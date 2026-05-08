Rimini Sud, maxi sequestro di droga: quasi 19 kg di stupefacenti scoperti dalla Polizia

Controlli su un 27enne portano gli agenti a un’abitazione con altri 16 kg di marijuana e hashish e materiale per il confezionamento

Era fermo, si guardava intorno con grande agitazione e il suo atteggiamento ha attirato l'attenzione della Polizia di Rimini.

Il giovane, un 27enne di origine romena con precedenti, non è stato in grado di giustificare la sua presenza nella zona di Rimini Sud. E' bastato che la Polizia controllasse il suo zaino per avere un'idea dei motivi: all'interno c'erano molte buste termosaldate con marijuana e hashish per un totale di circa 2,5 kg.

Gli agenti hanno ricostruito gli ultimi movimenti del ragazzo, incrociandoli con diverse segnalazioni di residenti delle zone limitrofe per identificare l'abitazione dove il 27enne operava. All'interno si trovava un 34enne italiano incensurato. La perquisizione ha permesso di rinvenire altri 16 kg di marijuana e hashish e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

In totale sono stati sequestrati quasi 19 kg di stupefacente.

I due, in carcere a Rimini, devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.