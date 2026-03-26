Rimini, spiaggia libera sempre più inclusiva: via libera al nuovo intervento

Prevista la riqualificazione dell'area compresa tra la Spiaggia Libera Tutti e Piazzale Boscovich

La Giunta comunale di Rimini ha approvato lo schema di convenzione tra Comune e Regione Emilia Romagna per la riqualificazione dell'area compresa tra la "Spiaggia Libera Tutti - lo spazio di arenile inclusivo e senza barriere" e Piazzale Boscovich.

"Il progetto - spiega l'amministrazione comunale - è parte integrante del programma di azioni e investimenti che punta a consolidare l’esperienza pilota lanciata la scorsa estate in una realtà ancora più completa e articolata, da sviluppare attraverso l’innesto di maggiori servizi e opportunità per i fruitori della spiaggia e andando a potenziare le dotazioni e le infrastrutture".

Segue proprio questo secondo filone il progetto al centro della convenzione tra Comune e Regione, che interviene sull’assetto fisico della spiaggia. L’intervento vedrà la realizzazione di collegamenti fisici della spiaggia libera con l'area portuale: è prevista la riqualificazione dei percorsi, di ampie dimensioni adatte ad essere utilizzati con ausili di qualsiasi genere, la ristrutturazione dei bagni pubblici, la realizzazione di nuove aree verdi, un'area fitness per persone con disabilità (Adapted Physical Activity), la riprogettazione completa dei bagni pubblici e il potenziamento della zona giochi inclusivi.

L’obiettivo dunque è quello di "ricucire il collegamento tra la spiaggia libera e il piazzale antistante e potenziare l’area pedonale con attrezzature e servizi in continuità con il progetto Spiaggia Libera Tutti e in coerenza con i principi che guidano la riqualificazione urbana del Parco del Mare".

L'intervento sarà operativo per la stagione 2027 ed è finanziato con le risorse del Bando Funt del Ministero del Turismo attraverso la Regione Emilia-Romagna. L’investimento complessivo è di 500.000 euro, per metà co-finanziato dal Comune di Rimini a cui spetterà la progettazione e la realizzazione delle opere.

"Già a partire dalla stagione 2026 saranno realizzati altri interventi migliorativi per incrementare il livello di accessibilità dei servizi, quali facilitazioni per l'accesso al mare, implementazione della funzionalità del sistema di ombreggio e dell’accesso all'area della struttura, sedute aggiuntive per consentire il bagno in mare e ulteriori interventi definiti con le associazioni. Questi interventi sono sostenuti nell’ambito del progetto regionale In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me, che assegna al Comune di Rimini un budget di 45.000 euro", chiosa l'amministrazione comunale.