Rimini, sul murales per la Palestina spunta la scritta "Viva Vannacci"

Sopra il disegno della bandiera palestinese, vicino al ponte di Tiberio, compare la scritta a sostegno del fondatore di Futuro Nazionale. Caputo (Anpi): "Sono stati ai suoi sostenitori"

Sul murales con la bandiera della Palestina, a pochi passi dal ponte di Tiberio, è comparsa una nuova scritta: "W Vannacci". A segnalarla sui social è stato Andrea Caputo, presidente dell'Anpi di Rimini, che ha collegato l'episodio alla Festa de Borg. Secondo Caputo, sarebbero stati i sostenitori del generale Roberto Vannacci a imbrattare il murale durante la manifestazione.

Un'attribuzione che però, al momento non trova conferme. Non è infatti dato sapere chi abbia realizzato la scritta né ci sono elementi che consentano di identificare gli autori come appartenenti a un gruppo politico o ai sostenitori di Vannacci. L'episodio arriva alla vigilia della terza edizione di "Voci per Gaza", il festival dedicato alla Palestina che si svolgerà a Rimini con incontri, concerti e djset. L'iniziativa è promossa dal Comune di Rimini insieme a Educaid e alla cooperativa sociale Cento Fiori e ha l'obiettivo di raccogliere fondi destinati alla popolazione di Gaza.

La scritta è comparsa dunque proprio nelle ore che precedono il festival, aggiungendo un elemento di tensione attorno a un murale già diventato uno dei riferimenti visivi delle iniziative riminesi legate alla Palestina. Per ora resta il segno tracciato sul muro e resta da chiarire chi lo abbia realizzato, l'attribuzione agli ambienti vicini a Vannacci rimane una ricostruzione, non un fatto accertato.