Rimini, successo per la Liscio Street Parade: piazzale Kennedy sold out: premiato il "Sindaco del Liscio"

Tre serate dedicate al liscio romagnolo con migliaia di spettatori, premi alle scuole di ballo

Due giorni ad alto tasso di pubblico per la Liscio Street Parade di quest’anno, giunta alla sua terza edizione e capace di confermare come il liscio, all’interno dei grandi eventi internazionali come la Notte Rosa e il Capodanno, sia ormai entrato nel DNA dei riminesi e dei numerosi turisti presenti. La kermesse ha registrato già due sold out, con una grandissima partecipazione di pubblico.

In questo contesto, ieri sera sono state premiate, nell’ambito del format “100 coppie verso i 100 anni del Liscio” (che si celebreranno nel 2028), le scuole di ballo romagnole Le Sirene Danzanti, Rimini Dance Company, Formazione Danze Romagna, New Dance Club, Gruppo Folk Italiano alla Casadei e l’Associazione Esplora, impegnata sul tema del ballo e dell’inclusione sociale. I riconoscimenti sono stati consegnati dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.

Al termine della premiazione, tutto il “movimento del liscio” ha voluto omaggiare il sindaco con una “caveja”, consegnandogli il titolo simbolico di “Sindaco del Liscio”, per aver inserito la tradizione romagnola nei programmi musicali internazionali della Notte Rosa e del Capodanno, dando così grande visibilità al folklore locale. Il premio è stato consegnato da Giordano Sangiorgi, ideatore della Liscio Street Parade, e da Mirco Ermeti, organizzatore della manifestazione.

La Liscio Street Parade si conferma, alla sua terza edizione, una delle conclusioni più coinvolgenti della Notte Rosa, un evento ormai entrato nel cuore dei riminesi, della Riviera Adriatica e dei numerosi turisti che ogni anno partecipano alla festa popolare dedicata alla musica e al ballo tradizionale romagnolo.

Piazzale Kennedy si è riempito fin dalle prime ore della serata al ritmo del liscio e della musica da ballo dell’orchestra di Roberta Cappelletti e de La Storia di Romagna, protagoniste di due serate che hanno registrato il tutto esaurito. Già dal pomeriggio il pubblico ha iniziato ad affluire grazie all’esibizione dei Santa Balera, la “Generazione Z del liscio”, che sta portando innovazione nel panorama musicale folkloristico emiliano-romagnolo, creando un ponte tra orchestre storiche e nuove generazioni di musicisti e ballerini.

La manifestazione è stata arricchita anche da due dirette Rai, che hanno contribuito ad aumentare la visibilità regionale e nazionale dell’evento. Tra i momenti più emozionanti, l’esecuzione di “Romagna Capitale”, il canto corale di “Romagna Mia” e le numerose performance che hanno raccontato presente e futuro del liscio.

Particolarmente apprezzata la giovane voce di Flaminia Boscolo, che sarà premiata insieme a Francesca Mazzuccato come migliore voce emergente romagnola al prossimo Premio Arte Tamburini durante il MEI di Faenza. Molto applaudita anche la prima nazionale del brano “Festa Figarola”, inno della festa tradizionale di Porta Figarola a Cesena, interpretato dalle Emisurela insieme a Lorenzo Kruger dei Nobraino.

Dopo il successo delle prime due serate, la Liscio Street Parade si conclude questa sera, lunedì 22 giugno, alle ore 21 in Piazzale Kennedy, con l’orchestra di Luca Bergamini, tra le realtà più apprezzate del panorama nazionale.

Appuntamento alle 21 per la terza edizione della Liscio Street Parade, che si conferma un appuntamento imprescindibile dell’estate romagnola e della Riviera Adriatica, con uno sguardo già rivolto ai prossimi eventi.