Rimini: studenti protagonisti dell’hackathon “Drive the Change” su lavoro e inclusione

L’iniziativa ha coinvolto 24 studenti e studentesse degli istituti superiori “Serpieri”, “Molari – Einaudi”, "G. Masina”

Venerdì scorso si è svolta nella sede della Provincia di Rimini la nuova edizione di “Drive the Change”, l’hackathon che la consigliera delegata alle Pari opportunità Barbara Di Natale ha voluto realizzare, nell’ambito del progetto “Insieme alla scoperta del genere”.

L’iniziativa ha coinvolto 24 studenti e studentesse degli istituti superiori “Serpieri”, “Molari – Einaudi”, "G. Masina”, impegnati in una giornata di lavoro per sviluppare proposte di comunicazione rivolte ai giovani sul tema del lavoro e dell’inclusione. La sfida, proposta da Cia Conad, ha richiesto ai partecipanti di progettare contenuti e messaggi capaci di raccontare, in modo credibile e vicino al linguaggio delle nuove generazioni, un contesto lavorativo attento ai valori delle pari opportunità, del rispetto e dell’inclusione.