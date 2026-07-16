Rimini Summer Pride compie dieci anni: il 25 luglio torna la parata dei diritti sul lungomare

“Stesso orgoglio, stesso mare” è il tema dell’edizione 2026. Dal 19 al 26 luglio una settimana di incontri, eventi e approfondimenti per celebrare il decennale della manifestazione LGBTQIA+

Dieci anni sullo stesso mare, con lo stesso orgoglio e lo sguardo rivolto ai diritti di domani. Sabato 25 luglio torna il Rimini Summer Pride, la manifestazione per i diritti delle persone LGBTQIA+, che nel 2026 celebra il proprio decennale. Il titolo scelto per questa edizione è “Stesso orgoglio, stesso mare”, un richiamo alla storia costruita dal 2016 a oggi e al legame profondo tra il Pride e la città di Rimini: una terra di incontro, accoglienza, libertà e partecipazione. In questi dieci anni il Rimini Summer Pride ha portato sul lungomare migliaia di persone, trasformando la festa, la musica e la visibilità dei corpi in strumenti di partecipazione politica e cambiamento culturale. Un Pride capace di affrontare con serietà le rivendicazioni della comunità LGBTQIA+, senza rinunciare alla leggerezza, alla gioia e alla felicità come forme radicali di resistenza.

La parata di sabato 25 luglio

L’appuntamento centrale sarà la grande parata di sabato 25 luglio.

Il ritrovo è previsto dalle ore 17:00 in Piazzale Kennedy, con partenza alle ore 18:00. Il corteo attraverserà il lungomare e il Parco del Mare, accompagnato da 10 carri, musica, associazioni e realtà del territorio, fino ad arrivare alle ore 20:00 al Parco Federico Fellini.

Al termine della parata la manifestazione proseguirà con interventi politici, ospiti, musica e performance.

Anche quest'anno il Rimini Summer Pride conferma il proprio impegno per un evento realmente accessibile a tutte le persone, grazie alla presenza di interpreti della Lingua dei Segni Italiana (LIS) durante gli interventi della Pride Week, sul palco e ad altri accorgimenti pensati per favorire la partecipazione delle persone con disabilità.

Il decennale sarà l’occasione per celebrare il cammino compiuto, ma soprattutto per ricordare quanto resti ancora da fare. In Italia continuano infatti a mancare il matrimonio egualitario, una legge efficace contro l’omolesbobitransfobia, il pieno riconoscimento alla nascita delle figlie e dei figli delle famiglie omogenitoriali e una normativa realmente rispettosa dell’autodeterminazione delle persone transgender e non binarie.

Il Rimini Summer Pride ribadisce inoltre la necessità di un sistema sanitario pubblico inclusivo e di percorsi di educazione sessuale e affettiva nelle scuole, insieme alla difesa dei diritti fondamentali e della dignità di ogni persona, anche nel contesto internazionale.

Una settimana di incontri alla Community 27

La parata sarà preceduta e accompagnata dalla Pride Week, in programma dal 19 al 26 luglio, con incontri pubblici, momenti di approfondimento e iniziative dedicate alla storia, alla salute, all’informazione, alla scuola e ai diritti civili.

Gli incontri si svolgeranno presso e in collaborazione con La Community 27, la spiaggia LGBTQIA+ e inclusiva del lungomare di Rimini.

La Pride Week inizierà domenica 19 luglio, dalle 19:00 alle 20:30, con “Girls Just Wanna Queer: nate per fare spazio”, un incontro dedicato alla storia della serata per donne di Queer Up, raccontata dalle persone che la organizzano e la vivono.

Lunedì 20 luglio sarà la volta di “Tra stereotipi e pregiudizi”, realizzato in collaborazione con il Coordinamento Donne Rimini. L’incontro approfondirà il ruolo di un’informazione corretta nel contrasto agli stereotipi, ai pregiudizi e alle narrazioni discriminatorie.

Martedì 21 luglio, insieme all’Associazione 121, si parlerà di “La geografia dei diritti civili”, per osservare un’Europa unita nei trattati, ma ancora profondamente divisa nel riconoscimento dei diritti e delle libertà individuali. In collaborazione con l’Associazione 121.

Mercoledì 22 luglio l’appuntamento sarà con “Prendersi cura: gli spazi del benessere nella trama delle intersezioni”, in collaborazione con AUSL Romagna, CGSI-Comitato Sordi Italiani- Area LGBTQIA+, ENS (Ente Nazionale Sordi) Sezione Provinciale Rimini. Al centro dell’incontro le necessità di una comunità LGBTQIA+ che si definisce e si ridefinisce attraverso i percorsi della salute, del benessere e della consapevolezza di sé.

Giovedì 23 luglio, con “Dieci anni fa avevo dieci anni”, persone che all’inizio della storia del Rimini Summer Pride erano bambine e bambini dialogheranno sul presente, sulla scuola, sulle sfide incontrate e sul futuro, insieme a una rappresentante delle istituzioni. L’incontro è realizzato in collaborazione con AGEDO Rimini-Cesena per la Romagna.

Venerdì 24 luglio si parlerà dei dieci anni della Legge Cirinnà, a dieci anni dall’istituzione delle unioni civili. L’incontro analizzerà i risultati raggiunti, i limiti della normativa e le traiettorie regionali, nazionali ed europee necessarie per arrivare al pieno riconoscimento dei diritti della comunità LGBTQIA+. L’incontro è realizzato in collaborazione con AGEDO Rimini-Cesena per la Romagna.

Tutti gli incontri inizieranno alle ore 19:00 e termineranno alle ore 20:30.

L’Official Pride Party e gli eventi serali

Sempre nella giornata di venerdì 24 luglio, la festa continuerà anche in serata con l’Official Pride Party, in programma all’Altromondo Studios (Via Flaminia 358, Rimini).

L’apertura dei cancelli è prevista alle 21:30, il concerto inizia alle 22:00 con il live di cmqmartina, cantautrice che unisce clubbing ed elettronica al cantautorato italiano. Dopo l’esordio nel 2019 con “lasciami andare!”, pubblica “Disco” nel 2020 e partecipa a X Factor. Dal 2021 collabora con Sony Music Italy e con artisti come Myss Keta e Lo Stato Sociale. Nel 2025 è a Sanremo Giovani con “Radio erotika” e nel 2026 esce “sei solo tu”: ai suoi concerti è impossibile non ballare.

Dalle 23:30 spazio alla musica con il main stage a cura di Queer Up Rimini e il cave privé firmato Fluide des Genere, per una notte di festa, libertà e condivisione che accompagnerà il pubblico fino alle prime ore del mattino.

Dopo la parata di sabato, il programma si concluderà domenica 26 luglio con “Fuori Pride!”, un aperitivo e DJ set finale presso L’Ombelico, con la musica di Perry Colante e Il Titano.