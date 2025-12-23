Rimini, spaccio nei pressi del bar del centro: 19enne arrestato

La Polizia Locale ha sequestrato 35 grammi di hashish

Si è conclusa ieri sera (lunedì 22 dicembre) una breve indagine della Polizia Locale di Rimini che ha portato all'arresto di un 19enne, per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata dopo che fonti confidenziali e alcune segnalazioni avevano indirizzato la squadra giudiziaria verso un giovane sospettato di attività di spaccio in una zona del centro di Rimini, nelle adiacenze di un bar. Gli agenti in borghese hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell'abitazione in cui il ragazzo risulta domiciliato, su iniziativa della polizia giudiziaria e autorizzata dal pubblico ministero (ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. 309/90).

All'interno di una camera sono stati rinvenuti 35 grammi di hashish e una dose di una sostanza stupefacente sintetica caratterizzata da un alto contenuto di Thc, oltre al materiale per il confezionamento e la vendita. Al momento della perquisizione era presente solo il genitore del ragazzo. Un successivo interrogatorio negli uffici della Polizia Locale ha confermato i sospetti sull'attività di spaccio. Il giovane, arrestato con l’accisa di spaccio di sostanze stupefacenti (art 73 del Dpr 309/1990), ha trascorso la notte nella camera di sicurezza del Comando di via della Gazzella, in attesa di comparire questa mattina, nel processo per direttissima, davanti al Giudice del Tribunale di Rimini.