedicata al primo supereroe, con un focus sulla sua vita editoriale italiana. Infine, all'Augeo Art Space, la mostra personale "Simona Bursi – Echi di un Mondo Immaginario" esplora l'universo creativo dell'artista visiva, tra arte tradizionale e nuove tecnologie. Tutte le mostre di Cartoon Club rimangono aperte fino al 17 o al 31 agosto 2025.

Ecco in dettaglio tutte le visite guidate della settimana:

tutti i mercoledì sera di luglio e agosto 2025

Fellini Museum, piazza Malatesta - Rimini centro storico

Visite guidate a Castel Sismondo

Le visite guidate conducono alla scoperta del Museo Fellini nelle sale di Castel Sismondo, il castello malatestiano dove si sviluppa un percorso immersivo di installazioni multimediali che evocano frammenti di set felliniani e tecniche di ripresa, nonché le collaborazioni più care al regista riminese e i suoi fecondi rapporti con la storia italiana del Novecento. Percorrendo le sale rinascimentali, il visitatore si può immergere nell’atmosfera dei film di Fellini, entrando con Anita Ekberg nella fontana di Trevi de La dolce vita, perdendosi nella nebbia con il nonno di Amarcord, affacciandosi sul mare dal pontile de I vitelloni, ascoltando le confidenze di amici e collaboratori del regista dai confessionali di 8 ½…

Per la visita guidata, della durata di 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione a questo link www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Ore 21.15 Ingresso a pagamento. Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it

i mercoledì di luglio 2025

Arco d'Augusto (punto d'incontro) - Rimini centro storico

InsoliTouRimini

Originali visite guidate alla scoperta di una Rimini ricca di storia attraversando percorsi insoliti, passando per i quartieri meno conosciuti, raccontando curiosità e aneddoti.

Durante la visita, condotta dalla guida turistica Barbara Zaghini, divertenti incursioni teatrali dall’onirica atmosfera felliniana a cura di Alexia Bianchi, sorprendono i partecipanti coinvolgendoli in un’esperienza emozionante e regalando loro una nuova visione di Rimini. I tour partono dallʼArco dʼAugusto, simbolo di Rimini, e attraversano con percorsi inusuali tutto il centro storico, terminando nello splendido Borgo San Giuliano con un delizioso aperitivo al tramonto affacciati sul ponte di Tiberio.

Orario: ritrovo alle ore 17.45, partenza ore 18.00, termine alle ore 20.15 circa

A pagamento. Info: 349 1074979 [email protected]

Tutti i mercoledì e sabato di luglio 2025

piazza sull'Acqua al Ponte di Tiberio – Rimini

Prospettive diverse

Un modo originale per scoprire il Ponte di Tiberio, uno dei simboli della città di Rimini e uno dei ponti romani meglio conservati al mondo. I visitatori non vedranno il Ponte “dall’alto”, come normalmente si usa fare, ma avranno la possibilità di passare sotto le sue arcate, a bordo di un’imbarcazione, in tutta sicurezza, come antichi naviganti, arrivando a diretto contatto con le pietre millenarie, per riscoprire molti dettagli e particolarità che, dai normali punti di osservazione, restano nascosti. A cura dell’associazione Marinando.

Orario: 20.30 - 23.30. Partecipazione a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto a progetti per persone con disabilità. Info: www.facebook.com/marinandoODV

mercoledì 30 luglio 2025

Luogo di incontro: davanti alla chiesa di Sant'Agostino, via Cairoli, 36 - Rimini centro storico

Notturno d’arte. Focus on...Trecento Riminese

Visita guidata con Discover Rimini: La Chiesa di Sant’Agostino e la Rimini medioevale

La passeggiata culturale va alla scoperta dell’importante scuola pittorica del Trecento riminese, fiorita a Rimini grazie alla presenza di Giotto. Si visita la splendida Chiesa di Sant’Agostino, che custodisce un importante ciclo di affreschi, realizzati da Giovanni da Rimini e dalla sua bottega. Il percorso prosegue poi in città alla scoperta di tracce significative della Rimini medioevale. A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida turistica abilitata.

La prenotazione è obbligatoria (entro il giorno precedente) al 333.7352877 (anche WhatsApp) o a [email protected] Orario: ritrovo alle ore 21.20 A pagamento.

31 luglio, 1 e 2 agosto 2025

Ufficio turistico Rimini centro storico (Luogo d’incontro), corso d'Augusto 152 - Rimini

Le Meraviglie di Rimini

City Tour a cura di Visit Rimini

Un tour alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città."Le meraviglie di Rimini" è un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia. L'Arco di Augusto ed il Ponte di Tiberio raccontano di Ariminum, importante colonia latina e crocevia delle più grandi vie romane come la via Flaminia, la via Emilia e l'Aretina.

Il primo monumento del Rinascimento italiano il Tempio Malatestiano (esterno) è il protagonista di uno dei periodi storici più importanti della città e assieme al Castel Sismondo (esterno) racconta del grande condottiero Sigismondo Pandolfo Malatesta. Si prosegue tra le vie del centro storico sino a Piazza Cavour con la fontana della Pigna, già adulata da Leonardo da Vinci, la Vecchia Pescheria e il Teatro “A. Galli”. Il viaggio prosegue sino al '900 con Federico Fellini e il Cinema Fulgor. Il tour è disponibile:

in lingua italiana il venerdì sera alle ore 21, fino al 12 settembre,

in lingua tedesca tutti i giovedì alle ore 10.30, fino all'11 settembre,

in lingua inglese tutti i sabati alle ore 17 fino al 13 settembre.

