Rimini, sub disperso al Paguro: tre giorni di ricerche senza esito

Partito dal porto con un gruppo del Dive Planet, Ugo Coppola, 54 anni, non è più riemerso. In campo Guardia Costiera, sommozzatori e motovedette tra Ravenna, Cesenatico e Rimini

A cura di Redazione 16 agosto 2025 15:32

Repertorio

