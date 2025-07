Rimini sotto le stelle tra teatro e shopping: torna InsoliTouRimini 2025

Visite guidate teatralizzate ogni mercoledì da luglio con storie, murales e aperitivi nel cuore più nascosto della città

Anche per l'Estate 2025 tornano le originali "Visite Guidate Teatralizzate"nel centro storico di Rimini: è arrivato alla sua sesta edizione l'InsoliTouRiminiche tutti i mercoledì - a partire da mercoledì 2 luglio - ripropone gli appuntamenti estivi, un'occasione divertente per scoprire una Rimini "inusuale" attraverso percorsi che raccontano i quartieri meno conosciuti, accompagnati da curiosità e aneddoti.

Si parte alle ore 18 dall'Arco d'Augusto accompagnati dalla guida turistica Barbara Zaghini e dalla voce narrante di Alexia Bianchi;durante il percorso, che si dipana attraverso vicoli, strade e piazze della città, le "incursioni teatrali" sorprendono e divertono i partecipanti; la visita guidata termina al Borgo San Giuliano, tra gli splendidi murales di ispirazione felliniana, con uno speciale aperitivo al tramonto a cura del Ristorante Retroborgo.



E dopo il tour...tutti alla Rimini Shopping Night: torna l'evento che i mercoledì d'estate illumina il centro storico di Riminiunendo shopping, cultura e intrattenimento per cittadini e turisti, tra eventi musicali, spettacoli itineranti, mercatini, attività ludiche, mostre d’arte, aperture serali dei musei, dj set.