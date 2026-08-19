Rimini Sud dà il benvenuto a Papa Leone XIV con le bandiere pontificie

Bandiere bianche e gialle sugli stabilimenti balneari in attesa della visita del Pontefice

La spiaggia di Rimini Sud si prepara ad accogliere Papa Leone XIV. Da oggi, lungo tutto il litorale, i bagnini della Cooperativa Operatori di Spiaggia di Rimini Sud hanno issato le bandiere bianche e gialle, i colori pontifici, per rendere omaggio al Santo Padre e accompagnare simbolicamente l’attesa del suo arrivo.

Un gesto semplice ma carico di significato, che unisce gli operatori di spiaggia, i cittadini e gli ospiti in un clima di gioia e partecipazione. Le bandiere che sventolano sugli stabilimenti balneari rappresentano il benvenuto dell’intera comunità della spiaggia di Rimini Sud a Papa Leone XIV.

In attesa della sua visita, i bagnini della Cooperativa hanno inoltre organizzato tre eventi presso le proprie spiagge: tre occasioni di incontro aperte alla comunità, pensate per vivere insieme momenti di preghiera, musica, condivisione e unione.

La visita di Papa Leone XIV rappresenta un evento di portata storica per la città di Rimini e assume un significato ancora più speciale perché avrà come scenario proprio la spiaggia, luogo simbolo dell’identità, dell’accoglienza e della vita della città.

Piacere Spiaggia Rimini esprime con queste parole l’emozione dei bagnini: «Siamo profondamente onorati di poter vivere un momento così importante proprio sulla nostra spiaggia. Attraverso le bandiere bianche e gialle e gli eventi organizzati desideriamo manifestare tutta la nostra gioia e il nostro affetto, facendo sentire a Papa Leone XIV il calore e l’accoglienza dei bagnini e dell’intera comunità riminese».