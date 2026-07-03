Rimini Sud: potenziato il servizio di salvamento in spiaggia per l'estate

Più sicurezza tra il Porto e Miramare a luglio e agosto: operatori di supporto in e-bike e con defibrillatori affiancheranno i bagnini in torretta

Gli operatori balneari di Rimini sud aderenti alla Cooperativa Bagnini, al Consorzio Marina Riminese e a Nuova Romagna Balneari, che collaborano nell’organizzazione del servizio di salvamento collettivo lungo l’intero tratto di spiaggia compreso tra il porto di Rimini e Miramare, hanno deciso di attuare un ulteriore potenziamento volontario delle attività di sicurezza e assistenza ai bagnanti.

L’iniziativa sarà operativa nei mesi di luglio e agosto, periodo caratterizzato dalla maggiore affluenza di residenti e turisti sulle spiagge riminesi, e nasce con l’obiettivo di rafforzare la capacità di intervento, prevenzione e coordinamento lungo tutto il litorale interessato.

Al tradizionale servizio svolto dagli assistenti bagnanti presenti sulle torrette verranno affiancati ulteriori operatori di supporto, tutti in possesso di regolare brevetto di salvataggio e di abilitazione BLSD, per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico e l’esecuzione delle manovre di primo soccorso.

Il personale aggiuntivo opererà direttamente dalla battigia, in costante coordinamento con gli assistenti bagnanti in torretta, contribuendo a garantire una presenza più capillare e una maggiore rapidità di intervento in caso di emergenza.

Per agevolare gli spostamenti lungo l’arenile, gli operatori di supporto saranno dotati di biciclette elettriche, strumenti che consentiranno di raggiungere in tempi brevi le diverse aree della spiaggia, anche nei momenti di maggiore affollamento.

Il potenziamento rappresenta un investimento volontario degli operatori balneari a favore della sicurezza, della prevenzione e della qualità dell’accoglienza turistica. La collaborazione tra le diverse realtà del territorio conferma ancora una volta l’impegno del comparto balneare riminese nel tutelare i bagnanti e nel rendere la spiaggia un luogo sempre più sicuro, organizzato e accessibile.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di attenzione alla sicurezza in mare e sull’arenile, valorizzando il lavoro quotidiano degli assistenti bagnanti e rafforzando la collaborazione tra operatori, personale di salvamento e strutture balneari.