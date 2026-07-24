Rimini Summer Pride, arriva il “Lovebus” di Start Romagna: un viaggio di diritti e prevenzione

L’autobus elettrico vestito con i colori della bandiera LGBTQIA+ sarà un presidio di salute e inclusione in piazzale Fellini. Dopo la manifestazione entrerà in servizio sulle linee urbane riminesi

Start Romagna sceglie di dare un contributo concreto alla promozione dei diritti, della salute di comunità e dell'accoglienza sul territorio, partecipando ufficialmente al traguardo dei dieci anni del Rimini Summer Pride. In vista della manifestazione sul lungomare di sabato 25 luglio, l’azienda del trasporto pubblico locale promuove un’importante collaborazione con Arcigay Rimini "Alan Turing" e l’Azienda USL della Romagna, mettendo a disposizione un proprio mezzo per unire i temi della mobilità, della cittadinanza e della prevenzione.

Il simbolo di questo impegno è il ‘Lovebus’, un autobus elettrico da 8 metri che l'azienda ha interamente vestito con i colori della bandiera dell’orgoglio LGBTQIA+, corredandolo con un claim che lega l'autodeterminazione individuale alla metafora del viaggio condiviso: ‘Stessa strada, mille modi di esserci’.

La centralità del veicolo si concretizzerà in Piazzale Fellini, dove Start Romagna trasformerà il Lovebus in un presidio aperto alla cittadinanza.

A bordo del mezzo sarà ospitata l’equipe del Progetto Circolando, progetto di informazione, prevenzione, riduzione dei rischi e del danno connessi all’uso/abuso di sostanze, del Servizio Dipendenze Patologiche dell’Ausl Romagna ambito di Rimini in collaborazione con la Coop Cento Fiori. Gli operatori esperti in dipendenze patologiche e comportamenti a rischio, oltre a metter a disposizione materiale informativo, etilotest monouso, profilattici e altri dispositivi per la promozione della salute, si metteranno a disposizione secondo una logica di prossimità, per un ascolto informale e dedicato a bordo del bus, per promuovere consapevolezza circa l’uso di alcol, nicotina e altre sostanze psicoattive e per riflettere insieme sull’adozione di comportamenti salutari e di protezione.

A completare questo spazio dedicato alla salute e alla cittadinanza, nei gazebo allestiti di fronte al Lovebus saranno presenti gli operatori sanitari del Dipartimento di Sanità Pubblica e gli Infermieri di Famiglia e Comunità dell’Azienda USL della Romagna. In occasione del Rimini Summer Pride 2026, i professionisti saranno a disposizione della cittadinanza per promuovere la salute e contribuire al contrasto delle disuguaglianze, rafforzando la vicinanza ai bisogni della comunità. Attraverso attività di informazione e sensibilizzazione verranno affrontati i temi dei corretti stili di vita, dell’alimentazione, dell’attività fisica, del benessere psicologico e delle vaccinazioni, confermando il valore della prevenzione e della promozione della salute come strumenti di inclusione e partecipazione.

Questa sinergia valorizza il ruolo sociale dell'azienda di trasporti, capace di fare rete con il radicato impegno politico di Arcigay Rimini, la sanità pubblica e le energie del territorio.

Conclusa la manifestazione, il bus elettrico entrerà poi stabilmente in servizio sulle linee urbane di Rimini, diffondendo, giorno dopo giorno, una cultura di rispetto, visibilità e cura reciproca tra le strade e le fermate della città.