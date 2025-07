Rimini Sud, dialogo aperto tra residenti e Comune: sicurezza e riqualificazione al centro dell’incontro

Tra le richieste: più forze dell’ordine, unità mobili e un piano per gli alberghi fatiscenti

Si è svolto giovedì un incontro istituzionale tra il Comitato Rimini Sud e l’Amministrazione comunale presso la Sala della Giunta del Comune di Rimini. Presenti il Sindaco, l’Assessore alla Sicurezza e l’Assessore alla Mobilità e Urbanistica. Al centro del confronto i temi della sicurezza urbana, la richiesta di un’unità mobile per il presidio del territorio, le criticità legate all’aeroporto e la necessità di riqualificare le strutture alberghiere fatiscenti. Il Comitato ha presentato proposte progettuali e chiesto l’attivazione di un tavolo tecnico permanente per la rigenerazione urbana. L’Amministrazione ha accolto con attenzione le istanze, dichiarandosi disponibile al dialogo. Il Comitato ha espresso soddisfazione per il clima costruttivo e l’auspicio di azioni concrete.

La nota stampa del comitato Rimini Sud

Durante l’incontro sono stati affrontati alcuni dei temi più urgenti per i residenti della zona sud della città:

• la sicurezza urbana, con particolare riferimento alla necessità di una maggiore presenza delle forze dell’ordine e al contrasto del degrado;

• la richiesta di attivare una unità mobile per il presidio costante del territorio, specialmente nei punti più critici e durante i periodi di maggiore afflusso turistico;

• le problematiche connesse all’aeroporto di Rimini, in relazione all’impatto sul territorio e sulla vivibilità del quartiere;

• la questione delle strutture alberghiere fatiscenti, e la possibilità di promuovere interventi di perequazione urbanistica per incentivare la riqualificazione del settore turistico-ricettivo.

Il Comitato ha inoltre consegnato al Sindaco una serie di elaborati progettuali, frutto di un lavoro di analisi e confronto con i residenti, contenenti proposte concrete sia in materia di sicurezza urbana sia in merito a interventi di perequazione per il recupero e la trasformazione delle strutture fatiscenti.

È stata ribadita la richiesta di attivare un tavolo tecnico permanente per la rigenerazione urbana dell’area sud e di promuovere una pianificazione partecipata e trasparente, anche attraverso gli strumenti previsti dalla L.R. 24/2017.

L’Amministrazione comunale ha accolto con attenzione le istanze e i materiali presentati, manifestando disponibilità all’ascolto e al confronto per definire insieme percorsi di intervento a beneficio del territorio.

Il Comitato Rimini Sud esprime soddisfazione per il clima costruttivo dell’incontro e auspica che a questo primo passo seguano azioni tempestive, concrete e strutturate, per migliorare la qualità della vita nei quartieri della zona sud di Rimini.