Ore 21 A pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/316581-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini

venerdì 1 agosto 2025

Incontro alla Domus del Chirurgo, piazza Ferrari, Rimini

Visita guidata alla Domus del Chirurgo

Un viaggio lungo 2000 anni di storia della Città. A proporlo è il sito archeologico che deve la sua fama internazionale alla scoperta dell’eccezionale strumentario chirurgico di un medico vissuto nel III secolo. La Domus del Chirurgo sorge al margine settentrionale di Ariminum, vicino all’antica linea di costa. Qui un sapiente medico, venuto dall’Oriente, esercitò la sua professione fino all’incendio che sigillò sotto le macerie bellissimi mosaici, intonaci, oggetti e arredi. Un vero tesoro giunto fino a noi. Dopo l’abbandono, nel V-VI secolo nell’area sorge un ricco palazzo, decorato da mosaici policromi, che cade presto in rovina. Nel Medioevo poi una necropoli, case in legno e argilla; quindi, orti e nuovi complessi religiosi.

Ore 21.15 E' possibile prenotarsi sul sito https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini.

venerdì 1° agosto 2025

Sotto Torre Orologio, Piazza Tre Martiri, 42 - Rimini centro storico

Rimini Astrologica: Segreti tra gli Astri della Città

Visita guidata a cura di 'Italia in tour'

A partire dall'affascinante orologio astrologico del centro storico, ci si avventura in un viaggio tra stelle e storia, alla scoperta dell’identità zodiacale di Rimini.

Ogni segno guida i partecipanti tra volti e vicende che hanno segnato la città: da Giulio Cesare, leader carismatico dal destino scritto negli astri, a Federico Fellini, sognatore visionario del segno dei Pesci; da Renato Zavagli, il raffinato illustratore di moda, ad Antonio Paolucci, custode dell’arte e museologo italiano.

Un itinerario dove mitologia, astrologia e storia si intrecciano, rivelando i segreti celati nel cielo sopra Rimini.

Biglietti disponibili su: www.italia-intour.com/event-details/rimini-astrologica-segreti-tra-gli-astri-della-citta-2025-08-01-20-30 Orario: dalle 20.30 alle 22. A pagamento

domenica 3 agosto 2025

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

A cura di Musei Rimini

Alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli. Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e lo splendido ridotto in un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi, delle vicende subite nel XX secolo e del dibattito che ha accompagnato la ricostruzione, nonché degli artisti e delle personalità che lo hanno frequentato nella Rimini di fine Ottocento e nella Belle Époque. Le visite hanno una durata di 45 minuti circa. Per partecipare alle visite è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali: https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini o al numero di telefono 0541 793879.

Ore 11. Ingresso a pagamento Info:http://www.teatrogalli.it

I lunedì mattina di luglio e agosto 2025

Corso d'Augusto 152, Rimini centro storico - punto d'incontro

Visita Guidata e Mini-Crociera tra Storia e Mare

Rimini Experience a cura di Visit Rimini

Un viaggio tra cultura, tradizione e sapori. L'esperienza incomincia dalla storica Piazza Cavour, cuore pulsante di Rimini, dove si può ammirare la Vecchia Pescheria e la splendida Fontana della Pigna, che fu anche oggetto di ammirazione da parte di Leonardo da Vinci. La guida condurrà alla scoperta di angoli nascosti e storie che raccontano l’evoluzione di Rimini nel corso dei secoli. Dopo aver esplorato la piazza, il tour prosegue verso il pittoresco borgo San Giuliano, un quartiere che sembra essere fermo nel tempo, con le sue case colorate e le viuzze acciottolate. Qui, tra le tradizioni marinare e la storia che permea ogni angolo, si scopriranno le storie dei pescatori e dei personaggi che hanno reso celebre questo borgo e si ammireranno i murales dedicati al grande Federico Fellini, che raccontano la sua visione unica della città. Il tour si conclude con una mini-crociera lungo la costa, che offre una vista panoramica inedita della città e del faro di Rimini. La crociera è l'occasione per ammirare da lontano le colline riminesi e il Monte Titano dove si trova la Repubblica di San Marino.

Ore 9. A pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/336898-rimini-experience-visita-guidata-e-mini-crociera-tra-storia-e-mare

giugno - agosto 2025

Viserbella di Rimini, via Minguzzi, 7

Visite guidate al Museo E’scaion

Il Museo della Marineria e delle Conchiglie di Viserbella apre al pubblico nelle sere d’estate il martedì, mercoledì e venerdì dalle 20.30 alle 23 e i volontari sono a disposizione per visite all’interno delle sale dove sono conservati reperti della piccola pesca, attrezzature storiche per la costruzione delle barche tipiche e collezioni di conchiglie dell’Adriatico.

Al sabato, tempo permettendo, è possibile ammirare la batana ‘Vanina’, la barca che fa parte delle Vele al Terzo, veleggiare davanti le spiagge di Viserbella e ormeggiare al porticciolo di Viserba (Circolo Nautico Fossa dei Mulini) dalle ore 11 alle 14. Info: www.escaion.it

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul sito www.riminiturismo.it